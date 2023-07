Top ôtô “ế” nhất tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2023

10. Genesis G90

Genesis G90 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn thuộc tập đoàn Hyundai, được ra đời với tham vọng cạnh tranh Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series. Tuy nhiên, vì Genesis còn non trẻ và chưa có bề dày lịch sử như các đối thủ Đức nên sản phẩm này có doanh số không cao. Trong nửa đầu năm nay, Genesis chỉ bán được 703 chiếc G90, nhưng vẫn bán chạy nhất trong top ôtô ế nhất tại Mỹ. 9. Audi Q8 Sportback E-Tron



Audi Q8 Sportback E-Tron là mẫu SUV thuần điện được đánh giá cao về cảm giác lái. Tuy nhiên, bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để thuyết phục khách hàng Mỹ. Đó là lý do vì sao trong 6 tháng năm 2023 vừa qua, chỉ có 340 chiếc Audi Q8 Sportback E-Tron tìm thấy chủ mới tại thị trường ôtô Mỹ. Giá xe Audi Q8 Sportback E-Tron ở Mỹ hiện khởi điểm từ 77.800 USD. 8. Fiat 500X

Kể từ khi ra mắt thị trường Mỹ vào năm 2015, Fiat 500X chưa bao giờ có doanh số cao. Nửa đầu năm 2023 cũng không phải là ngoại lệ với doanh số chỉ đạt 277 xe. Nguyên nhân dẫn đến thất bại về doanh số của mẫu xe này chính là thiết kế ít thay đổi theo năm tháng và kích thước nhỏ vốn không hợp thị hiếu của đa số người tiêu dùng Mỹ. Tại thị trường Mỹ, Fiat 500X có giá khởi điểm từ 28.965 USD. 7. Nissan GT-R

Sự góp mặt của Nissan GT-R trong danh sách 10 mẫu xe "ế" nhất thị trường Mỹ trong nửa đầu năm 2023 có lẽ không có gì bất ngờ. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 217 chiếc Nissan GT-R được bán cho khách hàng Mỹ. Ở thị trường này, Nissan GT-R có giá từ 116.040 USD với bản Premium và 215.740 USD với bản Nismo hiệu suất cao hơn. 6. Audi R8

Audi R8 là xe thể thao hiệu suất cao với số lượng sản xuất giới hạn và tập khách hàng nhỏ. Ngoài ra, Audi R8 hiện đang ở giai đoạn cuối vòng đời và sẽ không được phát triển thế hệ mới. Trong nửa năm qua, hãng Audi đã bán được 186 chiếc R8 tại thị trường Mỹ, nhiều hơn 27 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Giá khởi điểm của Audi R8 ở thị trường Mỹ là 158.600 USD. Nếu khách hàng chọn phiên bản dẫn động 4 bánh quattro thì số tiền phải trả sẽ lên đến 209.700 USD. 5. Toyota Grand Highlander



Grand Highlander là mẫu crossover 3 hàng ghế hoàn toàn mới của hãng Toyota. Đây được xem như phiên bản 7 chỗ của Toyota Highlander. Trong thời gian qua, hãng Toyota mới bán được 159 chiếc Grand Highlander cho khách hàng Mỹ. Điều này không có gì lạ vì xe mới có mặt trên thị trường Mỹ vào đầu tháng 6 năm nay. Tại thị trường Mỹ, Toyota Grand Highlander có 7 phiên bản và giá bán dao động từ 43.070 - 58.125 USD. 4. Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale về cơ bản chỉ là phiên bản "sang chảnh" hơn của Dodge Hornet. Mẫu xe này có giá khởi điểm từ 44.950 USD cho bản Tonale Sprint tiêu chuẩn trong khi bản cao cấp nhất có giá 49.090 USD. Mọi phiên bản của xe đều dùng hệ truyền động plug-in hybrid với máy xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.3L, sản sinh công suất tối đa 285 mã lực. Động cơ này đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. 3. Hyundai Nexo

Xe chạy bằng nhiên liệu hydro không thực sự được ưa chuộng tại thị trường Mỹ và Hyundai Nexo đã chứng minh điều đó. Nguyên nhân là bởi cơ sở hạ tầng trạm nạp nhiên liệu hydro ở Mỹ còn rất hạn chế, chủ yếu chỉ tập trung ở bang California. Bên cạnh đó, Hyundai Nexo còn có giá bán không rẻ, khởi điểm từ 61.470 USD. Tuy nhiên, hãng Hyundai vẫn thuyết phục được 105 người mua Nexo trong 6 tháng đầu năm 2023. 2. Mazda MX-30 MX-30 là mẫu ô tô điện thương mại đầu tiên của hãng Mazda và nhận được nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên, mẫu ô tô điện này lại gây thất vọng vì được trang bị cụm pin quá nhỏ khiến quãng đường di chuyển bằng điện quá ngắn. Đây cũng là lý do vì sao chỉ có 66 khách hàng "xuống tiền" cho Mazda MX-30 trong nửa đầu năm nay. Tại thị trường Mỹ, Mazda MX-30 có giá khởi điểm 35.485 USD. 1. GMC Hummer EV GMC Hummer EV từng thu hút rất nhiều sự chú ý khi ra mắt vào năm 2020. Đến tháng 10/2022, tập đoàn GM công bố đã nhận hơn 90.000 đơn đặt hàng dành cho mẫu xe bán tải điện này. Thế nhưng, trong 6 tháng đầu năm nay, GMC Hummer EV chỉ đạt doanh số 65 xe. Giá khởi điểm của GMC Hummer EV ở Mỹ lên đến 106.945 USD, không rẻ chút nào. Bù lại, xe được trang bị 2 hoặc 3 mô-tơ điện, tùy phiên bản. Phiên bản 2 mô-tơ điện có tổng công suất 625 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10.033 Nm, theo công bố của tập đoàn GM. Video: Top 10 hãng xe ít lỗi nhất sau 3 năm sử dụng,

