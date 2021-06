Ford Ranger "ông vua bán tải", thống lĩnh phân khúc tại Việt Nam

Theo số liệu do VAMA - Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam vừa công bố, thị trường ôtô Việt tiêu thụ tổng cộng 1.618 xe bán tải trong tháng 5 vừa qua, giảm 28,3% (tương đương 639 xe) so với tháng liền trước và giảm 25,1% (tương đương 543 xe) so với cùng kỳ năm ngoái. Về thứ tự xếp hạng, Ford Ranger vẫn dẫn đầu phân khúc xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số Ford Ranger đạt 794 xe trong tháng 5, giảm tới 46,7% so với tháng 4 (1.491 xe) nhưng vẫn xứng đáng tại vị trên "ngai vàng". Cũng trong tháng 5 vừa qua, Ford Range góp mặt trong Top 10 xe bán chạy, xếp vị trí thứ 9 sau những tên tuổi lớn như VinFast Fadil, Toyota Vios, Hyundai Accent,... Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số Ford Ranger tại Việt Nam đạt 6.158 xe, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm ngoái (3.556 xe). Hiện tại, Ford Ranger được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 5 lựa chọn trong khoảng giá từ 616 - 925 triệu đồng. Toyota Hilux thế hệ mới gây bất ngờ khi nỗ lực đẩy doanh số tăng trưởng. Trong tháng 5 vừa qua, Toyota giao đến khách hàng 356 xe Hilux, tăng 26,7% so với tháng 4 (281 xe). Sự kiện này giúp Hilux giành lại vị trí thứ 2 từ Mitsubishi Triton. Lũy kế 5 tháng đầu năm của Toyota Hilux tại Việt Nam đạt 1.440 xe, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái (862 xe). Mitsubishi Triton 2021 cũng là xe nhập khẩu từ Thái Lan, hưởng ưu đãi thuế. Xe có 4 phiên bản, giá dao động từ 628 - 913 triệu đồng. Mitsubishi Triton tại Việt Nam có doanh số tăng trưởng dương so với tháng 4. Với 329 xe giao đến tay khách hàng (tăng 7,2%), Mitsubishi Triton tụt xuống vị trí thứ 3, nhường lại vị trí thứ 2 cho Hilux. Suốt 5 tháng đầu năm, Mitsubishi Triton đã giao đến tay khách hàng 1.087 xe, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ năm ngoái (823 xe). Mitsubishi Triton 2021 mới là mẫu xe bán tải nhập khẩu từ Thái Lan. Khách Việt hiện có 5 lựa chọn, giá dao động từ 600 - 865 triệu đồng. Mẫu xe bán tải Mazda BT-50 không chịu rời khỏi vị trí thứ tư trong phân khúc. Tháng 5, số xe Mazda BT-5 giao đến tay khách hàng đạt 103 xe, giảm khoảng 30,4% so với tháng 4 (148 xe) nhưng tăng 2 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số 5 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 568 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái (526 xe). Mazda BT-50 có 4 phiên bản, phân phối tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá niêm yết nằm trong khoảng 569 - 749 triệu đồng. Isuzu D-max đã cải thiện doanh số trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp với 36 xe giao đến tay khách hàng, tăng 6 xe so với kết quả kinh doanh tháng 4. Isuzu D-max là đại diện duy nhất trong phân khúc lọt Top 10 xe bán chậm tháng 5. Isuzu D-Max thế hệ mới ra mắt khách Việt cách đây không lâu với 3 phiên bản, giảm 1 phiên bản so với đội hình cũ, giá xe dao động từ 630 - 850 triệu đồng. Những tháng tiếp theo, doanh số phân khúc xe bán tải vẫn bị Ford Ranger chi phối bởi mẫu xe này đang giữ khoảng cách khá xa so với các đối thủ. Sự thay đổi có lẽ chỉ xảy ra ở những vị trí còn lại. Video: Ranger vs Hilux vs Triton - Bán tải nào "ngon"?

