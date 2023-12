Ferrari Portofino M độc nhất tại Việt Nam - siêu xe chỉ hơn 10 tỷ đồng

Tháng 8/2022, Phan Công Khanh, lúc này là chủ của showroom siêu xe K-Supper đã bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc siêu xe Ferrari Portofino đầu tiên về Việt Nam, xe thuộc phiên bản M, nâng cấp giữa vòng đời và còn được cho là đã ra biển số, hoàn thành xong các thủ tục đăng kiểm. Vài ngày sau đó, chiếc siêu xe mui trần Ferrari Portofino M hàng hiếm xuất hiện trên đường phố Sài thành với biển kiểm soát NG, kể từ đó, siêu ngựa này rất ít khi lăn bánh, vài tháng sau, chủ nhân của xe bất ngờ bán lại Ferrari Portofino M cho showroom siêu xe của Phan Công Khanh. Sau khi tay trùm siêu xe này bị bắt vì hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, chiếc xe Ferrari Portofino M độc nhất vô nhị tại Việt Nam được nhìn thấy lăn bánh ở Hà Nội, và từ đó, xe được nhiều showroom chào bán lại. Ferrari Portofino là siêu xe mui trần nối tiếp thành công của Ferrari California để lại, hiện dòng xe này chỉ mới bị khai tử trong năm nay, tức là hãng không còn sản xuất nữa và tại Việt Nam, hiện chỉ có đúng 1 xe Ferrari Portofino M đang được chào bán. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chiếc siêu xe Ferrari Portofino M duy nhất tại Việt Nam đang được chào bán với mức giá 10,9 tỷ đồng, đã lăn bánh 8.000 km, xe đời 2021, với tầm tiền này, bạn sẽ có khá nhiều sự lựa chọn cho siêu xe lướt, nhưng độ mới, độ độc như Ferrari Portofino M thì chỉ có 1. Ferrari Portofino cũng tương tự như California chỉ có duy nhất 1 biến thể mui trần, nóc nhà là loại mui xếp cứng, rất thời trang, cũng như tiện lợi, không lo thời gian dài sử dụng, sẽ bị biến dạng và xuống cấp như là mui xếp mềm. Nếu đàn anh có đến 10 năm xuất hiện trên thị trường thì Ferrari Portofino lại chỉ có vỏn vẹn 6 năm, từ 2017 đến 2023, và nó chỉ mới bị khai tử trong năm nay. Ferrari Portofino có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và nâng cấp giữa vòng đời, gọi là Ferrari Portofino M, đàn anh của nó là California T. Chữ “M” là viết tắt của “Modificata”, có nghĩa là “tinh chỉnh” trong tiếng Ý, nhằm nói đến những nâng cấp mà Ferrari đã thực hiện trên mẫu siêu xe mui trần này không chỉ ở thiết kế mà còn cải thiện công suất. So với phiên bản tiêu chuẩn, Ferrari Portofino M nhận được sự nâng cấp nhẹ ở ngoại hình với hốc gió 2 bên đầu xe được sửa đổi thiết kế, trong khi chi tiết này trên Ferrari Portofino có xu hướng vuốt cong vào trong, bản nâng cấp giữa vòng đời lại mở ra ngoài. Lưới tản nhiệt của Ferrari Portofino M được thêm các thanh nhôm dọc. Cũng giống như đàn anh, Ferrari Portofino M thay đổi nhiều nhất ở đuôi xe so với Ferrari Portofino với cản va sau thiết kế lại hoàn toàn, phù hợp với ống xả đã được tinh chỉnh nhằm mang đến âm thanh thú vị hơn. Nội thất của siêu xe mui trần Ferrari Portofino M đầu tiên về Việt Nam vẫn sở hữu phong cách 2+2 đặc trưng với 2 hàng ghế sau chỉ phù hợp cho trẻ em ngồi. Thêm vào đó là những trang bị đáng chú ý như màn hình cảm ứng kích thước 10,25 inch trên bảng táp-lô, vô-lăng tích hợp các nút chức năng và một màn hình phụ. Siêu xe mui trần Ferrari Portofino M vẫn được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít nhưng đã được tinh chỉnh lại nhằm cho công suất tối đa 612 mã lực, tăng 20 mã lực và mô-men xoắn cực đại của siêu xe này là 760 Nm, ngang với chiếc siêu xe Ferrari Roma. Với sức mạnh này, phiên bản nâng cấp của dòng siêu xe mui trần Ferrari Portofino M có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 3,45 giây, 0-200 km/h trong 9,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h. Ngoài ra, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Ferrari Portofino M còn được trang bị hệ thống kiểm soát trượt ngang Side Slip Control thế hệ thứ 6 tiên tiến nhất và được trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp, với bộ côn nhỏ hơn 20% và có thể chịu được mô-men xoắn lớn hơn 35% so với hộp số 7 cấp trước đây của xe Ferrari Portofino. Video: Chi tiết Ferrari Portofino M, "ngựa chồm" entry-level.

