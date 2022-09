Nissan Terra 2022 sẽ cập bến Việt Nam tháng 12/2022 có gì hot?

Theo một nguồn tin chúng tôi ghi nhận được mới đây, Nissan Terra 2022 mới sẽ được về nước vào tháng 12/2022. Trước đó, từng có thông tin cho biết mẫu SUV hạng D này sẽ được giới thiệu chính thức vào tháng 8 và giao xe trong tháng 9/2022. Tuy nhiên, vì một số lý do mà kế hoạch này đã bị lùi lại. Chưa hết, theo tư vấn bán hàng của Nissan Việt Nam, thời gian đầu mẫu xe SUV Terra 2022 sẽ chỉ được phân phối duy nhất phiên bản động cơ xăng, 1 cầu với giá dự kiến 1,1 tỷ đồng. Phiên bản Nissan Terra 2022 sắp về Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm, dễ thấy nhất là các thay đổi về mặt ngoại hình. Ở phần ngoại thất, Nissan Terra thế hệ mới đã được nhà sản xuất thiết kế lại gần như toàn bộ từ đầu xe, thân xe tới đuôi xe. Trong đó, phần đầu được tạo hình nổi bật với cụm đèn chiếu sáng đơn giản có kích thước lớn hơn trước, dải đèn định vị được thiết kế góc cạnh mang lại cảm giác khỏe khoắn. Mặt ca-lăng với tạo hình V-Motion đặc trưng cùng đường viền crome dày dặn, bộ cản dưới và đèn sương mù mang phong cách khoẻ khoắn. Nhìn chung, thiết kế ngoại thất của Nissan Terra 2022 có nhiều nét tương đồng với "đàn anh" Nissan Patrol. Thiết kế khu vực phía sau xe cũng đem lại cảm giác nam tính mạnh mẽ. Cụm đèn hậu đã được định hình lại, dòng chữ Terra trải dài và một dải chrome hình vòm bo phía trên hốc biển số. Bộ cản cũng đã được làm lại, với những miếng phản quang "mắt mèo" được gắn xuống sâu hơn. Bộ mâm 6 cánh với nhiều nét cắt vuông vức 18 inch cũng được sử dụng trên Terra mới, đi kèm với đó là bộ lốp Bridgestone Dueler H/T. Song song với sự thay đổi ở ngoại thất, nội thất của Nissan Terra cũng lột xác với thiết kế và trang bị mới như vô lăng 3 chấu mới, cụm đồng hồ analog mới với màn hình lớn hơn, màn hình trung tâm tích hợp Apple CarPlay/ Android Auto. Một thay đổi đáng lưu tâm nữa trên Nissan Terra 2022 là hệ truyền động. Theo đó, chiếc SUV hạng D - Nissan Terra 2022 sẽ sử dụng khối động cơ diesel tăng áp kép 2,3L sản sinh công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 450Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp. Khối động cơ này mang lại hiệu suất vận hành tốt hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm chỉ sử dụng động cơ có sức mạnh khiêm tốn 169 mã lực. Khi về Việt Nam, xe sẽ tiếp tục cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Fortuner và Ford Everest. Video: Nissan Terra 2022 sắp về Việt Nam có gì hay?

