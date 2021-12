Siêu du thuyền của CEO Google cho thuê với giá hơn 7 tỷ đồng/tuần

Chiếc du thuyền sang trọng Senses của Larry Paige là một con tàu nổi tiếng với hình dáng và thiết kế ấn tượng. Nó được xây dựng vào năm 1999 bởi Schweer Shipyard. Chiếc Senses có chiều dài đạt 59,22 mét và có không gian nội thất sang trọng bậc nhất do nhà thiết kế lừng danh Philippe Starck chấp bút. Người đồng sáng lập của Google đã mua siêu du thuyền Senses vào năm 2011. Tuy nhiên vào năm ngoái, Larry Paige đã bán chiếc du thuyền cho một người giấu danh tính với số tiền không được tiết lộ. Mặc dù có tuổi đời khá cao nhưng Senses vẫn là một trong những du thuyền sang trọng nhất hiện tại có thể thuê được. Đặc biệt, Senses rất thích hợp cho những kỳ nghỉ dưỡng bởi nó cung cấp cho hành khách rất nhiều đồ chơi dưới nước ấn tượng như: ván trượt phản lực, ván lướt sóng, ván chèo, thuyền kayak và thiết bị lặn. Những trang bị này đủ để phục vụ tối đa 12 hành khách. Ngoài ra, siêu du thuyền Senses còn có một câu lạc bộ biển với bể sục Jacuzzi và ghế tắm nắng, khu vực ăn uống cả trong và ngoài trời, phòng tập thể dục với giường massage, bãi đỗ trực thăng. Gần đây, Senses đã được tân trang lại và trở thành con thuyền tốn kém nhất ở Whangarei, New Zealand. Giám đốc của Tập đoàn Hàng hải Tích hợp, đơn vị xử lý việc sửa sang lại cho Senses cho biết đây là lần tân trang lớn nhất và ấn tượng nhất trong năm 2021. Siêu du thuyền đã được sơn và đánh vecni từ trong ra ngoài, thêm vào đó là hai cabin mới cho thủy thủ và một phòng trưng bày mới. Chưa hết, Senses còn được bổ sung phòng tắm hơi mới trong phòng tập thể dục, một bể sục, các tấm kính trên boong chính có thể chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt. Dự án cũng bao gồm cả việc bảo dưỡng động cơ và hệ thống điều hòa không khí. Senses được hoàn thiện bằng vỏ thép và cấu trúc thượng tầng bằng hợp kim thép-nhôm, do đó không gian trên tàu lớn hơn và ổn định hơn khi neo. Siêu du thuyền được trang bị động cơ Deutz đôi với thùng nhiên liệu 147.600 lít. Tốc độ hải trình của Senses đạt 10 hải lý/giờ (18,5 km/h), tốc độ tối đa 15 hải lý/giờ (27,7 km/h) và phạm vi hoạt động lên tới 7.485 hải lý (13.862 km). Nhờ hệ thống ổn định tiên tiến, hành khách sẽ luôn cảm thấy thoải mái ngay cả khi thả neo hay khi đang di chuyển. Chiếc du thuyền sang trọng, đẳng cấp từng thuộc quyền sở hữu của Larry Paige được đưa ra mức giá thuê 325.000 USD/tuần (khoảng 7,38 tỷ đồng/tuần). Video: Ngắm siêu du thuyền Megayacht của Philippe Starck.

