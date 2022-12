Toyota Innova 2023 đã nhận cọc Việt Nam, có cả phiên bản Hybrid?

Toyota Innova 2023 thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới đã ra mắt lần lượt tại Indonesia và Ấn Độ. Và dù chưa ra mắt tại Việt Nam nhưng ông vua phân khúc MPV một thời nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng. Và tin vui là các đại lý Toyota chính hãng đã bắt đầu nhận cọc Toyota Innova 2023 dự kiến về Việt Nam trong năm sau, và có cả phiên bản hybrid như thị trường Indonesia và Ấn Độ. Sức hút của mẫu xe MPV Toyota Innova 2023 đến từ những thay đổi toàn diện từ hệ thống khung gầm toàn cầu TNGA, động cơ thế hệ mới và những trang bị tiện nghi vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm. Mẫu MPV 7 chỗ của Toyota từ bỏ khung gầm IMV chia sẻ với Toyota Hilux, Fortuner, và chuyển qua sử dụng khung gầm liền monocoque với nền tảng TNGA GA-C hoàn toàn mới. Với nền tảng này, Toyota Innova 2023 cũng chuyển qua sử dụng động cơ nằm ngang kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Kích thước tổng thể của Toyota Innova 2023 cũng dài và rộng hơn, với thông số DxRxC lần lượt là 4.755 x 1.850 x 1.795 (mm). Chiều dài cơ sở kéo dài thêm 100 mm và đạt mức 2.850 mm, giúp mở rộng không gian nội thất. Ngoài ra, khoảng sáng gầm cũng nâng lên mức 185 mm cho khả năng vận hành linh hoạt hơn. Thiết kế ngoại thất của Toyota Innova 2023 cũng mang đậm chất SUV hơn với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước thiết kế hầm hố, trong khi bổ sung thêm ốp cua bánh và ốp cản trước sau. Ngoài ra, các chi tiết như đèn pha, đèn hậu LED vuốt mảnh hơn, mang đến vẻ hiện đại. Không gian bên trong Toyota Innova 2023 cũng mang tinh thần tươi mới, nhưng vẫn gọn gàng, tinh giản. Phiên bản cao cấp có nội thất bọc da, đồng hồ lái kỹ thuật số 7 inch, trong khi vô lăng tích hợp đầy đủ các tính năng an toàn chủ động TSS. Cụm màn hình giải trí trung tâm được đặt nổi và có kích thước lên đến 10 inch, tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, Wifi. Ngoài ra, hàng ghế phía sau phiên bản cao cấp nhất sẽ có màn hình giải trí tựa đầu, đi kèm ghế ngồi độc lập Ottoman. Trang bị tiện nghi còn có điều hòa nhiệt độ với màn hình Digital, phanh tay điện tử, Autohold, khởi động nút bấm, sạc không dây, cổng sạc USB-C, cốp đóng mở điện điều khiển bằng giọng nói, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ trang bị động cơ Dynamic Force, dung tích 2.0L 4 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 197 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT. Trong khi phiên bản hybrid trang bị động cơ xăng 2.0L chu trình Atkinson 4 xi lanh kết hợp với mô-tơ điện và bộ pin cho công suất tối đa 186 mã lực. Đi kèm là hộp số vô cấp e-CVT và 3 chế độ EV Mode, ECO và PWR. Ngoài ra, Toyota Innova 2023 còn được trang bị Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 với phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng chủ động, nhận diện biển báo và cảnh báo trước va chạm. Mặc dù đã tiến hành nhận cọc mua xe Toyota Innova 2023, tuy nhiên thông tin giá bán, thông số, trang bị các phiên bản, cũng như nguồn gốc xuất xứ lắp ráp hay nhập khẩu nguyên chiếc vẫn chưa được công bố chính thức. Thời gian dự kiến ra mắt Toyota Innova thế hệ mới tại Việt Nam sẽ vào quý II/2023. Video: Toyota Innova 2023 đã "thoát xác" xe chạy dịch vụ.

