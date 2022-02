Rò rỉ hình ảnh nguyên mẫu Tesla Cybertruck phiên bản thương mại

Tesla Cybertruck chạy điện ra đời cách đây hơn 2 năm, và sau nhiều lần trì hoãn thời gian sản xuất, nhà sản xuất xe Mỹ dự tính sẽ đưa xe vào sản xuất vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, những người hâm mộ có thể sẽ có cơ hội được thấy phiên bản sản xuất của Cybertruck ngay trong năm nay. Bằng chứng là xuất hiện đoạn video ghi cảnh nguyên mẫu Cybertruck. Chiếc xe Tesla Cybertruck chạy điện nguyên mẫu này đã được ghi hình tại nhà máy sản xuất của Tesla, và nó cho thấy rằng quá trình phát triển đang bước sang một giai đoạn khác. Từ những gì được thấy trong video, ta thấy chiếc xe trông có vẻ như đã sẵn sàng đưa vào sản xuất hàng loạt, với không ít điểm bổ sung so với phiên bản lần đầu ra mắt. Cụ thể, chiếc Cybertruck này có duy nhất một cần gạt kính chắn gió phía trước, với vị trí nằm dọc ngay bên cạnh cột A, một cặp gương chiếu hậu truyền thống lớn mà dường như có bọc ngoài bằng nhựa chưa sơn. Hơn nữa, chiếc xe còn không có tay nắm cửa, trong khi bộ la-zăng thì trông giống một tùy chọn từ Model 3. Một số người tinh mắt nói rằng chiếc xe nguyên mẫu này trông nhỏ hơn một chút so với chiếc được Tesla giới thiệu lúc đầu. Chuyện này có thể chính xác, dựa theo tin đồn là Tesla có thể sẽ cung cấp hai bản Cybertruck với kích thước khác nhau. Tuy nhiên, nhà sản xuất xe điện Mỹ cũng có thể không làm vậy, và chỉ đơn giản là quyết định lắp ráp một chiếc xe nhỏ hơn ban đầu. Tesla cũng có thể đã thu nhỏ phần đầu xe, và tăng kích thước của tấm kính chắn gió. Phần cốp phía trước dường như không thể mở được, nhưng phiên bản sản xuất của Cybertruck chắc chắn sẽ có tính năng này để tăng thêm không gian lưu trữ. Xe cũng có một khe hở lớn hơn ở tấm cản trước và toàn bộ tấm cản có vẻ to hơn và thấp hơn, điều này có thể hữu ích với tính khí động học, nhưng có thể làm hạn chế góc tiếp cận khi đi địa hình, cho dù khó có thể nói rõ tấm cản mới thực tế thấp hơn bao nhiêu. Xe nguyên mẫu trong video cũng không hề có tay nắm cửa lộ rõ, mặc dù một số nguyên mẫu cũ hơn đã có trang bị chúng. Mẫu concept ban đầu đã có tay nắm cửa ẩn có thể bật ra khi xe được mở khóa, nhưng có vẻ như Tesla đã loại bỏ thiết kế đó, và chiếc xe nguyên mẫu ở đây dường như xác nhận đúng tin đồn ấy. Đối với bộ la-zăng, chỉ bằng hình ảnh video thì khó có thể đoán chúng có kích thước bao nhiêu - lốp xe có vẻ không phải là loại 35 inch, do vậy có thể là loại 33 inch nhỏ hơn một chút. Thậm chí chúng ta cũng không thể dám chắc rằng bộ la-zăng này sẽ có được bán kèm với xe sản xuất hay không. Dù sao đi nữa, Tesla Cybertruck 2022 mới trông khá đẹp mắt và phù hợp với phong cách tổng thể của chiếc bán tải điện Video: Rò rỉ nguyên mẫu Tesla Cybertruck phiên bản thương mại.

