Cận cảnh Toyota Innova Zenix bản cao cấp nhất, giá 965 triệu đồng

Tại thị trường Indonesia, mẫu Toyota Innova Zenix 2023 mới "quốc dân" được chia thành 5 phiên bản, bao gồm G CVT, V CVT, G HV CVT, V HV CVT và Q HV CVT. Trong đó, G CVT và V CVT là 2 phiên bản dùng động cơ xăng. 3 phiên bản còn lại được trang bị hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng hơn. Ở phiên bản Toyota Innova Q HV cao cấp nhất có thiết kế ấn tượng, cùng nhiều trang bị đặc biệt hơn. Cũng giống như các phiên bản tiêu chuẩn, xe sở hữu số đo 3 vòng dài x rộng x cao lần lượt là 4.755 x 1.850 x 1.795 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và chiều cao gầm 185 mm. Ở thế hệ thứ 7, Innova gây ấn tượng với vẻ ngoài được thay đổi hoàn toàn, thiết kế có phần giống một chiếc SUV hơn. Xe được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác thẳng đứng và đi kèm mắt lưới hình tổ ong có viền mạ crôm, nối liền với cụm đèn pha nằm ngang ở hai bên được thiết kế khá góc cạnh. Nằm dưới lưới tản nhiệt là khe gió hẹp với hốc hình tứ giác khá lớn ở hai bên, trang trí bằng nẹp màu bạc. Ở bản cao cấp, sẽ có thêm dải đèn LED định vị ban ngày nằm ngang mới và 2 đèn sương mù nhỏ nằm hai bên hốc gió trung tâm. Toyota Innova Zenix bản Q HV sẽ được trang bị lazang 18 inch. Về nội thất, ở thế hệ thứ 7 này, Toyota Innova 2023 dường như được lột xác hoàn toàn, thiết kế trẻ trung, hiện đại hơn. Phiên bản cao cấp sẽ có có nội thất 6 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia ở giữa đi kèm bệ đỡ bắp chân, ghế và vô lăng bọc da. Bản này cũng có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn viền LED trên trần, sạc điện thoại thông minh không dây, lẫy chuyển số sau vô lăng cũng như tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch tích hợp hiển thị hình ảnh camera 360 độ. Hốc gió điều hòa xuất hiện ở cả 3 hàng ghế. Bảng đồng hồ trước mặt người lái là loại 7 inch nhưng chỉ có trên bản Hybrid. Ngoài ra, xe còn được trang bị 2 màn hình giải trí 10 inch nằm trên lưng ghế trước. Bên dưới khoang hành lý xe được công bố có ngăn để đồ đa dụng. Toyota Innova 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA) mới thay vì khung gầm hình thang như trước. Điều này cũng có nghĩa, động cơ của xe không còn được đặt dọc và dùng hệ dẫn động cầu sau như trước đây. Thay vào đó là bố cục động cơ nằm ngang và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Q HV CVT cao cấp được trang bị hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 187,3 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm, hộp số CVT cùng cụm pin Ni-MH nằm bên dưới 2 ghế trước. Nhờ đó, Toyota Innova Hybrid 2023 có tổng công suất 186 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 5 lít/100 km. Ngoài ra, 3 bản phiên hybrid còn có 4 chế độ lái là EV, Eco, Normal và Power. Về trang bị an toàn, chỉ có bản Q HV CVT cao cấp nhất của xe mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0. Gói công nghệ này bao gồm những tính năng như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. Ngoài ra, bản cao cấp nhất còn có 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Mẫu xe MPV Toyota Innova Zenix được phân phối với 5 phiên bản. Ở bản máy thấp nhất, giá của Toyota Innova 2023 dao động từ 419 - 467 triệu Rupiah (khoảng 662 - 738 triệu đồng). Với phiên bản hybrid cao cấp giá xe dao động từ 458 - 611 triệu Rupiah (723 - 965 triệu đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe Toyota Innova Zenix 2023 bản hybrid.

