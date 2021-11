Top 10 mẫu xe ôtô bán tải tốt nhất thế giới năm 2021

Ngày nay, những mẫu xe ôtô bán tải đã vượt qua định kiến chỉ sử dụng ở đồi núi, công trường để đến với cả thành thị. Dòng xe bán tải không những thay đổi vẻ bề ngoài mà còn được chú trọng cải tiến cả phần nội thất, cùng những trang bị hiện đại không thua kém các dòng xe SUV hay Sedan. Đứng ở vị trí số 1 là mẫu xe bán tải Toyota Hilux - đây là một trong những mẫu bán tải gia nhập thị trường Việt Nam sớm nhất và khá được lòng người tiêu dùng bởi vẻ ngoài hiện đại, độ bền cao, đồng thời phụ tùng dễ thay và sửa chữa. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Hilux đang được bán với 4 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ gồm diesel 2.4L và 2.8L. Giá bán của xe dao động từ 628 - 913 triệu đồng. Vị trí thứ 2 thuộc về chiếc bán tải tới từ thương hiệu ôtô Mỹ. Đây là chiếc xe bán tải bán chạy nhất tại Vương quốc Anh. Ford Ranger được đánh giá cao nhờ thiết kế thể thao, khoẻ khoắn cùng hiệu suất động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành ổn định. Ford Ranger hiện đang dẫn đầu phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam với giá bán dao động ở mức 616 - 925 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Isuzu D-Max đã là trụ cột trầm lắng trong phân khúc xe bán tải trong nhiều năm qua. Hãng xe Nhật rất giỏi trong việc chế tạo xe tải, và không quá bất ngờ khi chiếc bán tải D-Max rất được ưa chuộng tại khu vực Châu Âu. D-Max đời mới được trang bị nội thất đẹp mắt, hiện đại hơn, cùng khung gầm chắc chắn với khả năng off-road cực tốt. Tuy nhiên, Isuzu D-Max vẫn tụt hậu so với các đối thủ do vẫn sử dụng động cơ 1.9L như trước đây. SsangYong Musso có một ngoại hình kém hấp dẫn hơn các đối thủ vì có vóc dáng hầm hố, cơ bắp nhưng lại “thô”. Bù lại chiếc bán tải sở hữu khối động cơ 2.2L, công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm mạnh hơn nhiều so với các mẫu xe có cùng dung tích động cơ. Bên cạnh đó, điểm mạnh của SsangYong Musso còn nằm ở khả năng vào cua chắc chắn với độ bám tốt, vô lăng khá nhẹ dễ điều khiển và khả năng tải ấn tượng. Được biết, Mitsubishi sẽ ngừng bán Triton (L200) tại thị trường Châu Âu vào cuối năm nay. Mitsubishi L200 có thiết kế kiểu dáng hiện đại, hấp dẫn cùng khả năng off-road ấn tượng trên các địa hình khắc nghiệt. Mặt khác, khoang nội thất của xe lại không được đánh giá cao vì khá chật chội và khả năng chống ồn kém. Mitsubishi Triton được cung cấp 5 phiên bản tại thị trường Việt Nam với giá bán dao động từ 600 - 865 triệu đồng. Ineos là một hãng xe start-up tại Anh quốc được ra đời vào năm 2017. Grenadier là mẫu xe bán tải đầu tiên của hãng và dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 3 năm sau. Ineos Grenadier được đánh giá là một mẫu xe off-road cứng cáp và có khả năng vượt địa hình đáng gờm. Ngoài ra, ưu điểm của mẫu xe này còn nằm ở sức tải hàng lên tới 1 tấn, sức kéo 3,5 tấn và sức tải trọng mái 150 kg. Gladiator có kích thước tương đương với Ford Ranger, tuy nhiên nó lại được coi là đối thủ cạnh tranh ngang hàng với Ford F-150 Raptor. Jeep Gladiator được xây dựng chú trọng vào khả năng vượt địa hình, do đó mẫu xe bán tải này có khả sức tải khá hạn chế, chỉ ở mức 620 kg. Tại thị trường Việt Nam, Jeep Gladiator được cung cấp động cơ V6 3.6L, tạo ra công suất tối đa 285 mã lực và mô-men xoắn cực đại 352 Nm. Ford F-150 là phiên bản được ưa chuộng hàng đầu với thiết kế đa dụng cùng những tiện nghi ngập tràn và khả năng vượt địa hình ấn tượng. Việc có thêm phiên bản chạy điện F-150 Lightning khiến mẫu bán tải này lại càng trở nên “hot” hơn bao giờ hết, đặc biệt là tại khu vực Châu Âu. Các phiên bản của Ford F-150 từng được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam có giá bán từ 4 – 5 tỷ đồng. Chiếc bán tải điện Rivian R1T đầu tiên đã được xuất xưởng vào đầu tháng 9 và những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao tới khách hàng vào đầu năm sau. Giống các mẫu bán tải khác trên thị trường, Rivian R1T sở hữu ca-bin kép với 5 chỗ ngồi và thùng tải phía sau. Rivian đưa tới cho khách hàng của R1T ba sự lựa chọn về pin bao gồm 150 kWh, 130 kWh và 180 kWh, tương ứng với phạm vi hoạt động tối đa 370 km, 482 km và 643 km trong mỗi lần sạc đầy. Cybertruck được công bố lần đầu tiên vào năm 2019, tuy nhiên tới nay mẫu xe này vẫn chưa được bán ra thị trường. Tesla Cybertruck có một ngoại hình góc canh với kích thước khá lớn. Đặc biệt, chiếc bán tải điện này có phạm vi vận hành lên đến 980km ở phiên bản cao cấp nhất. Nếu so sánh với các đối thủ, Cybertruck sẽ có khả năng di chuyển tốt hơn nhiều. Video: Mẫu xe bán tải nào tốt nhất năm 2021.

