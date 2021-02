Chi tiết Rolls-Royce Ghost 2021, từ hơn 23 tỷ đồng tại Thái Lan

Chỉ sau 5 tháng kể từ khi được giới thiệu toàn cầu, Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 vừa được ra mắt tại Thái Lan. Xe có giá 32,7 triệu baht, tương đương hơn 1 triệu USD (khoàng hơn 23 tỷ đồng). Phiên bản trục cơ sở kéo dài có giá từ 36,8 triệu baht (1,2 triệu USD - hơn 27 tỷ đồng). Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới được phát triển trên nền tảng khung nhôm Architecture of Luxury, tương tự Phantom hay Cullinan. Tuy nhiên khung xe có một số tinh chỉnh để phù hợp với kiểu dáng xe. Kích thước dài x rộng x cao của Rolls-Royce Ghost 2021 mới lần lượt là 5.546 x 1.978 x 1.571 mm, trục cơ sở dài 3.295 mm. So với thế hệ trước, Ghost mới dài hơn 89 mm, rộng hơn 30 mm, trong khi chiều cao không đổi. Phiên bản kéo dài có trục cơ sở 3.465 mm, tỷ lệ phân bổ khối lượng trước/sau là 50:50, khối lượng 2.553 kg. Ở thiết kế ngoại thất, chiếc sedan siêu sang nổi bật với biểu tượng Spirit of Ecstasy mới được điêu khắc tỉ mỉ, hiện đại hơn. Điểm gây chú ý khác là bộ đèn pha laze, cho phạm vi chiếu sáng hơn 600 m. Những cải tiến trên Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 gồm hệ thống treo Planar mới, cabin yên tĩnh hơn theo công thức Forluma for Serenity, bảng táp-lô trung tâm có đồ họa ánh sao phát sáng, bốn camera quanh xe hiển thị hình ảnh dạng mắt chim, màn hình hiển thị kính lái HUD với độ phân giải cao nhất ngành ôtô. Trong đó, bảng táp-lô trên Rolls-Royce Ghost được gọi là Illuminated Fascia với đa dạng màu sắc, do nhóm thiết kế Rolls-Royce Bespoke Collective chế tạo. Nó được thiết kế và chế tạo nhằm tạo một sự liền mạch với trần xe ánh sao Starlight Headliner, đồng thời cũng phù hợp với mặt đồng hồ và màn hình giải trí. Các kỹ sư của Rolls-Royce đã lắp đặt một ống dẫn sáng dày 2 mm và khoan hơn 90.000 lỗ nhỏ bằng tia laser để phát sáng chữ Ghost. Ánh sáng sẽ được tạo ra bởi chuỗi 152 đèn LED, bao quanh bởi 850 ngôi sao, tất cả đều ẩn sau 3 lớp composite. Lớp đầu tiên được sơn màu đen Piano, đục lỗ bằng laser để ánh sáng xuyên qua chữ Ghost và các chòm sao, sau đó nó được phun lên một lớp sơn mài đặc. Lớp sơn mài cuối cùng được đánh bóng thủ công, có độ dày chỉ 0,5 mm. Để đảm bảo độ sạch không khí trong cabin, Rolls-Royce Ghost mới được trang bị hệ thống lọc khí MEPS, sử dụng các cảm biến có độ nhạy cao để tự động phát hiện chất lượng không khí. Hệ thống này sẽ chuyển không khí vào bộ lọc nano, có khả năng loại bỏ các chất gây ô nhiễm cực nhỏ khỏi cabin trong vòng chưa đầy 2 phút. Ghế ngồi có tùy chọn Serenity, có thể ngả như ghế thương gia trên máy bay. Hàng ghế "ông chủ" phía sau còn có tủ làm mát rượu champagne, có thể cài đặt 2 chế độ nhiệt 6 và 11 độ C, tương ứng với champagne hiện đại và champagne cổ điển. Hai lớp phủ gỗ mới được phát triển cho Ghost bao gồm Obsidian Ayous hoặc Dark Amber. Cả hai có thể kết hợp với tùy chọn Open Pore để tạo ra lớp vân gỗ sọc. Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 được trang bị động cơ xăng N74 BMW V12, dung tích 6.75L, tăng áp kép, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF với công nghệ Satellite Aided Transmission, sử dụng GPS để kiểm tra lộ trình và chuẩn bị trước để tối ưu hóa hệ truyền động. Khối động cơ này sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại 1.600 vòng/phút. Khả năng tăng tốc từ 0-100 của Rolls-Royce Ghost 2021 chỉ trong 4,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2.