Tháng 8/2022, Phan Công Khanh, lúc này là chủ của showroom siêu xe K-Supper đã bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc siêu xe Ferrari Portofino đầu tiên về Việt Nam, xe thuộc phiên bản M, nâng cấp giữa vòng đời và còn được cho là đã ra biển số, hoàn thành xong các thủ tục đăng kiểm. Vài ngày sau đó, chiếc siêu xe mui trần Ferrari Portofino M hàng hiếm xuất hiện trên đường phố Sài thành với biển kiểm soát NG, kể từ đó, siêu ngựa này rất ít khi lăn bánh, vài tháng sau, chủ nhân của xe bất ngờ bán lại Ferrari Portofino M cho showroom siêu xe của Phan Công Khanh. Sau khi tay trùm siêu xe này bị bắt vì hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, chiếc xe Ferrari Portofino M độc nhất vô nhị tại Việt Nam được nhìn thấy lăn bánh ở Hà Nội, và từ đó, xe được nhiều showroom chào bán lại. Ferrari Portofino là siêu xe mui trần nối tiếp thành công của Ferrari California để lại, hiện dòng xe này chỉ mới bị khai tử trong năm nay, tức là hãng không còn sản xuất nữa và tại Việt Nam, hiện chỉ có đúng 1 xe Ferrari Portofino M đang được chào bán. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chiếc siêu xe Ferrari Portofino M duy nhất tại Việt Nam đang được chào bán với mức giá 10,9 tỷ đồng, đã lăn bánh 8.000 km, xe đời 2021, với tầm tiền này, bạn sẽ có khá nhiều sự lựa chọn cho siêu xe lướt, nhưng độ mới, độ độc như Ferrari Portofino M thì chỉ có 1. Ferrari Portofino cũng tương tự như California chỉ có duy nhất 1 biến thể mui trần, nóc nhà là loại mui xếp cứng, rất thời trang, cũng như tiện lợi, không lo thời gian dài sử dụng, sẽ bị biến dạng và xuống cấp như là mui xếp mềm. Nếu đàn anh có đến 10 năm xuất hiện trên thị trường thì Ferrari Portofino lại chỉ có vỏn vẹn 6 năm, từ 2017 đến 2023, và nó chỉ mới bị khai tử trong năm nay. Ferrari Portofino có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và nâng cấp giữa vòng đời, gọi là Ferrari Portofino M, đàn anh của nó là California T. Chữ “M” là viết tắt của “Modificata”, có nghĩa là “tinh chỉnh” trong tiếng Ý, nhằm nói đến những nâng cấp mà Ferrari đã thực hiện trên mẫu siêu xe mui trần này không chỉ ở thiết kế mà còn cải thiện công suất. So với phiên bản tiêu chuẩn, Ferrari Portofino M nhận được sự nâng cấp nhẹ ở ngoại hình với hốc gió 2 bên đầu xe được sửa đổi thiết kế, trong khi chi tiết này trên Ferrari Portofino có xu hướng vuốt cong vào trong, bản nâng cấp giữa vòng đời lại mở ra ngoài. Lưới tản nhiệt của Ferrari Portofino M được thêm các thanh nhôm dọc. Cũng giống như đàn anh, Ferrari Portofino M thay đổi nhiều nhất ở đuôi xe so với Ferrari Portofino với cản va sau thiết kế lại hoàn toàn, phù hợp với ống xả đã được tinh chỉnh nhằm mang đến âm thanh thú vị hơn. Nội thất của siêu xe mui trần Ferrari Portofino M đầu tiên về Việt Nam vẫn sở hữu phong cách 2+2 đặc trưng với 2 hàng ghế sau chỉ phù hợp cho trẻ em ngồi. Thêm vào đó là những trang bị đáng chú ý như màn hình cảm ứng kích thước 10,25 inch trên bảng táp-lô, vô-lăng tích hợp các nút chức năng và một màn hình phụ. Siêu xe mui trần Ferrari Portofino M vẫn được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít nhưng đã được tinh chỉnh lại nhằm cho công suất tối đa 612 mã lực, tăng 20 mã lực và mô-men xoắn cực đại của siêu xe này là 760 Nm, ngang với chiếc siêu xe Ferrari Roma. Với sức mạnh này, phiên bản nâng cấp của dòng siêu xe mui trần Ferrari Portofino M có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 3,45 giây, 0-200 km/h trong 9,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 320 km/h. Ngoài ra, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Ferrari Portofino M còn được trang bị hệ thống kiểm soát trượt ngang Side Slip Control thế hệ thứ 6 tiên tiến nhất và được trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp, với bộ côn nhỏ hơn 20% và có thể chịu được mô-men xoắn lớn hơn 35% so với hộp số 7 cấp trước đây của xe Ferrari Portofino. Video: Chi tiết Ferrari Portofino M, "ngựa chồm" entry-level.