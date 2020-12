Toyota GR Supra gần 3 tỷ đồng, chỉ sản xuất 20 chiếc

Mẫu xe thể thao Toyota GR Supra 2021 mới vừa được giới thiệu gói nâng cấp từ SARD, đơn vị độ xe danh tiếng tại Nhật Bản. Dự án này khiến GR Supra trở nên đặc biệt hơn với những cải tiến về sức mạnh và nâng cấp ngoại hình. Thiết kế ngoại thất của bản độ Toyota GR Supra của SARD trông thể thao và hầm hố hơn nhờ bộ widebody được mở rộng thêm 80 mm so với phiên bản Supra tiêu chuẩn. Các hốc hút gió phía trước có kích thước được gia tăng đáng kể, cộng với khe gió trên nắp ca-pô và hông xe vừa giúp tăng tính khí động học, vừa tạo nét dữ tợn. Việc bổ sung dải carbon nhô ra là điểm nhấn đáng chú ý nhất ở góc nhìn từ phía trước. Ở thiết kế đuôi xe, cản xe có các đường rãnh được khoét sâu vào bên trong, lỗ thông hơi kích thước to hơn. Đồng thời, bộ khuếch tán cũng như ống xả cũng được tái thiết kế để phù hợp với những thay đổi tổng thể. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cánh lướt gió được làm bằng sợi carbon cũng giúp Supra GR thể thao và năng động hơn. Chi tiết này cũng góp phần đáng kể nhằm cải thiện tính khí động học. Khi xe chạy ở vận tốc cao, cánh gió giúp tạo lực ép xuống mặt đường, từ đó gia tăng độ bám cũng như độ an toàn. Toyota GR Supra SARD 2021 vẫn trang bị khối động cơ B58 dung tích 3.0L chia sẻ từ BMW, kết hợp cùng với hộp số tự động 8 cấp ZF. Các kỹ sư của SARD đã tiến hành một số thay đổi cơ khí đối với động cơ, đồng thời điều chỉnh lại bộ điều khiển ECU, hệ thống ống xả titan và bộ chuyển đổi xúc tác thể thao nhằm gia tăng sức mạnh. Với những cải tiến nêu trên, mẫu xe thể thao 2 cửa của Toyota giờ đây có mức công suất tối đa lên tới 493 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 686 Nm tại 3.000 vòng/phút. Thông số này cao hơn model Supra dùng động cơ 3.0L nguyên bản 110 mã lực và 186 Nm. Kìm hãm sức mạnh của chiếc xe và giúp mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát là hệ thống treo có thể điều chỉnh độ cao, thanh chống lật cứng hơn, khung gầm được gia cố lại và nâng cấp phanh Alcon với kẹp phanh trước 6 piston. Bộ mâm trang bị trên xe cũng là mâm mới kích thước lên đến 20 inch, với các chi tiết được sơn màu xanh bắt mắt.Giá xe Toyota GR Supra SARD được bán ra thị trường là 12,5 triệu yên, khoảng 120.000 USD (khoảng 2,78 tỷ đồng), chỉ được giới hạn đúng 20 chiếc. Tại Mỹ, Toyota GR Supra 2021 có giá bán 42.990-54.490 USD tùy theo phiên bản động cơ. Video: Ngắm Toyota GR Supra mới phiên bản giới hạn.

Mẫu xe thể thao Toyota GR Supra 2021 mới vừa được giới thiệu gói nâng cấp từ SARD, đơn vị độ xe danh tiếng tại Nhật Bản. Dự án này khiến GR Supra trở nên đặc biệt hơn với những cải tiến về sức mạnh và nâng cấp ngoại hình. Thiết kế ngoại thất của bản độ Toyota GR Supra của SARD trông thể thao và hầm hố hơn nhờ bộ widebody được mở rộng thêm 80 mm so với phiên bản Supra tiêu chuẩn. Các hốc hút gió phía trước có kích thước được gia tăng đáng kể, cộng với khe gió trên nắp ca-pô và hông xe vừa giúp tăng tính khí động học, vừa tạo nét dữ tợn. Việc bổ sung dải carbon nhô ra là điểm nhấn đáng chú ý nhất ở góc nhìn từ phía trước. Ở thiết kế đuôi xe, cản xe có các đường rãnh được khoét sâu vào bên trong, lỗ thông hơi kích thước to hơn. Đồng thời, bộ khuếch tán cũng như ống xả cũng được tái thiết kế để phù hợp với những thay đổi tổng thể. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cánh lướt gió được làm bằng sợi carbon cũng giúp Supra GR thể thao và năng động hơn. Chi tiết này cũng góp phần đáng kể nhằm cải thiện tính khí động học. Khi xe chạy ở vận tốc cao, cánh gió giúp tạo lực ép xuống mặt đường, từ đó gia tăng độ bám cũng như độ an toàn. Toyota GR Supra SARD 2021 vẫn trang bị khối động cơ B58 dung tích 3.0L chia sẻ từ BMW, kết hợp cùng với hộp số tự động 8 cấp ZF. Các kỹ sư của SARD đã tiến hành một số thay đổi cơ khí đối với động cơ, đồng thời điều chỉnh lại bộ điều khiển ECU, hệ thống ống xả titan và bộ chuyển đổi xúc tác thể thao nhằm gia tăng sức mạnh. Với những cải tiến nêu trên, mẫu xe thể thao 2 cửa của Toyota giờ đây có mức công suất tối đa lên tới 493 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 686 Nm tại 3.000 vòng/phút. Thông số này cao hơn model Supra dùng động cơ 3.0L nguyên bản 110 mã lực và 186 Nm. Kìm hãm sức mạnh của chiếc xe và giúp mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát là hệ thống treo có thể điều chỉnh độ cao, thanh chống lật cứng hơn, khung gầm được gia cố lại và nâng cấp phanh Alcon với kẹp phanh trước 6 piston. Bộ mâm trang bị trên xe cũng là mâm mới kích thước lên đến 20 inch, với các chi tiết được sơn màu xanh bắt mắt. Giá xe Toyota GR Supra SARD được bán ra thị trường là 12,5 triệu yên, khoảng 120.000 USD (khoảng 2,78 tỷ đồng), chỉ được giới hạn đúng 20 chiếc. Tại Mỹ, Toyota GR Supra 2021 có giá bán 42.990-54.490 USD tùy theo phiên bản động cơ. Video: Ngắm Toyota GR Supra mới phiên bản giới hạn.