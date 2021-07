Toyota lần đầu tiên "vượt mặt" General Motors tại thị trường Mỹ

Vào hôm 1/7/2021 vừa qua, hãng Toyota công bố kêt quả bán hàng trong quý II năm 2021 tại thị trường Mỹ. Theo đó, tính từ tháng 4-6/2021, hãng xe ôtô Toyota đã bán được tổng cộng 688.813 chiếc xe cho khách hàng Mỹ. Con số tương ứng trong cùng kỳ của tập đoàn General Motors (GM) là 688.236 chiếc. Như vậy, đây là lần đầu tiên hãng Toyota có kết quả bán hàng trong một quý cao hơn đối thủ GM tại thị trường Mỹ. Được biết, lần gần đây nhất tập đoàn GM bị đánh bại về doanh số quý tại "sân nhà" Mỹ là năm 1998. Trong năm đó, hãng xe đánh bại tập đoàn GM là đối thủ "đồng hương" Ford. Trong quý II năm nay, Toyota là hãng ôtô thống trị tại thị trường Mỹ.

Nhờ kết quả trên, doanh số của Toyota đã vượt qua con số dự đoán của các chuyên gia phân tích, trái ngược với tập đoàn GM. Sở dĩ tập đoàn GM bán được ít xe hơn so với dự đoán là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu. So với các đối thủ Mỹ, những công ty sản xuất xe Nhật Bản, đặc biệt là Toyota, xoay xở tốt hơn trong cơn khủng hoảng này.

"Trong vài tháng qua, họ (Toyota) đã chống chọi thành công với những khó khăn", ông Charlie Chesbrough, nhà kinh tế của công ty Cox Automotive, phát biểu. "Qua theo dõi, chúng tôi thấy họ có lượng xe trong kho rất ít nhưng doanh số vẫn trụ vững khá tốt. Chúng tôi thực sự kinh ngạc trước sức mạnh của Toyota khi họ có kết quả kinh doanh quý tốt so với một số đối thủ khác".

Theo bà Jessica Caldwell, giám đốc điều hành tại Edmunds, Toyota vốn nổi tiếng là hãng có tầm nhìn xa về nguồn cung và có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xoay xở với tình trạng giảm sút lượng xe trong kho. Bà Caldwell cho rằng, dưới sự ảnh hưởng của tình trạng thiếu chip bán dẫn, thị phần của thị trường ôtô Mỹ sẽ có sự xáo trộn trong năm nay.

"Tôi chắc chắn sẽ có sự thay đổi về thị phần ôtô", bà Caldwell lên tiếng. "Toyota đã làm khá tốt, những thương hiệu ôtô châu Á khác cũng thế".

Trong tháng 5/2021 vừa qua, tờ Reuters cho biết hãng Toyota đã dự trữ chip bán dẫn - bộ phận tối quan trọng với các mẫu xe hiện đại ngày nay - nên tạm thời không bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc khủng hoảng trong thời gian ngắn.

Tuy bán được ít xe hơn Toyota trong quý II nhưng tập đoàn GM vẫn dẫn đầu về doanh số tại thị trường Mỹ tính từ đầu năm 2021 tới nay. Theo đó, tập đoàn GM đã bán được 1.330.486 chiếc xe cho khách hàng Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay, cao hơn một chút so với kết quả 1.291.879 chiếc của Toyota.