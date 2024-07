"Soi" top xe SUV cỡ B bán chạy nhất Việt Nam tháng 6/2024

Theo đó, tổng lượng tiêu thụ xe SUV cỡ B tại Việt Nam bao gồm; Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V và bộ đôi Mazda CX-3/CX-30 trong tháng vừa rồi đạt 4.212 xe, tương đương mức tăng trưởng 4,2% so với tháng 5/2024. Mitsubishi Xforce: 948 xe

Bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B là mẫu Mitsubishi Xforce với doanh số đạt 948 xe, tăng trưởng 18,2% so với tháng liền trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, mẫu xe Nhật Bản này đã bán ra 3.890 xe. Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate, đi cùng giá bán dao động từ 599 - 705 triệu đồng. Toyota Yaris Cross: 811 xe

Xếp thứ 2 trong danh sách xe SUV cỡ B bán chạy nhất phân khúc là mẫu Toyota Yaris Cross với doanh số đạt 811 xe, giảm 10% so với tháng 5/2024. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2024, Toyota đã bàn giao được 3.750 xe Yaris Cross tới tay khách hàng. Hiện Toyota Yaris Cross đang được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 650 - 765 triệu đồng. Hyundai Creta: 686 xe

Doanh số đạt 686 xe trong tháng 6/2024 đã giúp Hyundai Creta vươn lên giữ vị trí thứ 3 trong phân khúc. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Hyundai đã bán ra 2.814 xe Creta đến cho khách hàng. Việc điều chỉnh giá niêm yết của Creta xuống còn 599 - 699 triệu đồng đã giúp mẫu CUV cỡ B này thu hút được nhiều khách hàng hơn, doanh số theo đó cũng tăng trưởng tốt hơn. Toyota Corolla Cross: 661 xe

Doanh số đạt 661 xe trong tháng 6 đã khiến Toyota Corolla Cross từ vị trí đầu bảng ở tháng 5/2024 tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 4 trong top xe bán chạy nhất phân khúc. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2024, Toyota Corolla Cross đã bán ra 2.028 xe. Hiện Toyota Corolla Cross được phân phối với 2 phiên bản là 1.8 V và 1.8 HEV đi cùng giá bán lần lượt là 820 và 905 triệu đồng. Kia Seltos: 587 xe

Tương tự “đồng hương” Hyundai Creta, Kia Seltos cũng có doanh số tăng trưởng tốt trong tháng 6/2024 vừa qua. Cụ thể, mẫu xe này có doanh số đạt 587 xe, tăng 22% so với tháng liền trước. Lũy kế 6 tháng qua, Kia đã bàn giao tổng cộng 2.607 xe Seltos đến tay khách hàng. Kia Seltos đã được bổ sung phiên bản nâng cấp vào hồi tháng 4/2024. Xe hiện có 6 phiên bản và giá bán dao động từ 599 - 799 triệu đồng. Video: Mitsubishi Xforce bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B.

Theo đó, tổng lượng tiêu thụ xe SUV cỡ B tại Việt Nam bao gồm; Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V và bộ đôi Mazda CX-3/CX-30 trong tháng vừa rồi đạt 4.212 xe, tương đương mức tăng trưởng 4,2% so với tháng 5/2024. Mitsubishi Xforce: 948 xe

Bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B là mẫu Mitsubishi Xforce với doanh số đạt 948 xe, tăng trưởng 18,2% so với tháng liền trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, mẫu xe Nhật Bản này đã bán ra 3.890 xe. Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate, đi cùng giá bán dao động từ 599 - 705 triệu đồng. Toyota Yaris Cross: 811 xe

Xếp thứ 2 trong danh sách xe SUV cỡ B bán chạy nhất phân khúc là mẫu Toyota Yaris Cross với doanh số đạt 811 xe, giảm 10% so với tháng 5/2024. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2024, Toyota đã bàn giao được 3.750 xe Yaris Cross tới tay khách hàng. Hiện Toyota Yaris Cross đang được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 650 - 765 triệu đồng. Hyundai Creta: 686 xe

Doanh số đạt 686 xe trong tháng 6/2024 đã giúp Hyundai Creta vươn lên giữ vị trí thứ 3 trong phân khúc. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Hyundai đã bán ra 2.814 xe Creta đến cho khách hàng. Việc điều chỉnh giá niêm yết của Creta xuống còn 599 - 699 triệu đồng đã giúp mẫu CUV cỡ B này thu hút được nhiều khách hàng hơn, doanh số theo đó cũng tăng trưởng tốt hơn. Toyota Corolla Cross: 661 xe

Doanh số đạt 661 xe trong tháng 6 đã khiến Toyota Corolla Cross từ vị trí đầu bảng ở tháng 5/2024 tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 4 trong top xe bán chạy nhất phân khúc. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2024, Toyota Corolla Cross đã bán ra 2.028 xe. Hiện Toyota Corolla Cross được phân phối với 2 phiên bản là 1.8 V và 1.8 HEV đi cùng giá bán lần lượt là 820 và 905 triệu đồng. Kia Seltos: 587 xe

Tương tự “đồng hương” Hyundai Creta, Kia Seltos cũng có doanh số tăng trưởng tốt trong tháng 6/2024 vừa qua. Cụ thể, mẫu xe này có doanh số đạt 587 xe, tăng 22% so với tháng liền trước. Lũy kế 6 tháng qua, Kia đã bàn giao tổng cộng 2.607 xe Seltos đến tay khách hàng. Kia Seltos đã được bổ sung phiên bản nâng cấp vào hồi tháng 4/2024. Xe hiện có 6 phiên bản và giá bán dao động từ 599 - 799 triệu đồng. Video: Mitsubishi Xforce bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B.