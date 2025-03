Có bao nhiêu thương vong trong ba năm xung đột Nga-Ukraine?

Các phương tiện truyền thông Nga là Meduza và Mediazona, đã sử dụng cáo phó và sổ đăng ký bất động sản trên khắp nước Nga và đã phát hiện ra rằng, quân đội Nga thực sự có 165.000 người đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài ba năm với Ukraine. Các nhóm nghiên cứu phương Tây phân tích rằng, quân đội Nga đã có 250.000 người chết, 620.000 người bị thương và khoảng 870.000 thương vong trong cuộc chiến. Còn theo số liệu của Nga, quân đội Ukraine chịu khoảng một triệu thương vong, bao gồm 460.000 người thiệt mạng trong khi chiến đấu, 380.000 người bị thương và một số lượng lớn thương vong không liên quan đến chiến đấu và tù binh chiến tranh đã trốn thoát. So sánh dữ liệu từ hai khía cạnh, 250.000 lính Nga thiệt mạng, 460.000 lính Ukraine thiệt mạng, 620.000 lính Nga bị thương và 380.000 lính Ukraine bị thương. Về tổng số thương vong, quân đội Nga chịu 870.000 thương vong, trong khi quân đội Ukraine chịu 1 triệu thương vong. Hãng tin TASS ngày 24/2 dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra cách đây 3 năm, số quân nhân Ukraine thiệt mạng và bị thương là gần 1,08 triệu người. Trong đó, con số thương vong riêng trong năm 2024 là hơn 595.000 người; vượt 2 năm đầu. Ngoài ra, Ukraine cũng mất 656 máy bay chiến đấu, gần 300 trực thăng, hơn 44.000 UAV, xấp xỉ 600 hệ thống tên lửa phòng không, gần 22.000 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 1.500 hệ thống tên lửa phóng loạt, khoảng 22.000 pháo và súng cối, cùng hơn 32.000 xe cơ giới quân sự đặc biệt. Trong khi đó, hồi giữa tháng này, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định, con số thương vong của Ukraine thấp hơn nhiều so với của Nga. "Tổn thất của chúng tôi là khoảng 46.000 binh sĩ thiệt mạng, hàng chục nghìn người mất tích khi chiến đấu hoặc bị giam cầm", Tổng thống Zelensky trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ NBC News ngày 16/2. Theo thông tin từ trang web tin tức dữ liệu Texty của Ukraine, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trước khi chiến tranh nổ ra, quân đội Nga đã kiểm soát 7% lãnh thổ Ukraine, bao gồm Bán đảo Crimea, Donetsk và một phần ba tỉnh Luhansk. Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, diện tích lãnh thổ Ukraine do quân đội Nga kiểm soát đã đạt đến đỉnh điểm và kiểm soát 167.223 km2, chiếm khoảng 28% diện tích lãnh thổ Ukraine. Tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2025, Nga chiếm 112.333 km2 , chiếm 18,61% diện tích lãnh thổ Ukraine. Theo tính toán, so với thời kỳ đỉnh cao tại các khu vực do Nga kiểm soát, quân đội Ukraine đã chiếm lại được khoảng 50.000 km2, nhưng không còn khả năng chiếm lại 110.000 km2 còn lại. Con bài mặc cả lớn nhất của Nga là chính là việc quân đội Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường. Bất kể quân đội Nga muốn tác dụng lực theo hướng nào, hướng đó chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Ngay cả khi quân đội Ukraine đã cố gắng hết sức, họ cũng chỉ có thể cầm cự thêm vài tháng nữa trên tuyến phòng thủ vốn đã mong manh này, và cuối cùng sẽ bị phá vỡ. Câu hỏi đặt ra là Ukraine có thể tồn tại bao lâu nếu không có viện trợ của Mỹ? Tờ Lemode của Pháp cho rằng, nếu không có Mỹ, Ukraine khó có thể chống lại Nga trong sáu tháng. Các chuyên gia tin rằng, viện trợ quân sự từ Washington đóng vai trò thiết yếu đối với khả năng kháng cự của Kiev trước bước tiến quân sự của Moscow. Vào thời điểm này, việc viện trợ quân sự của Washington cho Kiev có tiếp tục nữa hay không bị chính thức đặt câu hỏi? Nhưng, nếu không có viện trợ quân sự của Mỹ, "chúng ta sẽ chỉ tồn tại được sáu tháng", Trung tướng Ihor Romanenko, cựu phó tướng thứ nhất của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, phát biểu với Al-Jazeera vào ngày 17/2, trong Hội nghị an ninh Munich. "Châu Âu không thể thay thế được viện trợ của Mỹ", ông Romanenko nói thêm. Còn Nikolai Mitrokhin, một nhà nghiên cứu tại Đại học Bremen (Đức), cũng được kênh truyền hình Qatar trích dẫn, nói thêm rằng nguồn cung cấp hiện tại của Mỹ nếu sử dụng tiết kiệm, cũng không thể kéo dài quá "giữa mùa hè" hoặc "mùa thu". Ngoài số tiền khổng lồ gần 70 tỷ USD đã chi kể từ khi bắt đầu chiến tranh từ đầu năm 2022, không bao gồm các khoản trợ cấp ngân sách trực tiếp, thì viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev rất quan trọng và có vai trò quyết định; đặc biệt là đối với một số vũ khí phòng thủ của Ukraine. Chúng bao gồm vũ khí phòng không và phòng thủ tên lửa, về cơ bản được tạo thành từ các hệ thống tên lửa phòng không Patriot được bố trí xung quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng và thủ đô Kiev. Tuy nhiên, các hệ thống này cần rất nhiều tên lửa đánh chặn. Nếu Mỹ cắt viện trợ, tất cả những mục tiêu này sẽ bị tên lửa và UAV của Nga tàn phá. (nguồn ảnh TASS, Kyiv Post, Al Jazeera, Sina).

