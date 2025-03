Bàng hoàng cái kết quá sức bi thảm của thiết giáp hạm Yamato

1. Yamato là thiết giáp hạm lớn nhất từng được chế tạo. Với lượng giãn nước lên đến 72.800 tấn khi đầy tải và được trang bị các khẩu pháo 460mm - lớn nhất từng được lắp trên một tàu chiến - thiết giáp hạm Yamato là biểu tượng sức mạnh của Hải quân Nhật Bản. Ảnh: Pinterest. 2. Nhiệm vụ cuối cùng của Yamato là một cuộc tấn công cảm tử. Vào tháng 4 năm 1945, Yamato được lệnh thực hiện Chiến dịch Ten-Go, một nhiệm vụ tự sát nhằm ngăn chặn cuộc đổ bộ của quân Đồng minh lên Okinawa. Con tàu được yêu cầu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mà không có kế hoạch quay về. Ảnh: Pinterest. 3. Yamato ra khơi với lượng nhiên liệu chỉ đủ đi một chiều. Do nguồn cung nhiên liệu khan hiếm, Hải quân Nhật Bản chỉ cung cấp đủ dầu cho Yamato để tiến đến Okinawa và tham gia trận chiến, không có kế hoạch trở về. Điều này cho thấy rõ ràng tính chất tuyệt vọng của nhiệm vụ. Ảnh: Pinterest. 4. Yamato bị phát hiện và tấn công trước khi đến mục tiêu. Ngày 7 tháng 4 năm 1945, trước khi có thể đến Okinawa, Yamato bị máy bay do thám Mỹ phát hiện. Không lâu sau đó, một lực lượng lớn máy bay ném bom và máy bay tiêm kích xuất kích từ tàu sân bay Mỹ để tiêu diệt con tàu. Ảnh: Pinterest. 5. Yamato bị đánh chìm chỉ trong vòng hai giờ. Hứng chịu đòn tấn công từ hơn 300 máy bay Mỹ, Yamato bị trúng ít nhất 11 quả ngư lôi và 6 quả bom, khiến con tàu mất khả năng kiểm soát và dần nghiêng sang một bên trước khi phát nổ mạnh mẽ lúc 14h23. Ảnh: Pinterest. 6. Vụ nổ cuối cùng của Yamato cực kỳ dữ dội. Khi nước tràn vào kho đạn chính, một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, tạo thành một quả cầu lửa cao hàng km và có thể nhìn thấy từ khoảng cách hơn 160 km. Vụ nổ này đánh dấu hồi kết của con tàu huyền thoại. Ảnh: Pinterest. 7. Hơn 3.000 thủy thủ đã chết cùng con tàu. Trong số 3.332 thủy thủ có mặt trên Yamato, chỉ có khoảng 280 người sống sót. Phần lớn các thủy thủ còn lại đã thiệt mạng trong trận chiến hoặc do vụ nổ kinh hoàng. Ảnh: Pinterest. 8. Xác tàu Yamato được tìm thấy dưới đáy biển. Năm 1985, các nhà nghiên cứu đã phát hiện xác tàu Yamato nằm ở độ sâu hơn 300 mét dưới đáy biển Hoa Đông. Phát hiện này giúp tái hiện lại những giờ phút cuối cùng của con tàu huyền thoại. Ảnh: Pinterest. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

