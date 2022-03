Tesla vượt mặt BMW trở thành hãng xe sang hàng đầu tại Mỹ

Cụ thể, doanh số bán xe Tesla tháng 1/2022 đã tăng tới 49% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 37.162 xe, hơn đáng kể so với lượng xe BMW tiêu thụ được trong tháng 1/2022 - 30.563 xe (tăng 8,2% so với năm ngoái).

Với mức doanh số tháng 1/2022 tăng ấn tượng, Tesla rất có thể sẽ trở thành thương hiệu xe sang hàng đầu tại Mỹ trong năm 2022.

Điều ấn tượng là Tesla chỉ bán xe điện, trong khi BMW có đa dạng sản phẩm hơn, bao gồm xe động cơ đốt trong, xe hybrid và xe điện. Tuy nhiên, kết quả của BMW vẫn rất đáng mừng, khi mà Lexus có doanh số tháng 1/2022 giảm 6% (24.843 xe), Mercedes-Benz giảm những 20% (chỉ 22.022 xe được bán ra).



Thực tế, việc Tesla thống lĩnh thị trường Mỹ trong năm nay không phải điều bất ngờ với cả Tesla và BMW. Tổng kết 2021, BMW đã bán được 347.453 chiếc xe, nhiều hơn Tesla (342.412 xe). Nhưng doanh số của Tesla năm 2021 đã tăng tới 71% so với năm 2020, còn BMW chỉ tăng 24%.



Doanh Tesla năm 2021 tăng tới 71% so với 2020, BMW chỉ tăng 24%.

Thực tế, việc Tesla sẽ thống lĩnh thị trường Mỹ trong năm nay không phải điều bất ngờ với cả Tesla và BMW. Tổng kết 2021, BMW đã bán được 347.453 chiếc xe, nhiều hơn Tesla (342.412 xe). Nhưng doanh số của Tesla năm 2021 đã tăng tới 71% so với năm 2020, còn BMW chỉ tăng 24%.

Điều đó cho thấy xu hướng mua xe điện ngày càng tăng cao của người tiêu dùng ở Mỹ, và đó là lợi thế của Tesla. Hãng xe điện này còn đang mở một nhà máy mới ở Tesla (sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay) để cải thiện công suất sản xuất, gia tăng doanh số.

Theo thống kê của Experian, đã có khoảng 50.384 xe điện được đăng ký mới tại Mỹ trong tháng 1/2022, tăng hơn 62% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 4,3% của thị trường ôtô Mỹ. Trong đó, Tesla Model Y là mẫu xe điện bán chạy nhất với 18.549 chiếc, xếp sau là Tesla Model 3 (13.604 xe) và Model S (3.903 xe), đứng thứ 4 là Ford Mustang Mach-E với 2.781 xe.