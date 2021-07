Defender 90 2021 - Tiếp tục là biểu tượng off-road của Land Rover

Như đã biết, mẫu xe Defender mới chính thức trình làng thị trường Việt vào tháng 9 năm ngoái với phiên bản Defender 110. Cách đây không lâu, nhà sản xuất xe Anh Quốc tiếp tục vén màn một phiên bản Defender 90 hoàn toàn mới. Sự khác biệt rõ ràng nhất ở phiên bản Defender 90 so với phiên bản 110 là ở thiết kế với 3 cửa, tùy chọn chỗ ngồi linh hoạt từ 5 chỗ cho tới 6 chỗ ngồi. Với thiết kế 3 cửa, Land Rover Defender 90 mới có chiều dài tổng thể 4.583 mm, ngắn hơn 435 mm so với phiên bản Defender 110. Ngoại hình đặc trưng của Defender 90 vẫn tiếp tục được kế thừa ở thế hệ mới với ngôn ngữ thiết kế vuông vức, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Theo đánh giá từ giới chuyên gia, thiết kế hình học của Defender mang lại lợi ích vận hành rất tốt, đặc biệt là khi off-road: mui xe dài, đuôi xe ngắn thiết kế dựng đứng, khoảng sáng gầm cao và cột A dốc. Đối với Land Rover, Defender luôn được coi là một biểu tượng của sức mạnh, của dòng xe việt dã. Thật vậy, ở phiên bản mới, với ngôn ngữ thiết kế có mục đích kết hợp cấu trúc thân xe tiên tiến cùng những công nghệ hàng đầu, Land Rover đã tạo ra một chiếc Defender phù hợp cho thế kỷ 21. Land Rover Defender 90 2021 có sẵn với 2 tùy chọn động cơ: P300 bốn xy-lanh và P400 sáu xy-lanh mild hybrid - kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp đảm bảo khả năng chinh phục và khám phá ưu việt nhất.



Mặc dù sở hữu tầm vóc tương đối nhỏ bé với chiều dài trục cơ sở xấp xỉ 2.6m, nhưng Defender 90 trông không giống như một phiên bản thu nhỏ của Defender 110 với khả năng kém vượt trội hơn. Ngược lại, với thiết kế hông xe chắc chắn và vòm bánh bo vuông dày dặn càng làm tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng của Defender 90. Phiên bản tham gia cuộc thử nghiệm thực tế được nhắc đến trong bài là Land Rover Defender 90 SE với động cơ P300 bốn xy-lanh tiêu chuẩn, đồng thời sử dụng các lò xo thép truyền thống, thay vì tùy chọn hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh chiều cao xe.



Tại vùng cao nguyên Scotland khô hạn thuộc chương trình thử nghiệm địa hình Land Rover Experience, chiếc Defender 90 “thấp bé” này nhanh chóng chứng tỏ được khả năng chinh phục mọi thử thách được đưa ra. Với góc tới và góc thoát lần lượt là 37.5 và 40 độ, không có gì đáng ngạc nhiên khi Land Rover Defender 90 lại có khả năng cơ động vượt địa hình ấn tượng đến vậy.



Ở bài kiểm tra khả năng lội nước thực tế, mặc dù đã tiến gần đến con số giới hạn độ sâu lội nước 850 mm, nhưng Defender 90 vẫn thể hiện một phong thái đủ tự tin, cố gắng lăn qua những tảng đá ngầm trơn trượt để chứng minh sức mạnh việt dã phi thường. Quá trình lội nước không có gì đáng lo ngại, ngoại trừ bộ giảm thanh phía sau luôn ở trạng thái chứa đầy nước (sau đó nhanh chóng trở nên khô ráo khi thoát hết nước)



Khả năng vận hành của Land Rover Defender 90 2021 khiến mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ở phiên bản cũ, mặc dù vẫn luôn được xem là mẫu xe địa hình tuyệt vời nhưng nó đòi hỏi người lái phải cân nhắc kỹ càng việc lựa chọn tỷ số truyền và khóa vi sai trung tâm. Hệ thống thích nghi địa hình Terrain Response trên thế hệ mới sẽ thay người lái thực hiện toàn bộ công việc này, chỉ cần lựa chọn đúng chế độ: Auto, Grass/Gravel/Snow, Mud Ruts, Sand hay Rock Crawl.



