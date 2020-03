Toyota Fortuner mới giảm giá trăm triệu đồng tại Việt Nam

Để kích cầu tiêu dùng, nhiều đại lý đã tiến hành giảm giá Toyota Fotuner lên đến 90-100 triệu đồng cho phiên bản sản xuất 2020 đi kèm với nhiều quà tặng khuyến mãi hấp dẫn, Fortuner sản xuất 2019 còn có mức giảm tới 130 triệu. Giá xe mới giảm kéo theo giá xe cũ của Fortuner cũng giảm theo với mức chênh lệch lớn đối với thời điểm năm ngoái. Hiện tại, người mua xe cũ cũng có thể dễ dàng tìm mua một chiếc Toyota Fortuner máy dầu số sàn 1 cầu (2.4 MT 4x2) đời 2017 với mức giá từ 850 – 900 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức giá gần cả tỷ đồng vào thời điểm năm ngoái. Bên cạnh phiên bản máy dầu được khách hàng Việt tìm mua, Toyota Fortuner phiên bản máy xăng đã qua sử dụng có giá từ 945 – 990 triệu đồng. Thậm chí phiên bản cao cấp hai cầu số tự động cùng đời có chiếc chào bán với mức giá dưới 1 tỉ đồng. Trên thực tế, ở dòng xe Toyota Fortuner đã qua sử dụng, phiên bản máy xăng thường khó bán và rớt giá hơn so với phiên bản máy dầu. Để giảm tình trạng khan hàng, Toyota Fortuner tại Việt Nam đã được chuyển sang lắp ráp trong nước từ giữa năm ngoái, trong đó tất cả phiên bản máy đầu (2.4 MT, 2.4 AT và 2.8 AT) đều được lắp ráp. Trong khi hai phiên bản máy xăng 2.7L số tự động 1 và 2 cầu vẫn được nhập khẩu. TMV chỉ lắp ráp phiên bản máy xăng 2.7 AT TRD 1 cầu. Tại thị trường Việt, Toyota Fortuner luôn đảm bảo về nguồn cung ổn định trong nước. Dòng xe Fortuner có rất nhiều lợi thế như: thương hiệu mạnh, động cơ bền bỉ đã được kiểm chứng, và Fortuner từng là mẫu xe ít rớt giá so với các đối thủ. Chính vì thế, Fortuner luôn nằm trong tầm ngắm của khách Việt mua xe theo kiểu “ăn chắc mặc bền”. Hiện nay, Toyota Fortuner đã không còn giữ giá như trước, khi mẫu xe này vẫn có thể rớt giá theo thị trường, nhất là sau các cuộc giảm giá từ các đại lý để xả hàng tồn, đồng thời là để kích cầu doanh số. Bên cạnh đó, mẫu Fortuner không còn sức hút khách hàng Việt như xưa, khi doanh số tháng 01.2020 vừa qua Fortuner chỉ đạt 690 xe, thấp hơn nhiều so với doanh số 1.000 xe mỗi tháng mà Fortuner từng đạt được. Thậm chí, con số này còn thấp hơn mẫu CUV 5+2 Hyundai SantaFe với doanh số bán ra 736 chiếc, hơn 46 xe so với Fortuner, mặc dù Fortuner và SantaFe không cùng đứng chung một phân khúc. Theo đó, có thể thấy xu hướng tiêu dùng hiện nay người dùng quan tâm đến phân khúc xe CUV/Crossver 5 hoặc 5+2 chỗ hơn. Bên cạnh đó, khi mua xe chạy dịch vụ, người mua có nhiều lựa chọn hơn trước, đặc biệt là ở phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ như Ertiga hay Xpander có giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều so với xe SUV 7 chỗ cỡ trung như Fortuner. Tuy vậy, Toyota Fortuner vẫn là mẫu xe sừng sỏ với doanh số đứng đầu trong phân khúc mà nó đang đứng. Không chỉ Fortuner tỏ ra sa sút về phong độ, dòng xe MPV - Innova cũng được giảm giá, giảm mạnh nhất là thời điểm trước Tết dương lịch 2020, mẫu xe Innova phiên bản số sàn 2.0 MT ghi nhận có mức giảm giá lên đến 100 triệu đồng hoặc hơn tùy đại lý trước sức ép từ đối thủ “bất đắt dĩ” Mitsubishi Xpander. Theo đó, Innova phiên bản số sàn 2.0 MT được giảm 100 triệu đồng vào mức giá niêm yết 771 triệu đồng. Video: Nhà máy Toyota Việt Nam sản xuất ô tô như thế nào?

