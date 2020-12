"Soi" xe thể thao Audi TTS 2021 mới từ hơn 1,6 tỷ đồng

Ở gói nâng cấp thể thao hơn này, Audi TTS thế hệ mới sẽ được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED cùng một số nâng cấp ngoại thất khác như mâm xe kích thước 20 inch (trước đây là tùy chọn), cùm phanh đỏ cùng một số điểm nhấn được sơn tối màu, tạo nét tương phản. Audi TTS 2021 mới cũng sở hữu bộ cánh gió cố định phía sau, vốn là tùy chọn trước đây, logo Audi dán bên hông và cửa sổ tối màu dành cho bản coupe. Bốn màu sơn ngoại thất chính của bản này sẽ là Chronos Gray, Glacier White, Tango Red và Turbo Blue. Bên trong, khoang lái của Audi TTS Competition Plus 2021 mới được trang bị tiêu chuẩn bảng đồng hồ điện tử buồng lái ảo, kích thước 12,3 inch. Ghế ngồi, bảng táp-lô, ốp cửa, vô-lăng được bọc da Nappa cao cấp, có thể lựa chọn hai màu là đỏ (Express Red) và xanh (Ara Blue). Các chi tiết ốp trang trí sử dụng kim loại mạ crom sáng, ốp sợi carbon cũng như bọc vật liệu Alcantara. Khách hàng có thể chọn thêm viền cửa gió điều hòa, vệt đánh dấu hướng 12 giờ trên vô-lăng, lót sàn với hai màu xanh, đỏ. Với gói nâng cấp này, chiếc TTS sẽ mạnh mẽ hơn khi có được công suất cực đại 315 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn, được cung cấp bởi động cơ 2,0 lít TFSI quen thuộc. Được trang bị hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động Quattro, bản coupe cần 4,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h trong khi bản roadster cần 4,8 giây. Về phiên bản Bronze Selection dành cho cả Audi TTS và TT tiêu chuẩn, nó sẽ có một số các chi tiết màu đồng như một điểm nhấn bên ngoài. Các chi tiết này bao gồm mâm xe màu đồng với màu trắng tương phản trên bề mặt và logo Audi bên hông. Lưới tản nhiệt trước của bản TT được sơn đen bóng trên bản này trong khi bản TTS sẽ được sơn màu titan đen. Khách hàng có ba lựa chọn màu sơn gồm Chronos Grey, Glacier White và Mythos Black. Ở bên trong, khoang lái của ban này có một số các chi tiết tương phản trên ghế, bảng điều khiển trung tâm, cửa gió điều hòa, chỉ khâu màu đồng. Các chi tiết cao cấp như nhôm ốp, gói bọc da mở rộng với chỉ khâu tương phản. Hệ thống âm thanh cao cấp B&O cũng là trang bị tiêu chuẩn cho bản này.Giá xe Audi TTS Competition Plus bán ra từ 61.000 Euro (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng) cho bản coupe và 63.700 Euro (hơn 1,76 tỷ đồng) cho bản roadster. Gói nâng cấp Bronze Selection có giá 6.190 Euro trên TT tiêu chuẩn và 4.490 Euro khi được trang bị trên TTS. Video: Chi tiết Audi TTS Competition Plus thế hệ mới.

Ở gói nâng cấp thể thao hơn này, Audi TTS thế hệ mới sẽ được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED cùng một số nâng cấp ngoại thất khác như mâm xe kích thước 20 inch (trước đây là tùy chọn), cùm phanh đỏ cùng một số điểm nhấn được sơn tối màu, tạo nét tương phản. Audi TTS 2021 mới cũng sở hữu bộ cánh gió cố định phía sau, vốn là tùy chọn trước đây, logo Audi dán bên hông và cửa sổ tối màu dành cho bản coupe. Bốn màu sơn ngoại thất chính của bản này sẽ là Chronos Gray, Glacier White, Tango Red và Turbo Blue. Bên trong, khoang lái của Audi TTS Competition Plus 2021 mới được trang bị tiêu chuẩn bảng đồng hồ điện tử buồng lái ảo, kích thước 12,3 inch. Ghế ngồi, bảng táp-lô, ốp cửa, vô-lăng được bọc da Nappa cao cấp, có thể lựa chọn hai màu là đỏ (Express Red) và xanh (Ara Blue). Các chi tiết ốp trang trí sử dụng kim loại mạ crom sáng, ốp sợi carbon cũng như bọc vật liệu Alcantara. Khách hàng có thể chọn thêm viền cửa gió điều hòa, vệt đánh dấu hướng 12 giờ trên vô-lăng, lót sàn với hai màu xanh, đỏ. Với gói nâng cấp này, chiếc TTS sẽ mạnh mẽ hơn khi có được công suất cực đại 315 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn, được cung cấp bởi động cơ 2,0 lít TFSI quen thuộc. Được trang bị hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động Quattro, bản coupe cần 4,5 giây để tăng tốc lên 100 km/h trong khi bản roadster cần 4,8 giây. Về phiên bản Bronze Selection dành cho cả Audi TTS và TT tiêu chuẩn, nó sẽ có một số các chi tiết màu đồng như một điểm nhấn bên ngoài. Các chi tiết này bao gồm mâm xe màu đồng với màu trắng tương phản trên bề mặt và logo Audi bên hông. Lưới tản nhiệt trước của bản TT được sơn đen bóng trên bản này trong khi bản TTS sẽ được sơn màu titan đen. Khách hàng có ba lựa chọn màu sơn gồm Chronos Grey, Glacier White và Mythos Black. Ở bên trong, khoang lái của ban này có một số các chi tiết tương phản trên ghế, bảng điều khiển trung tâm, cửa gió điều hòa, chỉ khâu màu đồng. Các chi tiết cao cấp như nhôm ốp, gói bọc da mở rộng với chỉ khâu tương phản. Hệ thống âm thanh cao cấp B&O cũng là trang bị tiêu chuẩn cho bản này. Giá xe Audi TTS Competition Plus bán ra từ 61.000 Euro (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng) cho bản coupe và 63.700 Euro (hơn 1,76 tỷ đồng) cho bản roadster. Gói nâng cấp Bronze Selection có giá 6.190 Euro trên TT tiêu chuẩn và 4.490 Euro khi được trang bị trên TTS. Video: Chi tiết Audi TTS Competition Plus thế hệ mới.