Động cơ tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng 2.0L mặc dù không đem đến một cảm giác đặc biệt tinh tế, nhưng bù lại, nó thể hiện được sự cuồng nhiệt và đủ mạnh mẽ - ít nhất là khi xét đến vị trí cuối bảng trong dòng sản phẩm của Land Rover Defender. Momen xoắn cực đại 400 Nm có thể đạt được trong khoảng 1.500 - 4.000 vòng/phút, có liên quan đến phản ứng ga đột ngột khiến Defender dễ bị vọt ở dải vòng tua và tốc độ thấp.



Khoang cabin của Land Rover Defender 90 2021 được thiết kế đẹp mắt và rất gọn gàng, với tạo hình các chi tiết cứng cáp và vuông vức như bảng táp-lô, vô lăng, khu vực cần số, ngăn xếp trung tâm,... đặc trưng của một cỗ máy thuần off-road. Với cấu hình 3 cửa và 2 hàng ghế, việc tiếp cận hàng ghế phía sau đòi hỏi thao tác khá… cồng kềnh. Bù lại, không gian ở hàng ghế sau rộng rãi một cách đáng ngạc nhiên, với khoảng để chân đủ để phục vụ cho người lớn.



Defender 90 cung cấp cho khách hàng tùy chọn cấu hình tối đa 6 ghế ngồi, bao gồm 5 chỗ cơ bản cùng 1 ghế ngồi bổ sung được đặt ở chính giữa hàng ghế trước - đóng vai trò như ngăn xếp trung tâm khi gập lại. Tuy nhiên, với tùy chọn này, tầm nhìn ở phía sau gần như bị che khuất hoàn toàn, do đó khách hàng sẽ phải mua kèm bộ gương chiếu hậu điện tử dựa trên camera lùi ClearSight.



Land Rover Defender 90 cung cấp một khoang chứa hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn 397 lít, tăng lên tối đa 1.563 lít khi gập hàng ghế sau lại. Tại thị trường Việt Nam, Land Rover Defender 90 hiện được phân phối với 2 phiên bản, bao gồm: Defender 90 SE trang bị động cơ P300 bốn xy-lanh 2.0L và Defender 90 X trang bị động cơ P400 sáu xy-lanh 3.0L mild hybrid. Giá xe Land Rover Defender 90 tương ứng cho 2 phiên bản là 3.935.000.000 đồng và 6.555.000.000 đồng, đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Video: Land Rover Defender 90 từ hơn 3,9 tỷ đồng tại Việt Nam





Như đã biết, mẫu xe Defender mới chính thức trình làng thị trường Việt vào tháng 9 năm ngoái với phiên bản Defender 110. Cách đây không lâu, nhà sản xuất xe Anh Quốc tiếp tục vén màn một phiên bản Defender 90 hoàn toàn mới. Sự khác biệt rõ ràng nhất ở phiên bản Defender 90 so với phiên bản 110 là ở thiết kế với 3 cửa, tùy chọn chỗ ngồi linh hoạt từ 5 chỗ cho tới 6 chỗ ngồi. Với thiết kế 3 cửa, Land Rover Defender 90 mới có chiều dài tổng thể 4.583 mm, ngắn hơn 435 mm so với phiên bản Defender 110. Ngoại hình đặc trưng của Defender 90 vẫn tiếp tục được kế thừa ở thế hệ mới với ngôn ngữ thiết kế vuông vức, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Theo đánh giá từ giới chuyên gia, thiết kế hình học của Defender mang lại lợi ích vận hành rất tốt, đặc biệt là khi off-road: mui xe dài, đuôi xe ngắn thiết kế dựng đứng, khoảng sáng gầm cao và cột A dốc. Đối với Land Rover, Defender luôn được coi là một biểu tượng của sức mạnh, của dòng xe việt dã. Thật vậy, ở phiên bản mới, với ngôn ngữ thiết kế có mục đích kết hợp cấu trúc thân xe tiên tiến cùng những công nghệ hàng đầu, Land Rover đã tạo ra một chiếc Defender phù hợp cho thế kỷ 21. Land Rover Defender 90 2021 có sẵn với 2 tùy chọn động cơ: P300 bốn xy-lanh và P400 sáu xy-lanh mild hybrid - kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp đảm bảo khả năng chinh phục và khám phá ưu việt nhất.



Mặc dù sở hữu tầm vóc tương đối nhỏ bé với chiều dài trục cơ sở xấp xỉ 2.6m, nhưng Defender 90 trông không giống như một phiên bản thu nhỏ của Defender 110 với khả năng kém vượt trội hơn. Ngược lại, với thiết kế hông xe chắc chắn và vòm bánh bo vuông dày dặn càng làm tôn lên dáng vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng của Defender 90. Phiên bản tham gia cuộc thử nghiệm thực tế được nhắc đến trong bài là Land Rover Defender 90 SE với động cơ P300 bốn xy-lanh tiêu chuẩn, đồng thời sử dụng các lò xo thép truyền thống, thay vì tùy chọn hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh chiều cao xe.



