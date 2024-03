"Qua" Vũ chi hơn 15 tỷ tậu lại Ferrari 360 Spider và 599 GTB

Cụ thể, hai chiếc Ferrari 360 Spider và 599 GTB này trước đó đều từng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ước tính, số tiền mà ông Vũ bỏ ra để sở hữu lại bộ đôi trên vào khoảng hơn 15 tỷ đồng. Chiếc Ferrari 360 Spider hàng hiếm là biến thể mui mềm của mẫu 360 Modena, xe có chiều dài 4.477 mm, chiều rộng 1.922 mm, cao 1.235 mm và trục cơ sở xe là 2.600 mm. Xe được thiết kế kiểu khung chắn gió trước, khoang động cơ của Ferrari 360 Spider đã được làm đặc biệt hơn so với phiên bản mui cứng để giảm độ ồn từ động cơ đến vị trí người lái. Trong khi đó, phần đầu và hai bên sườn xe được tô điểm bởi những hốc gió lớn, tăng khả năng hút gió đến khoang động cơ. Chiếc Ferrari 360 Spider (màu đỏ) này từng là một thành viên trong garage của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng vào tháng 8/2019 ông Vũ đã bán xe cho một showroom tư nhân chuyên kinh doanh siêu xe ở TP. HCM. Sau nhiều năm, xe vẫn giữ nguyên tông màu đỏ tươi ở ngoại thất, nhưng đã được "đeo giày" mới so với thời điểm năm 2016. Bộ vành mới có thiết kế 5 chấu màu bạc sáng trong khi loại cũ là kiểu đa chấu kép sơn đen bóng. Cung cấp sức mạnh cho Ferrari 360 Spider là động cơ V8, dung tích 3.6 lít, hút khí tự nhiên, cho công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 373 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 4,5 giây và đạt vận tốc tối đa 288km/h. Cũng giống như chiếc Ferrari 360 Spider, chiếc siêu xe Ferrari 599 GTB Fiorano này cũng từng thuộc sở hữu của “vua cafe”. Xe về Việt Nam từ 2009 và được khoác lên mình "bộ cánh" màu đỏ Rosso Corsa đặc trưng của thương hiệu “ngựa chồm”. Nhưng đến năm 2016 khi về chung nhà với "vua cà phê" Trung Nguyên, Ferrari 599 GTB Fiorano lại được đổi màu “áo” sang xanh quân đội và trắng. Đến năm 2021, chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano được “ông trùm cà phê” bán lại cho một showroom. Sau khi “sang tay” chủ mới, xe đã được trả lại màu “áo” đỏ nguyên bản. Là mẫu xe kế nhiệm của Ferrari 575 Maranello, Ferrari 599 GTB Fiorano sở hữu những đường nét thiết kế bay bổng, cuốn hút nhờ bàn tay danh tiếng Pininfarina, cụ thể là dưới sự chỉ đạo của nhà thiết kế Frank Stephenson. Ferrari 599 GTB Fiorano có hệ thống khe hướng gió đặt dưới gầm kết hợp cùng phía trước và sau giúp tăng thêm lực ép xuống mặt đường khi chạy ở tốc độ cao. Mẫu xe này không có cánh gió đuôi, điều này nhờ vào thiết kế cột C "flying buttress" hỗ trợ tạo lực ép cho phía sau. "Trái tim" của Ferrari 599 GTB là động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.0L, sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 608 Nm. Kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, siêu xe Ý có thể chạy nước rút từ 0-100 km/h chỉ trong 3,7 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 330 km/h. Theo ước tính, ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện đang sở hữu bộ sưu tập xe lên đến 700 chiếc, giá trị ước tính gần 3.000 tỷ đồng. Ngoài hai chiếc xe mới tậu, “vua cafe” còn sở hữu khá nhiều xe đến từ hãng Ferrari như: F355 Spider, F355 Berlinetta, 430 Scuderia, F430 Spider, F12 Berlinetta (3 xe), 488 GTB 95 xe), 458 (5 xe), California, 488 Pista Spider… Video: Siêu xe Ferrari 360 Spider hàng hiếm tại Sài Gòn.

