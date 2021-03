Suzuki Swift 2021 sắp ra mắt tại Việt Nam, "đấu" Mazda2

Trước đó, mẫu xe Suzuki Swift 2021 mới đã ra mắt tại thị trường Thái Lan có nhiều điểm tương đồng phiên bản ở Việt Nam với những điểm nâng cấp đáng chú ý. Theo một số nguồn tin, mẫu xe này cập bến thị trường Việt Nam vào tháng 3 tới đây.

Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe cỡ B Suzuki Swift 2021 được phân phối với 6 tuỳ chọn màu sơn, bao gồm: Speedy Blue Metallic, Ablaze Red Pearl, Pure White Pearl, Star Silver Metallic, Mineral Grey Metallic và màu đen Super Black Pearl.

Suzuki Swift có thể sẽ ra mắt tại Việt Nam trong tháng 3/2021 tới đây.

Xe được trang bị camera 360 độ, cùng với hệ thống cân bằng điện tử ESC. Xe cũng được nâng cấp ngoại hình với phần cản trước điệu đà và tươi mới hơn.

Tính năng giải trí nổi bật của Swift 2021 là màn hình cảm ứng 8 inch lớn hơn, radio MP3 và WMA kết nối Blutooth®, hệ thống kết nối điện thoại thông minh, Apple CarPlay và Android Auto, cùng với màn hình camera quan sát phía sau.

Trong khi đó phiên bản đang bán tại Việt Nam dùng màn hình cảm ứng 7 inch. Các trang bị còn lại hầu như giữ nguyên, bao gồm đề nổ bằng nút bấm, điều hoà tự động... So với các đối thủ trong phân khúc, Swift có một điểm yếu hơn đó là chỉ có ghế bọc nỉ ngay cả ở phiên bản cao cấp nhất.

Tính năng giải trí nổi bật của Swift 2021 là màn hình cảm ứng 8 inch lớn hơn, radio MP3 và WMA kết nối Blutooth®...

Tại Thái Lan giá xe Suzuki Swift 2021 tương ứng với 2 bản trang bị là 122 GL CVT và 1.2 GLX CVT từ 557.000 Baht (428,5 triệu đồng) và 629.000 Baht (482,5 triệu đồng). Động cơ của Suzuki Swift thế hệ mới vẫn được giữ nguyên so với phiên bản cũ, là cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L như bản cũ. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm.

Điều thú vị là Suzuki Swift 2021 tại Thái Lan không còn tuỳ chọn hộp số sàn. Thay vào đó, động cơ chỉ còn một phiên bản hộp số duy nhất là hộp số biến thiên vô cấp CVT, truyền sức mạnh tới cầu trước. Swift mới sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ trung bình 23 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km).

Tại Thái Lan giá xe Suzuki Swift 2021 tương ứng với 2 bản trang bị là 122 GL CVT và 1.2 GLX CVT từ 557.000 Baht (428,5 triệu đồng) và 629.000 Baht (482,5 triệu đồng).

Các hệ thống an toàn khác được trang bị bao gồm túi khí trước, túi khí bên, túi khí rèm bên, tổng cộng 6 vị trí.

Hệ thống khóa chống trộm, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống kiểm soát ổn định, hệ thống bánh xe chống trượt tự do, hỗ trợ khởi động khi đang đổ dốc, Idling Stop, khóa an toàn cho trẻ em, mở cửa sau 2 điểm gắn ghế trẻ em, hệ thống chìa khóa an toàn, bộ vá lốp khẩn cấp và hệ thống báo động,..