Chỉ sau 5 tháng kể từ khi được giới thiệu toàn cầu, Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 vừa được ra mắt tại Thái Lan. Xe có giá 32,7 triệu baht, tương đương hơn 1 triệu USD (khoàng hơn 23 tỷ đồng). Phiên bản trục cơ sở kéo dài có giá từ 36,8 triệu baht (1,2 triệu USD - hơn 27 tỷ đồng). Mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới được phát triển trên nền tảng khung nhôm Architecture of Luxury, tương tự Phantom hay Cullinan. Tuy nhiên khung xe có một số tinh chỉnh để phù hợp với kiểu dáng xe. Kích thước dài x rộng x cao của Rolls-Royce Ghost 2021 mới lần lượt là 5.546 x 1.978 x 1.571 mm, trục cơ sở dài 3.295 mm. So với thế hệ trước, Ghost mới dài hơn 89 mm, rộng hơn 30 mm, trong khi chiều cao không đổi. Phiên bản kéo dài có trục cơ sở 3.465 mm, tỷ lệ phân bổ khối lượng trước/sau là 50:50, khối lượng 2.553 kg. Ở thiết kế ngoại thất, chiếc sedan siêu sang nổi bật với biểu tượng Spirit of Ecstasy mới được điêu khắc tỉ mỉ, hiện đại hơn. Điểm gây chú ý khác là bộ đèn pha laze, cho phạm vi chiếu sáng hơn 600 m. Những cải tiến trên Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 gồm hệ thống treo Planar mới, cabin yên tĩnh hơn theo công thức Forluma for Serenity, bảng táp-lô trung tâm có đồ họa ánh sao phát sáng, bốn camera quanh xe hiển thị hình ảnh dạng mắt chim, màn hình hiển thị kính lái HUD với độ phân giải cao nhất ngành ôtô. Trong đó, bảng táp-lô trên Rolls-Royce Ghost được gọi là Illuminated Fascia với đa dạng màu sắc, do nhóm thiết kế Rolls-Royce Bespoke Collective chế tạo. Nó được thiết kế và chế tạo nhằm tạo một sự liền mạch với trần xe ánh sao Starlight Headliner, đồng thời cũng phù hợp với mặt đồng hồ và màn hình giải trí. Các kỹ sư của Rolls-Royce đã lắp đặt một ống dẫn sáng dày 2 mm và khoan hơn 90.000 lỗ nhỏ bằng tia laser để phát sáng chữ Ghost. Ánh sáng sẽ được tạo ra bởi chuỗi 152 đèn LED, bao quanh bởi 850 ngôi sao, tất cả đều ẩn sau 3 lớp composite. Lớp đầu tiên được sơn màu đen Piano, đục lỗ bằng laser để ánh sáng xuyên qua chữ Ghost và các chòm sao, sau đó nó được phun lên một lớp sơn mài đặc. Lớp sơn mài cuối cùng được đánh bóng thủ công, có độ dày chỉ 0,5 mm. Để đảm bảo độ sạch không khí trong cabin, Rolls-Royce Ghost mới được trang bị hệ thống lọc khí MEPS, sử dụng các cảm biến có độ nhạy cao để tự động phát hiện chất lượng không khí. Hệ thống này sẽ chuyển không khí vào bộ lọc nano, có khả năng loại bỏ các chất gây ô nhiễm cực nhỏ khỏi cabin trong vòng chưa đầy 2 phút. Ghế ngồi có tùy chọn Serenity, có thể ngả như ghế thương gia trên máy bay. Hàng ghế "ông chủ" phía sau còn có tủ làm mát rượu champagne, có thể cài đặt 2 chế độ nhiệt 6 và 11 độ C, tương ứng với champagne hiện đại và champagne cổ điển. Hai lớp phủ gỗ mới được phát triển cho Ghost bao gồm Obsidian Ayous hoặc Dark Amber. Cả hai có thể kết hợp với tùy chọn Open Pore để tạo ra lớp vân gỗ sọc. Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 được trang bị động cơ xăng N74 BMW V12, dung tích 6.75L, tăng áp kép, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF với công nghệ Satellite Aided Transmission, sử dụng GPS để kiểm tra lộ trình và chuẩn bị trước để tối ưu hóa hệ truyền động. Khối động cơ này sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại 1.600 vòng/phút. Khả năng tăng tốc từ 0-100 của Rolls-Royce Ghost 2021 chỉ trong 4,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2.