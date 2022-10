Porsche Panamera tiền tỷ của đại gia Lào Cai trúng biển “ngũ quý 2”

Do đó, khi một chiếc xe bốc được biển số đẹp, lập tức giá trị nó sẽ được đẩy lên cao hơn so với giá bình thường. Và khi một chiếc xe hạng sang như Porsche Panamera đeo biển VIP thì quả là “xứng đôi vừa lứa”. Xưa nay biển số đẹp vẫn luôn là đề tài được nhiều người yêu xe quan tâm. Bởi thế khi thông tin chủ nhân của một chiếc Porsche Panamera 4S trúng biển ngũ quý 2 được lan truyền lên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, chiếc coupe 4 cửa được đeo biển “24A-222.22” siêu đẹp với đầu số của tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, trong đầu số của tỉnh Lào Cai còn có thêm 1 con số 2, như vậy chiếc biển này có đến 6 con số 2 hay còn gọi là “lục 2”, mang ý nghĩa thịnh vượng, sung túc, ấm no và giàu có. Qua tìm hiểu của chúng tôi, chiếc Porsche Panamera 4S tại Lào Cai này thuộc đời 2017 và trước đó mang biển số Tp.HCM. Sau khi được chủ nhân tại Lào Cai mua về, chiếc xe được mang đi làm các thủ tục sang tên cũng như bấm biển số mới. Đối với dân chơi sim hoặc biển số đẹp, số tiến lên (số sảnh), tứ quý (4 số giống nhau), ngũ quý (5 số giống nhau) mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, thể hiện sự thăng tiến, phát triển, đi lên của con người nên được nhiều người ưa chuộng. Những tấm biển này được săn lùng với giá "khủng". Với hiếc Porsche Panamera 4S được đeo biển “ngũ quý 2” siêu VIP này, ước tính sẽ giúp chủ nhân “lời” hơn 1 tỷ đồng so với giá mua lại ban đầu. Về truyền động, Porsche Panamera thế hệ thứ 2 được trang bị động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 330 mã lực tại vòng tua máy 5.400 - 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại lên tới 450 Nm tại vòng tua 1.340 - 4.900 vòng/phút. Video: Giới thiệu chi tiết Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid mới.

