Sau Tết, loạt ôtô tại Việt Nam giảm cao nhất tới 50 triệu đồng

Khoảng thời gian sau Tết Nguyên Đán luôn được xem là thời kỳ trầm lắng nhất của thị trường ôtô Việt Nam trong một năm. Để tháo gỡ khó khăn này, rất nhiều đại lý và nhãn hàng đã cùng chung tay đưa ra các chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho khách mua xe với hi vọng thúc đẩy tình hình doanh số. Và với năm 2021, việc giảm giá xe ôtô cũng không phải một ngoại lệ.

Theo tìm hiểu trên thị trường, mẫu MG ZS phiên bản cũ (nhập Trung Quốc) hiện nay đang được chào bán với mức giá dao động chỉ từ 470 - 480 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số 518 triệu đồng niêm yết từ thời điểm cách đây gần một năm. Được biết, mức giá này xuất hiện kể từ sau khi phiên bản facelift (nhập Thái Lan) của mẫu xe này ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 1 vừa qua.

Nhằm kích cầu hơn nữa, các đại lý của MG trong nước hiện còn đưa ra thêm chương trình ưu đãi tới gần 50 triệu đồng cho mẫu ZS, bao gồm trừ trực tiếp tiền mặt và tặng gói phụ kiện đi kèm. Do đây là chương trình được đại lý thực hiện nên sẽ có sự chênh lệch về giá trị giữa từng nơi.



Mitsubishi Outlander sẽ nhận được ưu đãi trị giá từ 8,5 - 20 triệu đồng.

Bên cạnh mẫu xe có doanh số chậm là MG ZS, một thương hiệu có kết quả kinh doanh ấn tượng tại Việt Nam là Mitsubishi cũng không ngại ngần tham gia cuộc đua ưu đãi đợt này. Cụ thể, trong tháng 2/2021, Mitsubishi Việt Nam đang áp dụng chương trình khuyến mãi đối với 3 dòng xe, bao gồm Outlander, Attrage và Xpander.

Trong đó, khách hàng mua mẫu xe Mitsubishi Outlander sẽ nhận được ưu đãi trị giá từ 8,5 - 20 triệu đồng, chương trình áp dụng qua hình thức tặng phụ kiện như ghế da cao cấp (bản CVT 2.0) hoặc hệ thống Camera 360 độ (bản CVT 2.0 Premium và 2.4 Premium).

Mitsubishi Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi cả với "Bom tấn" Xpander, dù cho đây đã là mẫu xe bán chạy nhất tháng 1/2021 tại thị trường Việt Nam.

Đối với mẫu xe Mitsubishi Attrage, khách hàng mua xe đợt này sẽ nhận được ưu đãi với trị giá dao động từ 19 - 23 triệu đồng. Trên phiên bản Attrage MT, khuyến mãi đi kèm là chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 19 triệu đồng. Trên 2 phiên bản CVT và CVT Premium, khuyến mãi đi kèm là chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và bộ phụ kiện theo xe với tổng trị giá 23 triệu đồng.

Ngoài 2 mẫu Attrage và Outlander, Mitsubishi Việt Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi cả với "Bom tấn" Xpander, dù cho đây đã là mẫu xe ôtô bán chạy nhất tháng 1/2021 tại thị trường Việt Nam. Ưu đãi áp dụng dành cho mẫu xe này có giá trị từ 8,5 - 10 triệu đồng và được thực hiện theo hình thức tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm.

Đầu tiên là chương trình ưu đãi có giá trị 25 triệu đồng tiền mặt cho mẫu EcoSport, áp dụng cho 3 phiên bản 1.5L AT Trend, 1.5 AT Titanium và 1.0 AT Titanium.



Đối với mẫu bán tải Ford Ranger được triển khai chương trình giảm giá tiền mặt 20 triệu đồng cho khách mua 2 phiên bản XL 2.2L 4X4 MT và WILDTRAK 2.0L AT 4X4.

Nổi bật nhất là chương trình ưu đãi kết hợp giữa cả nhà sản xuất và đại lý dành cho mẫu xe Ford Everest. Cụ thể, Ford Việt Nam đang áp dụng chương trình giảm giá bằng tiền mặt cho 2 phiên bản của Everest, bao gồm bản Titanium 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4WD với giá trị tương đồng 20 triệu đồng. Tại đại lý, cả 2 phiên bản này tiếp tục được giảm thêm 30 triệu đồng nữa và đưa tổng mức giá giá bằng tiền mặt cho Ford Everest 2 phiên bản Titanium 2.0L AT 4x2 và Titanium 2.0L AT 4WD lên tới 50 triệu đồng.