Cụ thể, hai chiếc Ferrari 360 Spider và 599 GTB này trước đó đều từng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ước tính, số tiền mà ông Vũ bỏ ra để sở hữu lại bộ đôi trên vào khoảng hơn 15 tỷ đồng. Chiếc Ferrari 360 Spider hàng hiếm là biến thể mui mềm của mẫu 360 Modena, xe có chiều dài 4.477 mm, chiều rộng 1.922 mm, cao 1.235 mm và trục cơ sở xe là 2.600 mm. Xe được thiết kế kiểu khung chắn gió trước, khoang động cơ của Ferrari 360 Spider đã được làm đặc biệt hơn so với phiên bản mui cứng để giảm độ ồn từ động cơ đến vị trí người lái. Trong khi đó, phần đầu và hai bên sườn xe được tô điểm bởi những hốc gió lớn, tăng khả năng hút gió đến khoang động cơ. Chiếc Ferrari 360 Spider (màu đỏ) này từng là một thành viên trong garage của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng vào tháng 8/2019 ông Vũ đã bán xe cho một showroom tư nhân chuyên kinh doanh siêu xe ở TP. HCM. Sau nhiều năm, xe vẫn giữ nguyên tông màu đỏ tươi ở ngoại thất, nhưng đã được "đeo giày" mới so với thời điểm năm 2016. Bộ vành mới có thiết kế 5 chấu màu bạc sáng trong khi loại cũ là kiểu đa chấu kép sơn đen bóng. Cung cấp sức mạnh cho Ferrari 360 Spider là động cơ V8, dung tích 3.6 lít, hút khí tự nhiên, cho công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 373 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong 4,5 giây và đạt vận tốc tối đa 288km/h. Cũng giống như chiếc Ferrari 360 Spider, chiếc siêu xe Ferrari 599 GTB Fiorano này cũng từng thuộc sở hữu của “vua cafe”. Xe về Việt Nam từ 2009 và được khoác lên mình "bộ cánh" màu đỏ Rosso Corsa đặc trưng của thương hiệu “ngựa chồm”. Nhưng đến năm 2016 khi về chung nhà với "vua cà phê" Trung Nguyên, Ferrari 599 GTB Fiorano lại được đổi màu “áo” sang xanh quân đội và trắng. Đến năm 2021, chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano được “ông trùm cà phê” bán lại cho một showroom. Sau khi “sang tay” chủ mới, xe đã được trả lại màu “áo” đỏ nguyên bản. Là mẫu xe kế nhiệm của Ferrari 575 Maranello, Ferrari 599 GTB Fiorano sở hữu những đường nét thiết kế bay bổng, cuốn hút nhờ bàn tay danh tiếng Pininfarina, cụ thể là dưới sự chỉ đạo của nhà thiết kế Frank Stephenson. Ferrari 599 GTB Fiorano có hệ thống khe hướng gió đặt dưới gầm kết hợp cùng phía trước và sau giúp tăng thêm lực ép xuống mặt đường khi chạy ở tốc độ cao. Mẫu xe này không có cánh gió đuôi, điều này nhờ vào thiết kế cột C "flying buttress" hỗ trợ tạo lực ép cho phía sau. "Trái tim" của Ferrari 599 GTB là động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.0L, sản sinh công suất 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 608 Nm. Kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, siêu xe Ý có thể chạy nước rút từ 0-100 km/h chỉ trong 3,7 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 330 km/h. Theo ước tính, ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện đang sở hữu bộ sưu tập xe lên đến 700 chiếc, giá trị ước tính gần 3.000 tỷ đồng. Ngoài hai chiếc xe mới tậu, “vua cafe” còn sở hữu khá nhiều xe đến từ hãng Ferrari như: F355 Spider, F355 Berlinetta, 430 Scuderia, F430 Spider, F12 Berlinetta (3 xe), 488 GTB 95 xe), 458 (5 xe), California, 488 Pista Spider… Video: Siêu xe Ferrari 360 Spider hàng hiếm tại Sài Gòn.