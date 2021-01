Toyota GR Supra bản đặc biệt từ 63.388 USD tại Anh

Bên cạnh việc phân phối dòng xe Toyota GR Supra 3.0 mới, Toyota tại Anh cũng đã giới thiệu GR Supra dùng động cơ 2.0L. GR Supra 2.0 có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và Fuji Speedway Edition. Toyota GR Supra 2.0 Fuji Speedway Edition được trang bị động cơ tăng áp 2.0L, công suất 254 mã lực tại 5.000-6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.500-4.500 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây, tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 250 km/h. So với động cơ 3.0L, GR Supra 2.0L nhẹ hơn 100 kg. Chênh lệch này giúp GR Supra 2.0 có tỉ lệ phân bố trọng lượng tốt hơn, đồng thời giảm được lực quán tính. Những thay đổi trên giúp chiếc xe trở nên linh hoạt và dễ kiểm soát hơn. Toyota GR Supra 2.0 tại Anh được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 18 inch. Đĩa phanh trước/sau có kích thước lần lượt 348 mm và 345 mm, đi kèm là kẹp phanh 4 piston ở phía trước và một piston ở phía sau. Nội thất xe nổi bật với ghế ngồi thể thao bọc da Alcantara tích hợp chức năng sưởi, màn hình trung tâm là loại cảm ứng có kích thước 8,8 inch. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 4 loa với công suất 100 W. Về trang bị an toàn, GR Supra 2.0 được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense +, gồm có phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo giao thông và đèn tự động. Tại Anh, giá xe Toyota GR Supra 2.0 2021 có mức bán ra từ 63.388 USD đối với phiên bản tiêu chuẩn và 64.245 USD cho phiên bản giới hạn Fuji Speedway Edition. Video: Giới thiệu Toyota GR Supra 2.0 Fuji Speedway Edition 2021.

