Toyota Việt Nam bất ngờ giảm phí trước bạ cho xe Fortuner

(Kiến Thức) - Từ ngày 01/06 đến 30/06/2020, khách hàng mua xe Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK), Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG) sản xuất trong nước sẽ được hỗ trợ 1 phần phí trước bạ lên tới cả chục triệu đồng.

Toyota Việt Nam (TMV) cùng hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc mới đây đã thực hiện chương trình ưu đãi đặc biệt với tên gọi “Quà tặng sẻ chia” dành cho khách hàng mua xe Fortuner 01/06. Theo đó, khách hàng mua xe Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK) và Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG) và hoàn tất thủ tục thành toán 100% tại các đại lý Toyota sẽ được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ, quy đổi ra tiền mặt tương đương hàng chục triệu đồng.

Trong bối cảnh sau dịch Covid-19 vẫn còn nhiều áp lực lên mọi mặt đời sống, chương trình “Quà tặng sẻ chia” đã cho thấy Toyota Việt Nam luôn lắng nghe, thấu hiểu và cùng nỗ lực chung tay với khách hàng. Người tiêu dùng trong nước có thêm cơ hội sử dụng xe Toyota Fortuner với chi phí bỏ ra phải chăng.

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2009, mẫu xe SUV Toyota Fortuner nhanh chóng lọt vào danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam, và là mẫu SUV bán chạy nhất thị trường với tổng doanh số đến tháng 5/2020 đạt gần 100.000 xe.

Trong hành trình hơn 10 năm tại Việt Nam, Toyota Fortuner chỉ sụt giảm duy nhất vào năm 2018 do hãng xe Nhật cần thời gian để đáp ứng những yêu cầu trong Nghị định 116.

Nhưng cho đến tận hôm nay, dòng xe này vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với gia đình và người làm dịch vụ: "Gia đình tôi sở hữu 2 chiếc Fortuner. Một chiếc Fortuner 2.7 AT mua từ mới vào năm 2008. Chiếc thứ 2 cũng là Fortuner 2.7 AT thuộc đời 2016 mua lại từ người thân cách đây 2 năm.

Sử dụng thực tế 2 chiếc Fortuner thuộc 2 đời khác nhau mới thấy được xe Toyota có giá trị cốt lõi đến từ sự thực dụng, bền bỉ, chi phí sử dụng thấp, đồng thời vẫn định kỳ cập nhật phiên bản mới tiện nghi, an toàn và đẹp đẽ hơn. Hệ thống dịch vụ bảo dưỡng rộng khắp toàn quốc nên tôi không bao giờ phải lo ngại khi đi công tác xa”, Đức Tâm, chủ một công ty xuất nhập khẩu tại Hà Nội, cho biết.

Đồng quan điểm, Hoàng Tú, người sở hữu một doanh nghiệp cho thuê ôtô tại An Giang, nhận xét Fortuner là dòng xe có hiệu quả kinh tế tốt bởi chi phí sửa chữa, bảo dưỡng thấp, tiết kiệm nhiên liệu và có độ bền cao. Ban đầu, anh đầu tư 3 chiếc Fortuner 2.4 MT. Sau 2 năm kinh doanh thuận lợi, anh mua thêm 3 chiếc nữa. Đến nay, cả 6 chiếc Fortuner vẫn hoạt động ổn định và là nguồn thu về lợi nhuận lớn cho công ty anh.

Toyota Fortuner là mẫu SUV 7 chỗ chiến lược của liên doanh ôtô Nhật Bản tại Việt Nam. Kể từ lần đầu ra mắt đến nay, Fortuner luôn ghi điểm trong mắt người tiêu dùng, đặc biệt với những người kinh doanh dịch vụ, nhờ thế mạnh về kiểu dáng khoẻ khoắn, thiết kế hiện đại, tiện nghi đầy đủ cùng động cơ bền bỉ và chi phí sử dụng thấp. Cùng với hệ thống 64 đại lý trải dài khắp 31 tỉnh thành trên cả nước, khách hàng sẽ luôn yên tâm sử dụng khi sở hữu Toyota Fortuner.