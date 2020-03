Điểm mặt ôtô giảm giá mạnh nhất thị trường Việt tháng 3/2020

Trong tháng 3/2020 này, Mazda CX-8 giảm giá khủng lên tới 100 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe. Cụ thể, với mỗi hợp đồng mua xe CX-8 phiên bản Premium AWD và Premium 2WD, khách hàng sẽ được giảm giá trực tiếp 100 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại Luxury và Deluxe cũng sẽ nhận được ưu đãi giá tương ứng 50 và 80 triệu đồng. Việc doanh số bán khá lép vế so với các đối thủ mạnh như Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe trong phân khúc SUV cỡ lớn tại thị trường ôtô Việt Nam cũng là lý do mà Thaco liên tục triển khai chương trình khuyến mãi tiền mặt khủng trong những tháng gần đây. Cũng trong phân khúc SUV, Mitsubishi Pajero Sport đang có doanh số bán không khả quan. Theo tin, trong nhiều tháng gần đây, hãng liên tục áp dụng khuyến mãi khủng cho khách hàng mua xe Pajero Sport nhằm chuẩn bị cho ra mắt một phiên bản mới nâng cấp tại Việt Nam. Khách hàng mua xe Pajero Sport trong tháng 3 này sẽ được giảm giá 92,5 triệu đồng với phiên bản Diesel 4×2 MT và giảm 72 triệu đồng cho bản Diesel 4×2 AT. Ngoài ra, mỗi hợp đồng mua xe sẽ còn nhận được quà tặng là ghế da, cánh lướt gió và camera lùi trị giá 13 triệu đồng. Với mẫu SUV Mitsubishi Outlander 2020 mới, khách hàng mua phiên bản 2.4 CVT Premium sẽ được giảm trực tiếp 51,5 triệu đồng tiền mặt đi kèm quà tặng là camera toàn cảnh 360 và ưu đãi 50% thuế trước bạ với giá trị 70 triệu đồng. Ngoài ra, hai phiên bản Outlander 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium nâng cấp mới ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào giữa tháng 2 cũng áp dụng quà tặng đi kèm cho mỗi hợp đồng mua xe, bao gồm bộ ghế da cao cấp và bảo hiểm vật chất trị giá 20,5 triệu đồng hoặc hệ thống âm thanh Rockford Fosgate và camera toàn cảnh 360 với tổng giá trị 55 triệu đồng tùy phiên bản. Trong tháng 3, Ford Việt Nam áp dụng giảm giá tiền mặt trực tiếp 65 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe Ford Ecosport phiên bản 1.5L AT Trend. Trong khi đó, hai phiên bản 1.5L AT Ambiente và 1.5L MT Ambiente có mức giảm 45 triệu đồng và mức giảm 25 triệu đồng cho các phiên bản còn lại. Mẫu SUV 7 chỗ Nissan Terra giảm giá tiền mặt trực tiếp từ 35-50 triệu đồng cho khách hàng mua xe trong tháng 3, trong đó, phiên bản 2.5L V 4WD 7AT có mức giảm cao nhất, lên tới 50 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua phiên bản này còn nhận được bộ quà tặng phụ kiện bao gồm camera hành trình, cửa sau tự động và đầu AVN. TC Motor vừa công bố thông tin giảm giá nhiều mẫu xe Hyundai tại thị trường Việt Nam, trong đó đáng chú ý là mẫu Solati 30 triệu, Kona với mức giảm cao nhất lên đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, Grand i10 cũng được giảm 15 triệu, Elantra 20 triệu, Solati 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, với mỗi hợp đồng mua xe Ford Ranger Raptor, Ford Everest hay Mazda CX-5 khách hàng cũng sẽ được ưu đãi 50 triệu đồng tiền mặt, tùy phiên bản. Được biết loạt xe ôtô giảm giá tại Việt Nam thời điểm này do nhiều yếu tố, đặc biệt do dịch Covid-19 đang hoành hành cũng khiến cho nhiều người dùng không mặn mà lắm tới việc mua sắm xe. Video: Xe ôtô ồ ạt giảm giá, kể cả những xe hot nhất tại Việt Nam.

