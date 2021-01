Toyota GR Supra, xe thể thao “drift tự động” ở tốc độ cao

Áp dụng những công nghệ tân tiến nhất để nghiên cứu và khiến xe ô tô ngày một trở nên an toàn hơn là yêu tiên hàng đầu của mọi nhà sản xuất. Dựa theo trang chủ của Viện nghiên cứu Toyota (TRI), đội ngũ kỹ sư của họ đang tiến hành nghiên cứu cách kết hợp bản năng của những tài xế chuyên nghiệp và công nghệ lái xe tự động trên Toyota GR Supra mới. Mục tiêu của họ là thiết kế một cấp độ công nghệ an toàn chủ động mới và chia sẻ rộng rãi nó để Toyota và các nhà sản xuất ô tô khác có thể triển khai trên đường. Nói một cách khác dễ hiểu hơn, họ đã tìm ra biện pháp hoàn hảo để kết hợp công việc quan trọng với niềm vui tốc độ bằng cách lấy một chiếc xe đua Toyota GR Supra nguyên mẫu và cho nó drift tít mù bằng công nghệ lái xe tự động. Đây không phải là chiếc Supra chuyên dụng để drift, nhưng rõ ràng nó nằm ở một đẳng cấp khác khi có thể tự drift mà không cần bàn tay của người lái. Tất nhiên, TRI không hề tạo ra chiếc Toyota Supra đặc biệt này cho vui, bởi nó thực tế là một phần trong nghiên cứu công nghệ an toàn của họ. “Hàng ngày, có những tai nạn xe chết người xuất phát từ những tình huống khó mà hầu hết các tài xế sẽ cần những kỹ năng phi thường để tránh va chạm,” Gill Pratt, CEO của TRI và CSO tại Toyota Motor Corporation (TMC), cho biết. “Từ năm 2008, phòng thí nghiệm của chúng tôi đã lấy cảm hứng từ những tay đua đời thực để thiết kế các thuật toán cho phép các phương tiện tự động xử lý những tình huống khẩn cấp thử thách nhất,” giáo sư Chris Gerdes của Phòng thí nghiệm Thiết kế Động của Đại học Stanford cho biết. Đây chính là đơn vị đã hợp tác với TRI để tạo nên chiếc Supra tự biết drfit như chúng ta thấy trong video trên. Không chỉ phục vụ mục tiêu nghiên cứu và phát triển công nghệ an toàn tốt hơn, TRI cũng hợp tác với đội ngũ chuyên môn động lực học ở Toyota Motor Corporation để áp dụng dữ liệu có được từ công việc của mình cho các xe Toyota trong tương lai. Do vậy, chúng ta có thể mơ ước rằng xe Toyota tương lai đều có chế tạo drift tự động. Video: GR Supra drift tự động tại Viện nghiên cứu Toyota.

