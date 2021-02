Audi Q3 2021 từ hơn 2 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam?

Audi Thái Lan vừa cho ra mắt 3 phiên bản hiệu suất cao của mẫu Audi Q3 2021 mới, bao gồm Audi Q3 40 TFSI quattro S line Black Edition, Audi Q3 Sportback 40 TFSI quattro S line Black Edition và Audi RS Q3 Sportback quattro. Giá bán lần lượt của 3 phiên bản này là 2,75 triệu baht, 2,99 triệu baht và 4,75 triệu baht, tương đương 91.776 USD, 99.786 USD và 158.522 USD (khoảng 2,21 đến 2,97 tỷ đồng). Audi RS Q3 Sportback quattro 2021 là dòng xe hiệu suất cao nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Xe được trang bị bộ body kit RS đen bóng, logo Audi và tên xe được sơn màu đen bóng Glossy Black, lưới tản nhiệt dạng tổ ong màu đen, cản sau có thiết kế theo kiểu boomerang. Phiên bản này còn được trang bị kẹp phanh màu đỏ. Trang bị tiêu chuẩn trên xe gồm đèn pha Matrix LED, đèn hậu dạng LED, đèn xi-nhan trước/sau có hiệu ứng dòng chảy, mâm xe hợp kim 21 inch có thiết kế đa giác 5 chấu chữ V. Phiên bản Audi RS Q3 Sportback quattro có 8 tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng Glacier, đen Mythos, xám Daytona, xám Nardo, cam, xanh dương, xanh lá Kyalami và đỏ Tango. Bên trong, ghế trước dạng RS Sports màu đen và chỉ thêu họa tiết tổ ong, được bọc da Nappa Fine. Huy hiệu RS được in chìm trên tựa lưng. Vô lăng đa chức năng bọc da Alcantara, tích hợp lẫy chuyển số phía sau. Dây an toàn có màu đỏ thể thao. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Premium 3D, 15 loa, công suất 680 W. Cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện và khoang hành lý dung tích tối đa 1.400 lít. Audi RS Q3 Sportback quattro còn có buồng lái ảo Audi Virtual Cockpit, cùng màn hình LCD 12,3 inch, hiển thị 3D. Hệ thống giải trí với màn hình trung tâm cảm ứng 10,1 inch. Về hiệu suất, Audi RS Q3 Sportback quattro có âm thanh động cơ uy lực nhờ hệ thống ống xả được tinh chỉnh. Hệ thống treo thể thao RS giúp thân xe thấp hơn 10 mm so với bản tiêu chuẩn. Sức mạnh của xe đến từ động cơ 5 xy-lanh thẳng hàng 2.5L tăng áp, hộp số tự động 7 cấp S Tronic và hệ dẫn động 4 bánh quattro. Khối động cơ này sản sinh công suất cực đại 400 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa được giới hạn ở 250 km/h. Theo Audi, mức phát thải carbon dioxide của mẫu SUV này là 214 g/km. Hai phiên bản còn lại là Audi Q3 Sportback 40 TFSI quattro S line Black Edition và Audi Q3 40 TFSI quattro S line Black Edition. Xe được nâng cấp một số điểm ngoại hình. Bản Q3 Sportback 40 TFSI quattro S line Black Edition có mâm xe 5 chấu kép hình cánh quạt, gói trang trí Black Edition và 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng, đen, xám, cam, xanh dương và bạc. Phiên bản thấp nhất trong số 3 mẫu xe mới là Audi Q3 40 TFSI quattro S line Black Edition. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng full-LED, mâm xe hợp kim 19 inch thiết kế 5 chấu, phối 2 tone màu. Phiên bản này có 6 màu ngoại thất là xám Chronos, trắng, đen, xám Daytona, cam và xanh dương. Cabin cũng được làm mới với ghế trước thể thao, có ký hiệu dòng S. Xe cũng có hệ thống buồng lái ảo Audi Virtual Cockpit 10,25 inch, màn hình giải trí 8,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bản cơ sở có khoang hành lý tối đa 1.525 lít, trong khi bản Sportback có dung tích hành lý tối đa 1.400 lít. Cả 2 phiên bản đều được trang bị động cơ xăng 4 xy-lanh 2.0L tăng áp, hộp số tự động S Tronic 7 cấp, hệ dẫn động 4 bánh quattro, công suất cực đại 180 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,8 giây. Với sự xuất hiện của 3 phiên bản hiệu suất, Audi Q3 tại Thái Lan có tổng cộng 6 phiên bản, giá bán từ 2,299 triệu baht đến 4,75 triệu baht (75.725 USD - 158.522 USD). Tại Việt Nam, Audi Q3 thế hệ mới được ra mắt vào năm ngoái với 4 phiên bản là Q3 tiêu chuẩn, Q3 Advanced, Q3 S line và Q3 Sportback 35 TFSI. Video: Chi tiết Audi Q3 Sportback, đàn em cực ngầu của Q8.

