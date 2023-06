Giật mình số tiền đại gia Việt tổ chức đám cưới cho con

Tháng 12/2022, dư luận xôn xao trước đám cưới có chi phí tổ chức lên tới 100 tỷ đồng tại Kiên Giang. Vị đại gia chi trăm tỷ làm đám cưới cho con gái là doanh nhân Phú Cường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường. Ảnh: Facebook H.C.C Không gian của đám cưới được lấy ý tưởng từ kiến trúc của công trình Gardens by the Bay của Singapore – quốc gia mà vợ chồng cô dâu chú rể gặp và yêu nhau khi cả hai đang cùng đi du học. Ảnh: Facebook Cả các hạng mục thiết kế thi công của đám cưới do các kỹ sư và nghệ nhân nổi tiếng trên toàn quốc tạo nên. Riêng hoa tươi trang trí đám cưới ước tính lên đến 13 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí thuê nhân công). Ảnh: Facebook H.C.C Bên cạnh đó, đám cưới còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí hạng A và có màn bắn pháo hoa chúc mừng vô cùng đặc sắc. Ảnh: Facebook H.C.C Năm 2021, hình ảnh về một đám cưới xa hoa được tổ chức trong tòa lâu đài ở Ninh Bình thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, đám cưới được tổ chức hoành tráng trong toà lâu đài Thành Thắng rộng tới 10.000 m2. Ảnh: Facebook Chú rể trong đám cưới là con trai của ông Đỗ Văn Tiến - một đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng. Ảnh: Facebook Rạp cưới dựng bằng hệ giàn Truss (bộ khung chống đỡ xuyên suốt) rộng 4.500 m2 để chứa 3.000 khách mời. Ảnh: Facebook Không gian tiệc cưới ảo diệu giống như lạc vào thế giới cổ tích. Ảnh: Facebook Đầu năm 2022, một đám cưới xa hoa khác được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Ninh Bình cũng khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Phong Desgin Riêng số lượng hoa tươi sử dụng trong bữa tiệc lến tới 100.000 bông nhập khẩu toàn bộ từ Anh. Ảnh: Phong Desgin Công tác chuẩn bị cho siêu đám cưới ở Ninh Bình̉ diễn ra liên tục trong 2 ngày đêm. Ảnh: Phong Desgin Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

Tháng 12/2022, dư luận xôn xao trước đám cưới có chi phí tổ chức lên tới 100 tỷ đồng tại Kiên Giang. Vị đại gia chi trăm tỷ làm đám cưới cho con gái là doanh nhân Phú Cường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường. Ảnh: Facebook H.C.C Không gian của đám cưới được lấy ý tưởng từ kiến trúc của công trình Gardens by the Bay của Singapore – quốc gia mà vợ chồng cô dâu chú rể gặp và yêu nhau khi cả hai đang cùng đi du học. Ảnh: Facebook Cả các hạng mục thiết kế thi công của đám cưới do các kỹ sư và nghệ nhân nổi tiếng trên toàn quốc tạo nên. Riêng hoa tươi trang trí đám cưới ước tính lên đến 13 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí thuê nhân công). Ảnh: Facebook H.C.C Bên cạnh đó, đám cưới còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí hạng A và có màn bắn pháo hoa chúc mừng vô cùng đặc sắc. Ảnh: Facebook H.C.C Năm 2021, hình ảnh về một đám cưới xa hoa được tổ chức trong tòa lâu đài ở Ninh Bình thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, đám cưới được tổ chức hoành tráng trong toà lâu đài Thành Thắng rộng tới 10.000 m2. Ảnh: Facebook Chú rể trong đám cưới là con trai của ông Đỗ Văn Tiến - một đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng. Ảnh: Facebook Rạp cưới dựng bằng hệ giàn Truss (bộ khung chống đỡ xuyên suốt) rộng 4.500 m2 để chứa 3.000 khách mời. Ảnh: Facebook Không gian tiệc cưới ảo diệu giống như lạc vào thế giới cổ tích. Ảnh: Facebook Đầu năm 2022, một đám cưới xa hoa khác được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Ninh Bình cũng khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Phong Desgin Riêng số lượng hoa tươi sử dụng trong bữa tiệc lến tới 100.000 bông nhập khẩu toàn bộ từ Anh. Ảnh: Phong Desgin Công tác chuẩn bị cho siêu đám cưới ở Ninh Bình̉ diễn ra liên tục trong 2 ngày đêm. Ảnh: Phong Desgin Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24