Mercedes-AMG One triệu đô “siêu lướt” lên sàn đấu giá

Mới đây, một chiếc Mercedes-AMG One siêu lướt đã được đơn vị chuyên kinh doanh siêu xe SBX Cars rao bán đấu giá. One có số lượng giới hạn chỉ 275 chiếc trên toàn cầu. Siêu xe Mercedes-AMG One được trang bị công nghệ sử dụng trên xe đua F1, do đó, thông tin về cuộc đấu giá chiếc siêu xe này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các đại gia trên khắp thế giới. Theo SBX Cars, tính đến ngày 12/4, chiếc Mercedes-AMG One được trả cao nhất là 128.000 USD. Tuy nhiên, con số này chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng trước khi được chốt mức giá cuối cùng vào ngày 25/4. Đơn vị đấu giá cũng cho biết chiếc siêu xe Mercedes-AMG One “siêu lướt” này có ngoại hình còn rất mới vì mới chỉ lăn bánh được 88 km. Mercedes-Benz cho biết hãng sẽ không tiếp tục thực hiện các dự án siêu xe động cơ F1 nữa do các quy định nghiêm ngặt về khí thải. Điều này khiến One càng trở nên thu hút hơn trong mắt các nhà sưu tầm. Mercedes-AMG One thuộc top mẫu xe nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100km và vận tốc tối đa đạt 352km/h. Để làm được điều này, mẫu xe sở hữu động cơ V6 1.6L tăng áp kết hợp động cơ điện cho công suất tổng lên tới 1049 mã lực. Hệ thống dẫn động 4 bánh AMG Performance 4MATIC+ có khả năng biến thiên độc lập từng bánh theo điều kiện mặt đường. Mercedes-AMG không công bố mức giá cụ thể cho siêu phẩm này. Tuy nhiên, theo các thông tin rò rỉ, mức giá xe Mercedes-AMG One sẽ không dưới 2,72 triệu USD (khoảng 68 tỷ đồng). Video: Đấu giá Mercedes-AMG One triệu đô “siêu lướt”.

