Honda Accord tiếp tục đội sổ - top ôtô bán ế nhất Việt Nam

Top ôtô ế nhất Việt Nam không có nhiều biến động, trong tháng 8/2024 khi ngoài sự trở lại của Ford Explorer thì các mẫu xe Nhật vẫn đóng vai trò chủ đạo với việc chiếm tới 80%. Trong đó, Toyota và Honda "chiếm sóng" nhiều nhất với 3 xe; KIA đóng góp 2 xe; Suzuki, Isuzu và Ford cùng ghi nhận 1 xe. Dẫn đầu Top 10 xe bán ít nhất tháng 8/2024 là bộ đôi nhà Honda, gồm Accord & Civic Type R với doanh số cùng bằng 3. Dù nửa năm trở lại đây, Honda Accord liên tục được hãng tung phao cứu trợ giảm giá lên tới 220 triệu đồng nhưng vẫn chưa thể thay đổi được cục diện ế ẩm của mình. Giá bán cao, chậm cải tiến cùng sự nghèo nàn về phiên bản là những điểm yếu khiến mẫu sedan cỡ D Honda Accord ế ẩm và ngày càng trượt dài trên bảng xếp hạng top bán chậm nhất thị trường ôtô Việt. Với Honda Civic TypeR, giá bán cao (gần 2,4 tỷ đồng) cùng sự hạn chế về tệp khách hàng khi được định vị tại phân khúc xe thể thao, số sàn đã khiến mẫu xe này gặp trở ngại trong việc kiến tạo doanh số. Đứng liền sau là mẫu xe MPV cao cấp Toyota Alphard với doanh số đạt 9 xe. Giá niêm yết cao (từ 4,227 tỷ đồng) là nguyên nhân chính khiến mẫu MPV cao cấp nhà Toyota liên tục góp mặt vào top bán ít. Dù được định vị là mẫu xe chủ lực của hãng, song Suzuki XL7 vẫn chưa thể thoát top bán chậm của tháng. Việc mô hình nâng cấp mới với phiên bản Hybrid tiết kiệm nhiên liệu ra mắt vào cuối tháng 8/2024 vừa qua đã phần nảo ảnh hưởng đến doanh số xe. Với 14 xe bán được trong tháng 8/2024, Kia Soluto tiếp tục có tháng thứ 7 liên tiếp nằm trong danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường, thứ hạng của mẫu sedan cỡ B này cũng tăng từ vị trí thứ 6 ở tháng trước lên vị trí thứ 5. Vị trí tiếp theo thuộc về Kia K5 với doanh số 19 xe được bán ra, giảm mạnh soanh số bán xe so với tháng 7/2024 (41 xe), doanh số bán chậm liên tục cũng làm cho K5 lọt Top 10 ôtô bán chậm nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng của năm 2024. Là một trong những mẫu ôtô hiếm hoi ghi nhận doanh số bán hàng tăng trưởng trong tháng 8 nhưng Isuzu mu-X vẫn chưa thể thoát top bán ít khi lượng xe được người tiêu dùng lựa chọn mới chỉ dừng lại ở con số 20 chiếc, tăng 2 xe so với tháng liền trước. Ngoài Accord và Civic Type R, Honda còn góp thêm Civic vào top bán ít nhất tháng với 21 xe bán ra, giảm 39 xe theo tháng. Sự lên ngôi của ôtô gầm cao cùng tâm lý kiêng kỵ mua sắm tài sản giá trị cao của người Việt trong tháng ngâu là nguyên nhân khiến doanh số bán xe Honda Civic giảm mạnh tháng vừa qua. Toyota Land Cruiser vốn là mẫu SUV 7 chỗ được nhiều đại gia Việt săn đón, song những hạn chế về nguồn cung cùng giá bán cao đã khiến xe liên tục ghi danh vào top bán ế. Trong tháng 8/2024, chỉ có 22 chiếc Land Cruiser được bàn giao đến khách hàng. Hai vị trí cuối cùng gọi tên Toyota Corolla Altis và Ford Explorer với cùng doanh số chỉ 33 xe, đều giảm so với kỳ báo cáo tháng trước. Sự trở lại của Corolla Altis và Explorer trên bảng xếp hạng top xe bán ít tháng 8 có lẽ là do tác động từ nhu cầu mua sắm ôtô của người Việt giảm mạnh trong tháng ngâu. Nhiều khả năng, top ôtô ế nhất Việt Nam sẽ có những thay đổi nhất định ở những tháng tiếp theo của năm khi các mẫu xe lắp ráp như Kia K5, Kia Soluto đang được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Các mẫu xe nhập như Suzuki XL7 hay Ford Explorer cũng đang được hãng chạy khuyến mãi hấp dẫn, Video: Đánh giá MG7 giá từ 738 triệu tại Việt Nam.

