Quốc gia “không có tên đường phố” khiến Google Maps phải chào thua

Google Maps gặp khó khăn trong việc chỉ đường ở Ấn Độ do nhiều con đường không có tên, khiến ứng dụng này gần như vô dụng tại một số khu vực. (Ảnh: Mint) Việc thiếu địa chỉ chuẩn hóa dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, như trường hợp ba người đàn ông lao vào cầu chưa xây xong và hai bác sĩ lái xe xuống sông do làm theo chỉ dẫn sai. (Ảnh: markettimes) Ngoài ra, một số trường hợp khác bao gồm ô tô lao xuống kênh, xe chạy vào đường bậc thang, và một gia đình mắc kẹt trong rừng khi tìm đường bằng ứng dụng này.(Ảnh: markettimes) Để khắc phục, Google sử dụng các địa danh như công viên, trung tâm thương mại, trạm xăng thay vì tên đường, nhưng cách này vẫn không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.(Ảnh: markettimes) Dữ liệu bản đồ của Google tại Ấn Độ không đồng nhất do sự đóng góp từ hàng triệu người dùng, nhưng thông tin thiếu kiểm chứng dẫn đến sai lệch trong chỉ đường. (Ảnh: UNILAD Tech) Nhiều người phàn nàn rằng Google từ chối các đề xuất chỉnh sửa thông tin bản đồ, khiến những lỗi sai tiếp tục tồn tại mà không có giải pháp khắc phục kịp thời. (Ảnh: UNILAD Tech) Arnav Gupta, người từng làm kỹ sư sản phẩm tại các công ty Meta, JioCinema và Zomato cho rằng trách nhiệm chính trong việc cập nhật dữ liệu bản đồ thuộc về chính quyền địa phương, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào Google. (Ảnh: ED Times) Mời quý đôc giả xem thêm video: Xóa ngay hai ứng dụng này nếu không muốn dữ liệu bị gửi về Trung Quốc.

