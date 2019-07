Xe giá rẻ Skoda Superb Scout 2020 chính thức lộ diện

Sau Superb Outdoor của thế hệ trước, Skoda sẽ một lần nữa lựa chọn kiểu dáng wagon cho dòng sản phẩm chủ lực của mình. Đây là mẫu xe Superb Scout 2020. Nó được thiết kế cho những người muốn có một chiếc xe với các tính năng đi địa hình như Kodiaq nhưng lại không thích SUV. Xe được bổ sung hàng loạt nâng cấp so với mẫu Superb Combi cơ sở, bao gồm cả sự xuất hiện của cơ cấu dẫn động toàn bộ bánh. Ngoài phần ốp nhựa ngoài nội thất giống với Volkswagen Passat Alltrack, Superb Scout hoàn toàn mới sở hữu hệ thống treo được làm lại, tăng thêm 15mm chiều cao gầm. Để tách biệt hơn nữa so với bản cơ sở Superb Combi, bản Scout này có bộ vành 18” đặc chế và có thể nâng lên bộ vành 19” hai tông màu. Scout cũng có một màu sơn đặc trưng riêng – màu Quýt, cùng với nhiều lựa chọn tùy biến khác. Nội thất của Sout không khác gì nhiều so với combi, chỉ có một vài thay đổi nhỏ như các miếng ốp giả gỗ có gắn logo Scout và ghế bọc vải có chỉ khâu màu tương phản. Khách hàng có thể chi thêm để bọc lại ghế bằng da thuộc kết hợp với da Alcantara và có chỉ khâu màu nâu. Hệ thống thông tin giải trí của Scout có một màn hình chuyên hiển thị khi đi địa hình, cung cấp cho tài xế các thông tin hữu ích mỗi khi xe di chuyển trên một địa hình khó nhằn. Superb Scout sẽ chỉ đi kèm lựa chọn động cơ cao cấp nhất của Superb, 2.0 TSI (chạy xăng) hoặc 2.0 TDI (chạy diesel). Động cơ xăng có hiệu suất 272 mã lực và 350Nm còn động cơ diesel thì có hiệu suất 190 mã lực và 400Nm. Cả hai động cơ đều đi kèm hộp số DSG bảy cấp. Ngoài ra, hãng xe ôtô Skoda còn bổ sung cho mẫu xe này một chế độ đi địa hình và phần bảo vệ gầm xe cho phần động cơ và sàn cốp rất có ích khi di chuyển trên những địa hình gập ghềnh.Giá xe Skoda Superb Scout sẽ được công bố và bán ra vào cuối năm nay cùng với phiên bản cập nhật của Superb nói chung. Phiên bản PHEV có tên Superb iV sẽ được ra mắt vào đầu năm 2020. Video: Chi tiết Skoda Superb Scout 2020.

Sau Superb Outdoor của thế hệ trước, Skoda sẽ một lần nữa lựa chọn kiểu dáng wagon cho dòng sản phẩm chủ lực của mình. Đây là mẫu xe Superb Scout 2020. Nó được thiết kế cho những người muốn có một chiếc xe với các tính năng đi địa hình như Kodiaq nhưng lại không thích SUV. Xe được bổ sung hàng loạt nâng cấp so với mẫu Superb Combi cơ sở, bao gồm cả sự xuất hiện của cơ cấu dẫn động toàn bộ bánh. Ngoài phần ốp nhựa ngoài nội thất giống với Volkswagen Passat Alltrack, Superb Scout hoàn toàn mới sở hữu hệ thống treo được làm lại, tăng thêm 15mm chiều cao gầm. Để tách biệt hơn nữa so với bản cơ sở Superb Combi, bản Scout này có bộ vành 18” đặc chế và có thể nâng lên bộ vành 19” hai tông màu. Scout cũng có một màu sơn đặc trưng riêng – màu Quýt, cùng với nhiều lựa chọn tùy biến khác. Nội thất của Sout không khác gì nhiều so với combi, chỉ có một vài thay đổi nhỏ như các miếng ốp giả gỗ có gắn logo Scout và ghế bọc vải có chỉ khâu màu tương phản. Khách hàng có thể chi thêm để bọc lại ghế bằng da thuộc kết hợp với da Alcantara và có chỉ khâu màu nâu. Hệ thống thông tin giải trí của Scout có một màn hình chuyên hiển thị khi đi địa hình, cung cấp cho tài xế các thông tin hữu ích mỗi khi xe di chuyển trên một địa hình khó nhằn. Superb Scout sẽ chỉ đi kèm lựa chọn động cơ cao cấp nhất của Superb, 2.0 TSI (chạy xăng) hoặc 2.0 TDI (chạy diesel). Động cơ xăng có hiệu suất 272 mã lực và 350Nm còn động cơ diesel thì có hiệu suất 190 mã lực và 400Nm. Cả hai động cơ đều đi kèm hộp số DSG bảy cấp. Ngoài ra, hãng xe ôtô Skoda còn bổ sung cho mẫu xe này một chế độ đi địa hình và phần bảo vệ gầm xe cho phần động cơ và sàn cốp rất có ích khi di chuyển trên những địa hình gập ghềnh. Giá xe Skoda Superb Scout sẽ được công bố và bán ra vào cuối năm nay cùng với phiên bản cập nhật của Superb nói chung. Phiên bản PHEV có tên Superb iV sẽ được ra mắt vào đầu năm 2020. Video: Chi tiết Skoda Superb Scout 2020.