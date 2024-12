Top ôtô "ế chổng vó" tại Việt Nam - Toyota có tới 5 mẫu xe

Theo kết quả bán hàng mới nhất được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, tổng doanh số bán hàng của các hãng xe thuộc VAMA trong tháng 11 vừa qua là 44.200 xe, tăng 14 % so với tháng trước và tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân doanh số bán ôtô tăng mạnh, đến từ chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước, cộng thêm hàng loạt ưu đãi từ nhà sản xuất và đại lý. Trong Top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 11/2024 chủ yếu là các mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Trong đó có tới 5/10 mẫu xe thương hiệu Toyota nằm trong danh sách. Honda Accord: 10 xe

Honda Accord tiếp tục dẫn đầu danh sách ôtô bán chậm nhất tháng khi chỉ bán được 10 xe. Dù đã giảm giá tới 250 triệu đồng, đưa giá bán xuống 1,069 tỷ đồng mẫu sedan cỡ D này vẫn không thu hút được người mua. Mẫu sedan hạng D này không còn hấp dẫn người mua bởi giá cao và phân khúc ngày càng hẹp. Toyota Alphard: 18 xe

Toyota Alphard bán được 18 xe trong tháng 11/2024, tăng 12,5% so với tháng trước đó (16 xe). Dù có giá bán từ 4,37 tỷ đồng, dòng xe cao cấp này vẫn có doanh số lũy kế 11 tháng đạt 130 xe, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do doanh số của mẫu xe này khó có thể tạo sự bứt phá do được nhập khẩu từ Nhật Bản nên mức thuế bị áp cao, dẫn tới giá bán của Alphard cao từ 4,37-4,475 tỷ đồng, đắt nhất trong dải sản phẩm của Toyota. Toyota Camry: 23 xe

Vị trí thứ 3 thuộc về Toyota Camry với 23 xe được bán ra trong tháng 11/2024, giảm 69,7% so với tháng trước đó (76 xe). Doanh số lũy kế của Toyota Camry trong 11 tháng của năm 2024 là 1.061 xe, giảm mạnh 51,4 % so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, Toyota Camry thế hệ mới có 3 phiên bản gồm xăng và hybrid với giá bán từ 1,220-1,530 tỷ đồng. Toyota Land Cruiser: 31 xe

Toyota Land Cruiser chỉ bán được 31 xe trong tháng 11/2024, giảm 52,3% so với tháng trước (65 xe). Doanh số lũy kế của mẫu SUV cỡ lớn này sau 11 tháng của năm 2024 đạt 531 xe, tăng nhẹ 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây không phải do xe kém hấp dẫn mà chủ yếu vì không có đủ hàng cung cấp cho thị trường. Thậm chí, nhiều người phải chấp nhận bỏ thêm cả nửa tỷ đồng để có thể sở hữu mẫu xe này. Isuzu mu-X: 32 xe

Mẫu SUV Isuzu mu-X đạt doanh số 32 xe, tăng 39% so với tháng trước đó (23 xe). Doanh số lũy kế của mu-X trong 11 tháng của năm 2024 là 215 xe, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù có mức giá cạnh tranh và khả năng vận hành bền bỉ, mu-X vẫn chưa tạo ra được sức hút lớn so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe có 4 phiên bản; giá bán dao động từ 910 triệu đồng đến 1,25 tỷ đồng. Kia K5: 36 xe

Kết thúc tháng 11/2024, doanh số của KIA K5 chỉ đạt 36 xe, giảm 1 xe so với tháng trước (37 xe). Lũy kế doanh số 11 tháng đã qua của KIA K5 là 280 xe, giảm mạnh 69,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kia K5 dù có thiết kế hiện đại và trang bị đầy đủ, nhưng do mức độ nhận diện thương hiệu chưa cao tại Việt Nam, doanh số vẫn còn hạn chế. Giá bán của K5 hiện dao động từ 859-999 triệu đồng. Toyota Corolla Altis: 39 xe

Doanh số bán hàng của Toyota Corolla Altis trong tháng 11/2024 chỉ đạt 39 xe, giảm 29,1% so với tháng trước (55 xe). Doanh số lũy kế 11 tháng qua của mẫu xe này đạt 450 xe, giảm mạnh 65,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu sedan lâu đời này vẫn giữ được chất lượng ổn định nhưng dường như đang mất dần sự quan tâm của khách hàng so với các mẫu xe mới ra mắt. Xe hiện phân phối 3 phiên bản, giá khởi điểm từ 719 đến 870 triệu đồng. Suzuki Jimny: 41 xe

Kết thúc tháng 11/2024, Suzuki Jimny bán được 41 xe, tăng 24,2% so với tháng trước. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay, Jimny bán được 393 xe. Do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản nên giá bán của Suzuki Jimny tương đối cao 789 triệu đồng. Ford Explorer: 60 xe

Vị trí thứ 9 thuộc về Ford Explorer với 60 xe bán ra, tăng 46,3% so với tháng trước (41 xe). Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Ford Explorer đã đạt được 606 xe, tăng trưởng mạnh 108,2% so với cùng kỳ năm 2023. Ford Explorer được nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam với 1 phiên bản duy nhất giá 2,099 tỷ đồng. Toyota Land Cruiser Prado: 72 xe

Doanh số bán hàng trong tháng 11 của Toyota Land Cruiser LC300 đạt 72 xe. Cũng giống như Alphard, Toyota Land Cruiser LC300 không có xe để giao chứ không phải là dòng xe bán chậm. Nhiều người phải chấp nhận bỏ thêm cả nửa tỷ đồng để có thể sở hữu mẫu xe này. Video: Top xe bán chạy tháng 11/2024.

