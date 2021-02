Chi tiết MINI Cooper SE Electric Collection 2021 vừa ra mắt

Hãng xe Anh quốc vừa giới thiệu phiên bản mới cho dòng xe Cooper SE với tên gọi MINI Electric Collection 2021 mới. Phiên bản này được bổ sung thêm nhiều trang bị, giúp chiếc xe trông cá tính và năng động hơn bản Cooper SE tiêu chuẩn. Ngoại thất của xe điện MINI Cooper SE Electric Collection được hoàn thiện với màu sơn xanh Island Blue, đây là lần đầu tiên một phiên bản Cooper SE được phủ màu sơn này. Khách hàng cũng có thể chi thêm tiền để thay đổi màu sơn phần mái thành xám hoặc dạng đa sắc. Nắp khoang động cơ và thân xe cũng được trang trí với các đường sọc đặc trưng, ốp gương cũng được thay đổi thành màu đen tương phản với màu sơn ngoại thất. MINI trang bị cho Cooper SE Electric Collection bộ mâm hợp kim nhẹ có kích thước 17 inch. Về sức mạnh, xe vẫn dùng động cơ điện kết hợp với bộ pin lithium-ion 32,6 kWh. Động cơ điện sản sinh công suất 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Phạm vi di chuyển của mẫu xe này là 203-234 km khi được sạc đầy. Chi tiết gây chú ý đầu tiên khi bước vào bên trong là logo MINI Electric trên bệ cửa. Cooper SE Electric Collection được trang bị ghế thể thao bọc vải xám kết hợp vật liệu giả da, vô lăng bọc da Nappa cùng logo MINI Electric. Ngoài ra, phiên bản này có sẵn gói trang trí nội thất MINI Yours Aluminium. Các tính năng tiêu chuẩn trên xe có thể kể đến như sạc không dây, kết nối MINI Connected XL hay định vị GPS. Người dùng cũng có thể lựa chọn thêm các trang bị như định vị GPS nâng cao (Connected Navigation Plus) hiển thị trên kính lái, vô lăng có chức năng sưởi. MINI trang bị cho Cooper SE Electric Collection 2 tùy chọn hỗ trợ người lái là tiêu chuẩn (Driver Assistance Package) và nâng cao (Driver Assistance Package Plus). Gói hỗ trợ người lái tiêu chuẩn có cảnh báo chệch làn đường, trong khi gói nâng cao có thêm kiểm soát hành trình chủ động.Giá xe MINI Cooper SE Electric Collection vẫn chưa được công bố. MINI cho biết mẫu xe này sẽ được bán ra thị trường từ tháng 3. Video: Giới thiệu MINI Electric Collection 2021 thế hệ mới.

Hãng xe Anh quốc vừa giới thiệu phiên bản mới cho dòng xe Cooper SE với tên gọi MINI Electric Collection 2021 mới. Phiên bản này được bổ sung thêm nhiều trang bị, giúp chiếc xe trông cá tính và năng động hơn bản Cooper SE tiêu chuẩn. Ngoại thất của xe điện MINI Cooper SE Electric Collection được hoàn thiện với màu sơn xanh Island Blue, đây là lần đầu tiên một phiên bản Cooper SE được phủ màu sơn này. Khách hàng cũng có thể chi thêm tiền để thay đổi màu sơn phần mái thành xám hoặc dạng đa sắc. Nắp khoang động cơ và thân xe cũng được trang trí với các đường sọc đặc trưng, ốp gương cũng được thay đổi thành màu đen tương phản với màu sơn ngoại thất. MINI trang bị cho Cooper SE Electric Collection bộ mâm hợp kim nhẹ có kích thước 17 inch. Về sức mạnh, xe vẫn dùng động cơ điện kết hợp với bộ pin lithium-ion 32,6 kWh. Động cơ điện sản sinh công suất 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Phạm vi di chuyển của mẫu xe này là 203-234 km khi được sạc đầy. Chi tiết gây chú ý đầu tiên khi bước vào bên trong là logo MINI Electric trên bệ cửa. Cooper SE Electric Collection được trang bị ghế thể thao bọc vải xám kết hợp vật liệu giả da, vô lăng bọc da Nappa cùng logo MINI Electric. Ngoài ra, phiên bản này có sẵn gói trang trí nội thất MINI Yours Aluminium. Các tính năng tiêu chuẩn trên xe có thể kể đến như sạc không dây, kết nối MINI Connected XL hay định vị GPS. Người dùng cũng có thể lựa chọn thêm các trang bị như định vị GPS nâng cao (Connected Navigation Plus) hiển thị trên kính lái, vô lăng có chức năng sưởi. MINI trang bị cho Cooper SE Electric Collection 2 tùy chọn hỗ trợ người lái là tiêu chuẩn (Driver Assistance Package) và nâng cao (Driver Assistance Package Plus). Gói hỗ trợ người lái tiêu chuẩn có cảnh báo chệch làn đường, trong khi gói nâng cao có thêm kiểm soát hành trình chủ động. Giá xe MINI Cooper SE Electric Collection vẫn chưa được công bố. MINI cho biết mẫu xe này sẽ được bán ra thị trường từ tháng 3. Video: Giới thiệu MINI Electric Collection 2021 thế hệ mới.