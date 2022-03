Ford Mustang Fastback cổ điển tái sinh xe điện từ 10,4 tỷ đồng

Bất chấp “sự châm chọc” của những người theo chủ nghĩa thuần túy, một số công ty chuyên môn vẫn đang không ngừng cung cấp các phiên bản điện hóa của những mẫu xe cổ điển được yêu mến. Những người đam mê xe cổ có thể chọn bất kỳ mẫu xe nào, ví như Range Rover Classic hoặc Porsche 911 1970 hay chiếc Ford Mustang Fastback cổ điển này. Những gì họ mất ở tiếng ồn động cơ sẽ được bù đắp bằng hiệu suất mạnh mẽ và độ tin cậy. Nhưng một số mẫu xe cổ khác, ví như Ford Mustang, thì nhất định cần đến một âm thanh ống xả thật kích thích. Khi ngày càng có nhiều người tán đồng ý kiến sử dụng xe điện, các nhà sản xuất xe sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi, với hãng Ford được đồn là đang phát triển một mẫu Ford Mustang Coupe EV chạy điện cho năm 2028. Nhưng nếu bạn không thể đợi đến lúc đó và thích vẻ ngoài của mẫu xe gốc hơn, một công ty Anh Quốc mang tên Charge Cars có thể có giải pháp lý tưởng. Dù bạn nghĩ gì về những chiếc xe cổ điển được chuyển đổi sang chạy điện hoàn toàn, bạn chắc cũng phải công nhận rằng chiếc Mustang sơn đen này là một chiếc xe đầy vẻ dữ dằn, quyến rũ. Với tốc độ tăng từ 0-96 km/h chỉ trong 3,9 giây, nó cũng hết sức tốc độ. Dựa trên kiểu dáng của Ford Mustang Fastback đời 1967, Electric Mustang by Charge không phải là một chiếc xe phục chế kiêm độ thông thường. Công ty nhấn mạnh rằng đây không phải là một chiếc xe cổ điển được phục chế và chuyển đổi đơn thuần, mà là một "chiếc Mustang chạy điện hoàn toàn mới, được định nghĩa lại hoàn toàn". Hiệu suất ấn tượng của xe là nhờ bộ pin 64 kWh và hệ thống mô tơ điện, cung cấp khoảng 536 mã lực và 1.500 Nm mô-men xoắn cực đại. Phạm vi di chuyển được đánh giá ở mức trung bình chỉ 320 km. Các tùy chọn sạc điện bao gồm bộ sạc nhanh DC 50 kW, cho phép sạc lại từ 20-80% trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Nhưng hiệu suất không phải là điều đáng chú ý duy nhất của Electric Mustang by Charge. Công ty có trụ sở tại Luân Đôn cũng hứa hẹn một trải nghiệm thực sự sang trọng, và đánh giá theo cabin sang trọng của, họ đang đi đúng hướng. Mặc dù không có nhiều thông tin chi tiết về cabin, Charge cho biết rằng nó sẽ có đủ các trang bị hiện đại, và màn hình thông tin giải trí lớn mới như trong ảnh mới chỉ là bề nổi. Công ty sẽ chế tạo từng chiếc theo hình thức thủ công tại xưởng xe ở Luân Đôn. Tất cả khách hàng sẽ có cơ hội “cá nhân hóa chiếc xe của họ để thể hiện sự sáng tạo và cá tính riêng bằng những màu sắc, chất liệu và chi tiết.” Mỗi chiếc Electric Mustang by Charge sẽ có giá khởi điểm 350.000 bảng Anh (tương đương 10,4 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí tùy chọn, và Charge Cars dự định chỉ sản xuất 499 chiếc. Video: Chiếc Ford Mustang Fastback cổ điển tái sinh xe điện.

