Toyota Raize giá rẻ sắp về Việt Nam có "đè bẹp" Kia Sonet?

Doanh số ngày càng tụt hậu của những mẫu xe Toyota tại Việt Nam so với các đối thủ trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, và đặc biệt là tháng 4/2021 vừa qua, thì việc đem về một mẫu xe như Toyota Raize 2021 mới sẽ làm "tươi mới" cho thương hiệu ôtô đình đám Nhật Bản tại Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Với doanh số đang bị cạnh tranh dữ dội bởi các thương hiệu xe Hàn, đây là dấu hiệu của việc thương hiệu Nhật Bản đang suy yếu trong phân khúc xe tầm trung, nơi mà Toyota từng bá vương suốt nhiều năm liên tiếp trong lịch sử. Vậy là thương hiệu Nhật Bản buộc phải tìm cách bù đắp để lấy lại lợi thế cho mình. Đáng chú ý là quân bài Corolla Cross ở năm 2020 và dự tính là Toyota Raize giá rẻ mới sắp ra mắt năm 2021. Nhờ thiết kế mới lạ, tốc độ ra mắt tương đương thế giới cũng như danh sách trang bị công nghệ hiện đại; Corolla Cross đã không làm Toyota thất vọng. Doanh số đạt ngưỡng xấp xỉ 1.000 xe giao khách mỗi tháng (tháng gần nhất đạt 940 xe bán ra - con số do VAMA cung cấp) - chứng tỏ Toyota hoàn toàn có "cửa" trong phân khúc crossover. Và để tiếp thêm sức mạnh cho "quân Át chủ bài" của mình, hãng xe Nhật Bản và chắc chắn mẫu xe cỡ nhỏ Toyota Raize cũng sẽ làm nên chuyện. Bằng chứng là trong Công báo Sở hữu công nghiệp số 398, tập B quyển 2 - do Cục Sở hữu trí tuệ, trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ phát hành tháng 5/2021 - mục 3-0032454 bất ngờ xuất hiện hình ảnh chứng nhận bản quyền thiết kế của mẫu crossover Toyota Raize. Trong đó, đơn vị sở hữu bản quyền là Daihatsu Motor Nhật Bản - thương hiệu con thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Toyota. Đây cũng là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển mẫu xe Raize dưới cái tên khác là Rocky. Nói thêm về Toyota Raize, mẫu crossover cỡ B này sở hữu kích thước tổng thể dài - rộng cao tương ứng là 3.995 x 1.695 x 1.620 mm (phiên bản tại Indonesia được gia tăng kích thước không đáng kể); chiều dài trục cơ sở của xe đạt mức 2.525 mm. Dựa vào thông số này, có thể thấy kích thước chung của Toyota Raize khá "hạt tiêu" và khiêm tốn so với các đối thủ hạng B như Ford EcoSport, Kia Seltos hay Mazda CX-3. Lý do là bởi Toyota Raize được phát triển trên cơ sở nền tảng khung gầm DNGA-A của hãng con Daihatsu, chứ không phải nền tảng khung gầm TGNA mới của Toyota, vốn đã được hãng ứng dụng trên các mẫu xe mới nhất như: Corolla Cross, Camry và Land Cruise. Tại Nhật Bản, Toyota Raize được trang bị khối động cơ mang mã hiệu 1KR-VET với 3 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1.0L có tăng áp, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT, cho công suất 98 mã lực và 140 Nm mô men xoắn. Xe thậm chí còn được trang bị tùy chọn dẫn động 4 bánh, bên cạnh phiên bản dẫn động cầu trước. Toyota Raize được ưu ái sở hữu cả các công nghệ hỗ trợ vận hành rất tiên tiến, như ga tự động thông minh, hỗ trợ giữ làn, nhận diện biển báo, hỗ trợ phanh tự động tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ tránh đạp nhầm chân ga khi vừa khởi động xe, hệ thống camera 360 độ, hỗ trợ thao tác đỗ xe... trong khi các thị trường khác bị cắt bỏ các option này. Về trang bị nội thất, Toyota Raize được trang bị đồng hồ thông số sau vô lăng dạng kỹ thuật số 7 inch. Chính giữa bảng táp lô là màn hình giải trí 9 inch, đi kèm 6 loa giải trí, hỗ trợ kết nối Apple Carplay - Android Auto, khởi động bằng nút bấm, ghế bọc nỉ thiết kế hiện đại. Tại thị trường Đông Nam Á, Toyota Raize cũng vừa cập bến Indonesia và thu về 1.269 đơn đặt hàng chỉ sau 1 tuần ra mắt. Xe được cập nhật cả phiên bản GR Sport mang phong cách thể thao, bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn khác. Rất có thể Toyota Việt Nam cũng sẽ làm điều tương tự với Raize, giống như cách mà hãng đã mang về nước Toyota Vios phiên bản GR-S cách đây chưa lâu. Video: Giới thiệu crossover cỡ B - Toyota Raize giá rẻ 2021 mới.