Tại vùng cao nguyên Scotland khô hạn thuộc chương trình thử nghiệm địa hình Land Rover Experience, chiếc Defender 90 “thấp bé” này nhanh chóng chứng tỏ được khả năng chinh phục mọi thử thách được đưa ra. Với góc tới và góc thoát lần lượt là 37.5 và 40 độ, không có gì đáng ngạc nhiên khi Land Rover Defender 90 lại có khả năng cơ động vượt địa hình ấn tượng đến vậy.



Ở bài kiểm tra khả năng lội nước thực tế, mặc dù đã tiến gần đến con số giới hạn độ sâu lội nước 850 mm, nhưng Defender 90 vẫn thể hiện một phong thái đủ tự tin, cố gắng lăn qua những tảng đá ngầm trơn trượt để chứng minh sức mạnh việt dã phi thường. Quá trình lội nước không có gì đáng lo ngại, ngoại trừ bộ giảm thanh phía sau luôn ở trạng thái chứa đầy nước (sau đó nhanh chóng trở nên khô ráo khi thoát hết nước)



Khả năng vận hành của Land Rover Defender 90 2021 khiến mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ở phiên bản cũ, mặc dù vẫn luôn được xem là mẫu xe địa hình tuyệt vời nhưng nó đòi hỏi người lái phải cân nhắc kỹ càng việc lựa chọn tỷ số truyền và khóa vi sai trung tâm. Hệ thống thích nghi địa hình Terrain Response trên thế hệ mới sẽ thay người lái thực hiện toàn bộ công việc này, chỉ cần lựa chọn đúng chế độ: Auto, Grass/Gravel/Snow, Mud Ruts, Sand hay Rock Crawl.



Động cơ tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng 2.0L mặc dù không đem đến một cảm giác đặc biệt tinh tế, nhưng bù lại, nó thể hiện được sự cuồng nhiệt và đủ mạnh mẽ - ít nhất là khi xét đến vị trí cuối bảng trong dòng sản phẩm của Land Rover Defender. Momen xoắn cực đại 400 Nm có thể đạt được trong khoảng 1.500 - 4.000 vòng/phút, có liên quan đến phản ứng ga đột ngột khiến Defender dễ bị vọt ở dải vòng tua và tốc độ thấp.



Khoang cabin của Land Rover Defender 90 2021 được thiết kế đẹp mắt và rất gọn gàng, với tạo hình các chi tiết cứng cáp và vuông vức như bảng táp-lô, vô lăng, khu vực cần số, ngăn xếp trung tâm,... đặc trưng của một cỗ máy thuần off-road. Với cấu hình 3 cửa và 2 hàng ghế, việc tiếp cận hàng ghế phía sau đòi hỏi thao tác khá… cồng kềnh. Bù lại, không gian ở hàng ghế sau rộng rãi một cách đáng ngạc nhiên, với khoảng để chân đủ để phục vụ cho người lớn.



Defender 90 cung cấp cho khách hàng tùy chọn cấu hình tối đa 6 ghế ngồi, bao gồm 5 chỗ cơ bản cùng 1 ghế ngồi bổ sung được đặt ở chính giữa hàng ghế trước - đóng vai trò như ngăn xếp trung tâm khi gập lại. Tuy nhiên, với tùy chọn này, tầm nhìn ở phía sau gần như bị che khuất hoàn toàn, do đó khách hàng sẽ phải mua kèm bộ gương chiếu hậu điện tử dựa trên camera lùi ClearSight.



Land Rover Defender 90 cung cấp một khoang chứa hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn 397 lít, tăng lên tối đa 1.563 lít khi gập hàng ghế sau lại. Tại thị trường Việt Nam, Land Rover Defender 90 hiện được phân phối với 2 phiên bản, bao gồm: Defender 90 SE trang bị động cơ P300 bốn xy-lanh 2.0L và Defender 90 X trang bị động cơ P400 sáu xy-lanh 3.0L mild hybrid. Giá xe Land Rover Defender 90 tương ứng cho 2 phiên bản là 3.935.000.000 đồng và 6.555.000.000 đồng, đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Video: Land Rover Defender 90 từ hơn 3,9 tỷ đồng tại Việt Nam