Theo số liệu do VAMA - Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam vừa công bố, thị trường ôtô Việt tiêu thụ tổng cộng 1.618 xe bán tải trong tháng 5 vừa qua, giảm 28,3% (tương đương 639 xe) so với tháng liền trước và giảm 25,1% (tương đương 543 xe) so với cùng kỳ năm ngoái. Về thứ tự xếp hạng, Ford Ranger vẫn dẫn đầu phân khúc xe bán tải bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số Ford Ranger đạt 794 xe trong tháng 5, giảm tới 46,7% so với tháng 4 (1.491 xe) nhưng vẫn xứng đáng tại vị trên "ngai vàng". Cũng trong tháng 5 vừa qua, Ford Range góp mặt trong Top 10 xe bán chạy, xếp vị trí thứ 9 sau những tên tuổi lớn như VinFast Fadil, Toyota Vios, Hyundai Accent,... Cộng dồn từ đầu năm đến nay, doanh số Ford Ranger tại Việt Nam đạt 6.158 xe, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm ngoái (3.556 xe). Hiện tại, Ford Ranger được phân phối dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 5 lựa chọn trong khoảng giá từ 616 - 925 triệu đồng. Toyota Hilux thế hệ mới gây bất ngờ khi nỗ lực đẩy doanh số tăng trưởng. Trong tháng 5 vừa qua, Toyota giao đến khách hàng 356 xe Hilux, tăng 26,7% so với tháng 4 (281 xe). Sự kiện này giúp Hilux giành lại vị trí thứ 2 từ Mitsubishi Triton. Lũy kế 5 tháng đầu năm của Toyota Hilux tại Việt Nam đạt 1.440 xe, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái (862 xe). Mitsubishi Triton 2021 cũng là xe nhập khẩu từ Thái Lan, hưởng ưu đãi thuế. Xe có 4 phiên bản, giá dao động từ 628 - 913 triệu đồng. Mitsubishi Triton tại Việt Nam có doanh số tăng trưởng dương so với tháng 4. Với 329 xe giao đến tay khách hàng (tăng 7,2%), Mitsubishi Triton tụt xuống vị trí thứ 3, nhường lại vị trí thứ 2 cho Hilux. Suốt 5 tháng đầu năm, Mitsubishi Triton đã giao đến tay khách hàng 1.087 xe, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ năm ngoái (823 xe). Mitsubishi Triton 2021 mới là mẫu xe bán tải nhập khẩu từ Thái Lan. Khách Việt hiện có 5 lựa chọn, giá dao động từ 600 - 865 triệu đồng. Mẫu xe bán tải Mazda BT-50 không chịu rời khỏi vị trí thứ tư trong phân khúc. Tháng 5, số xe Mazda BT-5 giao đến tay khách hàng đạt 103 xe, giảm khoảng 30,4% so với tháng 4 (148 xe) nhưng tăng 2 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số 5 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 568 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái (526 xe). Mazda BT-50 có 4 phiên bản, phân phối tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá niêm yết nằm trong khoảng 569 - 749 triệu đồng. Isuzu D-max đã cải thiện doanh số trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp với 36 xe giao đến tay khách hàng, tăng 6 xe so với kết quả kinh doanh tháng 4. Isuzu D-max là đại diện duy nhất trong phân khúc lọt Top 10 xe bán chậm tháng 5. Isuzu D-Max thế hệ mới ra mắt khách Việt cách đây không lâu với 3 phiên bản, giảm 1 phiên bản so với đội hình cũ, giá xe dao động từ 630 - 850 triệu đồng. Những tháng tiếp theo, doanh số phân khúc xe bán tải vẫn bị Ford Ranger chi phối bởi mẫu xe này đang giữ khoảng cách khá xa so với các đối thủ. Sự thay đổi có lẽ chỉ xảy ra ở những vị trí còn lại. Video: Ranger vs Hilux vs Triton - Bán tải nào "ngon"?