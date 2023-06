Phải làm gì nếu xe thuần điện hết điện giữa đường?

Trên thực tế, "phạm vi hành trình thực sự" của xe điện thuần túy vẫn chưa đạt được tâm lý mong đợi của người tiêu dùng.

Lý do tại sao "phạm vi hành trình thực sự" được nhấn mạnh ở đây là phạm vi hành trình hiện tại của xe điện thuần túy hầu hết được điều chỉnh theo các điều kiện vận hành của nhà sản xuất. Kết quả thu được từ thử nghiệm ở trạng thái gần như "lý tưởng" này chỉ mang tính chất tham khảo và không có ý nghĩa thực tế. Nói cách khác, nếu bạn tin vào phạm vi hành trình được hiệu chỉnh bởi các nhà sản xuất xe điện thuần túy và lên kế hoạch cho hành trình của mình dựa trên phạm vi hành trình này, thì bạn sẽ bị mắc kẹt trên đường khi hết điện trên đường.

Ngay cả khi không tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ, phạm vi hành trình thực sự của xe điện thuần túy thông thường nói chung là 80% so với phạm vi hành trình đã hiệu chỉnh, và một số thậm chí chỉ khoảng 70%. Nếu chiếc xe điện thuần túy của bạn có phạm vi hành trình đã được hiệu chỉnh là 500 km. Trên thực tế, bạn chỉ có thể lái xe tới 400 km nhưng việc lái xe tới khoảng 350 km là điều bình thường. Nếu là mùa thu và mùa đông, phạm vi hành trành thực tế sẽ bị giảm. Tất nhiên, sẽ có sự khác biệt do nhiệt độ khác nhau. Nếu nó ở -20°C đến -30°C hoặc thậm chí thấp hơn trong một thời gian dài, thì một chiếc xe điện thuần túy có phạm vi hành trình đã hiệu chuẩn là khoảng 500 km, phạm vi hành trình thực tế ước tính chỉ bằng một nửa.

Do đó, nếu giữa chừng mà xe điện hết điện, nguyên nhân chính có thể là do bạn chưa hiểu rõ về quãng đường thực sự của xe điện. Tất nhiên, nó cũng có thể là lỗi cơ học hoặc phần mềm. Tuy nhiên, chúng tôi chủ yếu nhìn vào tình hình trước đây. Ví dụ như đang chạy thẳng trong đô thị thì đột ngột phải chạy với tốc độ cao. Việc "tắt nguồn" của một chiếc xe thuần điện nhanh hơn ở tốc độ thấp, do đó, nó cũng có thể dẫn đến việc đánh giá thấp phạm vi hành trình.

Bất kể lý do gì, xe điện hoàn toàn bị mất điện giữa chừng, miễn là nó không bị mất điện hoàn toàn, tốt nhất là tìm một trạm sạc gần đó để bổ sung năng lượng. Xe điện sẽ nhắc bạn khi sắp hết pin. Thông thường bạn sẽ thấy lời nhắc khi pin còn khoảng 20%, và 20% pin còn lại bạn có thể đi được quãng đường khoảng 60 km. Nếu nó ở trên đường cao tốc, về cơ bản không có vấn đề gì từ khu vực dịch vụ này sang khu vực dịch vụ tiếp theo. Có cọc sạc trong khu vực dịch vụ hiện tại.

Trường hợp khác là một tình huống cực đoan, chẳng hạn như khu vực dịch vụ không có cọc sạc, cọc sạc không hoạt động hoặc thời gian xếp hàng quá lâu mà bạn không muốn chờ đợi khiến xe điện thuần túy bị cạn kiệt điện và chiếc xe hoàn toàn mất điện. Trong trường hợp này, dù là trên đường cao tốc hay đường bình thường, hãy cố gắng lái xe đến nơi an toàn trước khi xe mất điện hoàn toàn, bật đèn nhấp nháy kép, đưa người ngồi trong xe ra khỏi xe và đặt cảnh báo tam giác phía sau xe khoảng 150 mét, và luôn cảnh giác. Sau đó, hãy gọi cho công ty bảo hiểm, nhà sản xuất hoặc cửa hàng 4S để được trợ giúp và hầu hết các nhà sản xuất hoặc công ty bảo hiểm đều có các dịch vụ tương ứng.

Nói chung, rất cần phải hiểu phạm vi hành trình thực sự của xe điện thuần túy và tốt nhất là hiểu phạm vi hành trình thực sự của phương tiện trong các điều kiện đường xá và điều kiện khí hậu khác nhau để đảm bảo rằng sẽ không chạy nửa chừng và hết điện. Trong mọi trường hợp, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là ngăn chặn nó xảy ra.