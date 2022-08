Porsche 911 Carrera GTS bản đặc biệt kỷ niệm 50 năm tại Đài Loan

Cách đây 50 năm, một chiếc Porsche 911E đời 1972 chính thức trở thành mẫu xe đầu tiên của nhà sản xuất xe thể thao Đức được bán ra tại Đài Loan. Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này, Porsche đã cho giới thiệu phiên bản giới hạn mang tên Porsche 911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind với một chiếc duy nhất. Thiết kế của chiếc Porsche 911 Carrera GTS 2022 đặc biệt này được tạo nên bởi sự kết hợp giữa Porsche Đài Loan và đơn vị chuyên cá nhân hóa Porsche Exclusive Manufaktur. Điểm nhấn đầu tiên nằm ở màu sơn xanh lá Irish Green, có nét tương đồng với màu Lizard Green của chiếc 911E 1972 trong quá khứ. Tông xanh lá cũng mang ý nghĩa thể hiện sự đặc trưng của đảo Đài Loan với nhiều rừng cây rậm rạp. Bên cạnh đó, ngoại thất chiếc xe còn có những chi tiết mang tính trang trí và nhấn mạnh sự độc đáo như đường viền trắng mờ thể hiện đường bờ biển Formos. Tên hãng Porsche xuất hiện trên cửa, bộ mâm Turbo S Exclusive Design có khóa trung tâm được sơn đen và có điểm nhấn màu xanh lá giống như màu sơn thân xe; logo Porsche Exclusive Manufaktur trên kính hông phía sau; logo Porsche màu đen mờ nằm chính giữa dải đèn hậu... Khi mở cửa để bước vào bên trong, trên bệ bước ở cả 2 bên là những tấm nhôm ghi chữ "50 Years of Porsche in Taiwan" phát sáng. Dòng chữ này cùng với tên xe cũng được ghi trên táp-lô phía hành khách. Một logo khác với tên xe, tên hãng và con số 50 cách điệu bên trong hình đường bờ biển đảo Đài Loan được khắc lên tấm da bọc tựa tay trung tâm. Ghế ngồi và các chi tiết nội thất được bọc da Alcantara màu đen với chỉ khâu tương phản màu trắng. Vì được thiết kế dựa trên chiếc 911 GTS bản tiêu chuẩn nên phiên bản đặc biệt này vẫn được trang bị động cơ boxer 3.0 L tăng áp kép cho công suất 473 mã lực và mô-men xoắn 569 Nm. Đi cùng là hộp số PDK 8 cấp, dẫn động cầu sau. Thiết lập này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây trong trường hợp trang bị gói nâng cấp hiệu năng Sport Chrono Package.Giá xe Porsche 911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind sẽ được công bố tại buổi bán đấu giá trong những tháng tới đây, số tiền thu được sẽ được gửi cho đối tác từ thiện Dream Together của Porsche Đài Loan nhằm “bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng địa phương và thể hiện sự đóng góp của Porsche dành cho xã hội Đài Loan”. Video: Dàn xe Porsche "show" hàng tại Đài Loan kỷ niệm 50 năm.

