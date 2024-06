Ra mắt Volkswagen Tharu XR 2025 - SUV cỡ B mới đắt hơn T-Cross

Tại thị trường Trung Quốc, thương hiệu Volkswagen của Đức sở hữu dàn SUV khá đa dạng với nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn hãng xe Đức tung ra thêm một mẫu SUV mới mang tên Volkswagen Tharu XR 2025 mới. Mẫu xe này sở hữu tên gọi gợi liên tưởng đến Volkswagen Tharu đã ra mắt thị trường Trung Quốc từ năm 2018. So với đàn anh Tharu, Volkswagen Tharu XR có kích thước nhỏ hơn. Trên thực tế, Tharu XR mới là mẫu xe được ra đời nhằm lấp khoảng trống giữa T-Cross và Tharu. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB A0 tương tự T-Cross, Volkswagen Tharu XR sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.355 x 1.762 x 1.605 mm và chiều dài cơ sở 2.651 mm. Với kích thước này, xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ B+, tương tự Toyota Corolla Cross. So với đàn anh Tharu, Volkswagen Tharu XR ngắn hơn 103 mm trong khi chiều dài cơ sở kém 29 mm. Tharu XR sở hữu thiết kế ngoại thất khá quen thuộc và đặc trưng của thương hiệu Volkswagen. Các nhà thiết kế của Volkswagen có vẻ không hề muốn giấu diếm mối liên hệ giữa 2 mẫu xe Tharu XR và T-Cross. Có thể thấy rõ sự tương đồng giữa Volkswagen Tharu XR và T-Cross qua khu vực sườn xe. Tại đây, Tharu XR cũng có những đường dập gân tương tự Volkswagen T-Cross. Trong khi đó, khu vực đầu xe của Volkswagen Tharu XR lại có thiết kế riêng giúp phân biệt với 2 mẫu SUV cùng thương hiệu. Trên thực tế, thiết kế đầu xe của Tharu XR khá giống với Tiguan L Pro, từ cụm đèn pha LED sắc sảo cho đến hốc gió cỡ lớn trên cản trước. Ở khu vực phía sau, Volkswagen Tharu XR được trang bị cụm đèn hậu LED mới với vỏ đèn màu khói. Tùy theo phiên bản, mẫu SUV cỡ B+ này sẽ sở hữu 1 trong 2 gói thiết kế ngoại thất là mạ crôm hoặc màu đen. Đáng tiếc là hình ảnh nội thất của xe chưa được công bố. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Tharu XR là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép DSG và hệ dẫn động cầu trước. Hiện giá bán của Volkswagen Tharu XR vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, không có gì ngạc nhiên nếu giá xe Volkswagen Tharu XR 2025 cao hơn T-Cross (115.900 Nhân dân tệ/405 triệu đồng) và thấp hơn Tharu (158.600 Nhân dân tệ/555 triệu đồng). Mẫu SUV cỡ B+ này sẽ do liên doanh SAIC-Volkswagen sản xuất và có thể chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Video: Giới thiệu xe SUV Volkswagen Tharu hoàn toàn mới.

Tại thị trường Trung Quốc, thương hiệu Volkswagen của Đức sở hữu dàn SUV khá đa dạng với nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn hãng xe Đức tung ra thêm một mẫu SUV mới mang tên Volkswagen Tharu XR 2025 mới. Mẫu xe này sở hữu tên gọi gợi liên tưởng đến Volkswagen Tharu đã ra mắt thị trường Trung Quốc từ năm 2018. So với đàn anh Tharu, Volkswagen Tharu XR có kích thước nhỏ hơn. Trên thực tế, Tharu XR mới là mẫu xe được ra đời nhằm lấp khoảng trống giữa T-Cross và Tharu. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB A0 tương tự T-Cross, Volkswagen Tharu XR sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.355 x 1.762 x 1.605 mm và chiều dài cơ sở 2.651 mm. Với kích thước này, xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ B+, tương tự Toyota Corolla Cross. So với đàn anh Tharu, Volkswagen Tharu XR ngắn hơn 103 mm trong khi chiều dài cơ sở kém 29 mm. Tharu XR sở hữu thiết kế ngoại thất khá quen thuộc và đặc trưng của thương hiệu Volkswagen. Các nhà thiết kế của Volkswagen có vẻ không hề muốn giấu diếm mối liên hệ giữa 2 mẫu xe Tharu XR và T-Cross. Có thể thấy rõ sự tương đồng giữa Volkswagen Tharu XR và T-Cross qua khu vực sườn xe. Tại đây, Tharu XR cũng có những đường dập gân tương tự Volkswagen T-Cross. Trong khi đó, khu vực đầu xe của Volkswagen Tharu XR lại có thiết kế riêng giúp phân biệt với 2 mẫu SUV cùng thương hiệu. Trên thực tế, thiết kế đầu xe của Tharu XR khá giống với Tiguan L Pro, từ cụm đèn pha LED sắc sảo cho đến hốc gió cỡ lớn trên cản trước. Ở khu vực phía sau, Volkswagen Tharu XR được trang bị cụm đèn hậu LED mới với vỏ đèn màu khói. Tùy theo phiên bản, mẫu SUV cỡ B+ này sẽ sở hữu 1 trong 2 gói thiết kế ngoại thất là mạ crôm hoặc màu đen. Đáng tiếc là hình ảnh nội thất của xe chưa được công bố. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Tharu XR là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép DSG và hệ dẫn động cầu trước. Hiện giá bán của Volkswagen Tharu XR vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, không có gì ngạc nhiên nếu giá xe Volkswagen Tharu XR 2025 cao hơn T-Cross (115.900 Nhân dân tệ/405 triệu đồng) và thấp hơn Tharu (158.600 Nhân dân tệ/555 triệu đồng). Mẫu SUV cỡ B+ này sẽ do liên doanh SAIC-Volkswagen sản xuất và có thể chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Video: Giới thiệu xe SUV Volkswagen Tharu hoàn toàn mới.