Tận thấy siêu xe Mercedes-AMG One triệu đô đầu tiên tại London

Sau 5 năm kể từ lần đầu giới thiệu, Mercedes-AMG One bản thương mại chính thức ra mắt vào tháng 6/2022. Những chiếc đầu tiên đã được bàn giao từ đầu năm 2023. London, thủ đô Anh Quốc, là địa điểm mới nhất có mặt của siêu phẩm này. Chiếc xe Mercedes-AMG One hàng hiếm này vẫn mang phối màu AMG Hyper Black - Motorsport Styling Package STAR quen thuộc. Tiền thân là chiếc Project ONE, Mercedes-AMG One chỉ được sản xuất giới hạn 275 chiếc toàn cầu. Trên thực tế, con số đặt hàng của siêu phẩm này cao cấp 4 lần, tuy nhiên thương hiệu đến từ Đức từ chối tăng số lượng xe. Chiếc Mercedes-AMG One đầu tiên tại London được trang bị bộ cửa nhị diện với cơ cấu mở kiểu cánh bướm, tương tự các mẫu xe thể thao Mercedes-Benz SLR McLaren nổi tiếng trong quá khứ. Như một chiếc xe F1 thực thụ, Mercedes-AMG One sở hữu nhiều cơ cấu khí động học. Cánh gió sau mô phỏng chế độ DRS với 3 mức thay đổi: Highway, Track và Race DRS. Vô lăng được thiết kế theo hình dạng dùng trên các mẫu xe F1. Các phím bấm cũng như giao diện bảng đồng đồ taplo 10 inch khá thân thiện và dễ sử dụng hơn. Không chỉ là một mẫu hypercar, Mercedes-AMG One còn thừa hưởng chính xác động cơ V6 dung tích 1.6L cùng hệ thống động cơ điện phụ trợ từ những chiếc xe đua F1. Động cơ V6 có công suất tối đa 574 mã lực. Kết hợp cùng 4 động cơ điện, cơ cấu này cho ra công suất tối đa 1.063 mã lực. Đi kèm là hộp số 7 cấp tự động tích hợp động cơ điện. Xe có 6 chế độ lái gồm Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 và Individual. Tính năng RACE START giúp AMG ONE có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây. Mercedes-AMG One có mức giá khởi điểm từ 2,72 triệu USD. Khi sở hữu siêu phẩm này, chủ nhân sẽ có đặc quyền mua phiên bản đặc biệt Mercedes-AMG GT Black Series P ONE Edition với phối màu tương tự. Video: Giới thiệu siêu xe Mercedes-AMG One triệu đô.

