Cận cảnh Toyota Fortuner 12 tuổi, hơn 400 triệu tại Việt Nam

Trước khi mẫu xe SUV Toyota Fortuner lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2009, mẫu SUV này từng bán ra thị trường Việt Nam trong những năm 2007 – 2008 với hình thức xe nhập khẩu không chính hãng. Trong số đó, có các phiên bản Toyota Fortuner máy xăng V6 4.0, dẫn động 2 cầu được xem là bản cao cấp hàng đầu, nhập khẩu từ thị trường Trung Đông, sức mạnh động cơ ấn tượng chuyên được người Trung Đông dùng để đi địa hình sa mạc. Khác với Toyota Fortuner lắp ráp trong nước chỉ có bản máy xăng 4 máy 2.7L, phiên bản nhập khẩu từ Trung Đông của mẫu xe này sử dụng động cơ xăng V6 có dung tích tới 4.0L, tất nhiên với động cơ này sẽ cung cấp cho xe khả năng vận hành mạnh mẽ hơn, đặc biệt là ở khả năng đi địa hình khi nó có cả chức năng khóa vi sai trung tâm dành cho việc off-road. Động cơ trên phiên bản này là loại mấy xăng V6 4.0L có công suất 234 mã lực và mô men xoắn 376 Nm, đi kèm là hộp số tự động 4 cấp và chế độ gài cầu bằng tay. Với sức mạnh này, xe sẽ đáp ứng nhu cầu cho những người cần sức mạnh, nhưng lại khiến nhiều người lo ngại về khả năng ăn xăng của mẫu SUV cỡ lớn này. Khoang nội thất của Toyota Fortuner máy xăng V6 4.0 có thiết kế tương đồng với phiên bản lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2009. Ưu điểm là khoang lái rộng rãi và nội thất da khá êm ái, đủ thoải mái cho cả 7 người ngồi trên xe. Vì là xe nhập nên chất lượng thân vỏ của dòng Fortuner này được đánh giá cao, sau 13 năm sử dụng vẫn giữ được sự cứng cáp nhất định. Các dòng xe Toyota Fortuner động cơ 4.0 hầu như được sản xuất chỉ dành cho thị trường Trung Đông, nơi mà giá xăng – dầu không phải là vấn đề quá to tát khi họ thường xuyên ưu tiên sử dụng những dòng xe SUV có động cơ 6 máy trở lên, thậm chí dòng xe Toyota Land Cruiser tại thị trường này thường được ưa chuộng phiên bản máy xăng V8. Trang bị an toàn trên xe gồm 2 túi khí cho hàng ghế phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, khóa cửa an toàn đối với trẻ em, khóa cửa từ xa tích hợp chống trộm. Hiện tại, Toyota Fortuner tại Việt Nam có 3 phiên bản động cơ bao gồm động cơ xăng 2.7L và dầu 2.4L, phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ dầu 2.8L. Đối với những người không ngại khoảng "uống xăng” của chiếc xe này thì Toyota Fortuner 4.0L là sự lựa chọn phù hợp.Giá xe Toyota Fortuner cũ nhập khẩu Trung Đông đời 2007 - 2008 hiện đang được rao bán chưa tới 400 triệu đồng tại sàn xe cũ ở Việt Nam. Nó được xem là phù hợp cho “dân chơi” mua về để độ lại thành xe địa hình, chỉ sử dụng cho những chuyến đi xa dã ngoại. Ngoài ra chiếc xe này cũng có giá trị sưu tầm vì là hàng hiếm tại Việt Nam. Video: Chi tiết Toyota Fortuner máy xăng V6 4.0 đời 2007.

