Skoda 1100 OHC 1957 – huyền thoại “lỡ hẹn” 24 Hours of Le Mans

Hiện tại, một trong hai chiếc xe Skoda 1100 OHC 1957 mui trần đang được trưng bày tại Bảo tàng Skoda ở Mladá Boleslav. Chiếc xe mang trên mình màu đỏ tươi nổi bật, các số kí hiệu màu trắng và được duy trì ở trong tình trạng cực tốt như vừa mới xuất xưởng. Qúa trình phát triển của chiếc xe đua hai chỗ ngồi bắt đầu vào mùa xuân năm 1956 với một mục tiêu rõ ràng về việc tiếp nối thành công bước đầu mà Skoda Sport từng đạt được tại giải đua Le Mans năm 1950. Chiếc xe được chế tạo dựa trên phần khung xe được làm bằng các ống thép thành mỏng được hàn lại với nhau. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của Skoda 1100 OHC huyền thoại so với hai người tiền nhiệm Skoda Sport và Skoda Supersport vì hai mẫu xe trước đây đã sử dụng phiên bản sửa đổi của khung gầm chắc chắn từ Skoda 1101 bản thương mại. Để đạt được khả năng xử lý tốt nhất có thể, tải trọng đã được phân bổ tối ưu trên cả hai trục. Bộ ly hợp, hộp số năm cấp và hộp truyền động được lắp ở phía sau và được lắp đặt thành cùng một khối. Hệ thống truyền động của Skoda 1100 OHC là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng được đặt dọc với bộ đánh lửa kép và hai trục cam nằm ở đầu xi-lanh. Với dung tích 1.089 cm3, động cơ này đã tạo ra công suất ấn tượng 92 mã lực tại 7.700 vòng/phút (tốc độ tối đa là 8.500 vòng/phút), tương ứng với với tỉ số dung tích trên mã lực khoảng 85 mã lực/lít. Ban đầu, động cơ này chạy bằng nhiên liệu hàng không có chỉ số octan cao, được nạp vào hai bộ chế hòa khí đôi của thương hiệu Jikov của Tiệp Khắc và về sau đã được thay thế bằng loại của thương hiệu Weber đến từ Ý. Xe được trang bị hệ thống treo độc lập cùng một trục xương đòn hình thang được lắp ở phía trước và các bánh sau, cách nhau 2.200 mm, được gắn trên một trục xoay với các tay đòn. Xe được trang bị vô lăng ba chấu có thể tháo rời để dễ dàng vào xe hơn. Một yếu tố tiến bộ khác vào cuối những năm 1950 trên chiếc xe chính là hệ thống treo thanh xoắn do Borrani sản xuất. Nhờ sử dụng nhựa gia cường sợi thủy tinh (GRP), chiếc xe đua dài 3.880 mm, rộng 1.430 mm và cao 964 mm chỉ nặng 583 kg. Nhờ trọng lượng tổng thể cực nhẹ, 1100 OHC đạt được tốc độ tăng tốc cạnh tranh và tốc độ tối đa từ 190 đến 200 km/h, tùy thuộc vào tỷ số truyền. Ở chiếc xe đầu tiên, Skoda lắp đặt hệ thống đèn pha lật kết hợp giữa tính sang trọng và thực dụng. Tuy nhiên ở chiếc xe này, hãng đã tìm ra phương án thay thế thiết thực hơn với đèn chiếu sáng cố định gắn liền cùng chụp trong để tạo vẻ liền mạch, tăng tính khí động học cho xe. Ngay sau khi ra mắt, chiếc Skoda 1100 OHC đặc biệt này đã giành được chiến thắng ngay lập tức tại buổi ra mắt công chúng. Trên đường đua của thành phố ở Mladá Boleslav, tay đua giàu kinh nghiệm Miroslav Fousek đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào cuối tháng 6 năm 1958. Các tay đua Václav Bobek Sen, Václav Čížkovský, Josef Vidner và Jaroslav Bobek cũng đã tiếp tục điều khiển chiếc xe đua này tham gia các giải đua lớn nhỏ trong những năm sau đó. Ngoài các sự kiện đua xe thể thao ở quê nhà, các tay đua của Skoda cũng gặt hái nhiều thành công ở nước ngoài mặc dù Skoda 1100 OHC chỉ có thể thi đấu ở một số nước nhất định do tình hình chính trị khó khăn vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960. Chính vì thế, kế hoạch tham gia giải đua 24 Hours of Le Mans đã không thành hiện thực và trở thành một điều cực kỳ tiếc nuối với chiếc xe đua đầy tiềm năng. Hai mẫu xe có thân xe GRP được sản xuất vào cuối năm 1957 và đầu năm 1958, sau đó vào năm 1959 hai phiên bản Coupe rộng rãi hơn được sản xuất với thân xe được đóng bằng nhôm tấm. Tuy nhiên, các kỹ sư đã cố gắng giữ cho trọng lượng của chiếc Coupe chỉ ở mức 555 kg trong khi tốc độ tối đa vẫn đạt mức tương đương hai mẫu ban đầu. Đáng tiếc thay, cả hai chiếc Skoda 1100 OHC đều đã bị phá hủy do tai nạn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia từ xưởng phục hồi của Bảo tàng Skoda hiện đang làm việc để chế tạo lại một chiếc Skoda 1100 OHC Coupe bằng cách sử dụng các bộ phận còn sót lại bao gồm khung gầm và động cơ. Cả hai chiếc xe bản mui trần vẫn còn đươc giữ gìn nguyên vẹn và chiếc xe thuộc sở hữu của bảo tàng Skoda thường xuyên được đưa đến các sự kiện, lễ hội dành cho xe cổ trong và ngoài nước. Chiếc mui trần còn lại thuộc sở hữu của Skoda Vương quốc Anh và được sử dụng cho mục đích quảng cáo tại thị trường Anh Quốc. Video: Ngắm siêu xe đua Skoda 1100 OHC 1957 huyền thoại.

