Loạt ôtô mới chốt lịch ra mắt thị trường Việt ngay trong tháng 6/2022

Mitsubishi Xpander 2022 mới là cái tên rất đáng được chờ đợi nhất trong loạt xe ôtô mới về Việt Nam và sẽ được ra mắt vào ngày 11/6 tới đây. Tuy không thay đổi về thiết kế nhưng Xpander 2022 vẫn tạo điểm nhấn bằng loạt trang bị đáng giá như màn hình 9 inch, phanh đỗ điện tử và tùy chọn hộp số. Nội thất của xe được trau chuốt hơn nhưng trang bị an toàn vẫn giữ nguyên như trước. Mitsubishi Xpander thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, vẫn được sử dụng khối động cơ 1.5L MIVEC. Hiện tại, Xpander vẫn là cái tên số 1 trong phân khúc xe MPV nhưng bị cạnh tranh gay gắt từ cặp đôi đối thủ mới ra mắt là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio. Mẫu Honda HR-V thế hệ mới vừa được Honda Việt Nam chính thức chốt lịch ra mắt vào ngày 18/6 tới. Mẫu crossover hạng B này được mang về nước dưới dạng nhập khẩu từ Thái Lan với 2 phiên bản là bản tiêu chuẩn và bản RS thể thao, cùng sử dụng động cơ 1.5 turbo, tương tự trên các mẫu Civic, CR-V, Accord. Giá xe Honda HR-V 2022 dự kiến với hai phiên bản vào khoảng 720 triệu đồng và khoảng 870 triệu đồng. Như vậy, Honda HR-V thế hệ mới sắp bán tại Việt Nam tạm thời không có phiên bản Hybrid như ở một số thị trường khác. Khi về nước, HR-V sẽ cạnh tranh trực tiếp với Kia Seltos, Hyundai Creta hay Toyota Corolla Cross.KIA Sportage thế hệ mới từng bị bắt gặp trong khuôn viên nhà máy Thaco. Nguồn tin nội bộ cho thấy mẫu xe này sẽ được mở bán trong tháng 6 với 8 phiên bản bao gồm: 2.0G Luxury, 2.0G Premium, 2.0G Signature, 2.0G Signature X-Line, 1.6 Turbo Signature AWD, 1.6 Turbo Signature X-Line AWD, 2.0D Signature và 2.0D Signature X-Line. Trong đó 4 phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.0L; 2 phiên bản dùng động cơ dầu 2.0L và 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.6L turbo. Giá xe KIA Sportage 2022 dự kiến khoảng 720 - 910 triệu đồng. Trở lại Việt Nam lần này KIA Sportage thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài và thuyết phục khách hàng bằng cảm giác khác biệt so với những mẫu xe thương hiệu hiện có trên thị trường. "Vua bán tải” Ford Ranger 2022 mới được giới thiệu toàn cầu từ tháng 11/2021 và dự kiến sẽ đến tay khách hàng Việt vào khoảng cuối tháng 6 này. Trên thực tế, hình ảnh của những chiếc Ford Ranger 2022 đã được hé lộ tại nhà máy ở Hải Dương từ đầu tháng 4 vừa qua. Tại Thái Lan, mẫu xe này đều có 2 tùy chọn động cơ, gồm động cơ dầu EcoBlue 2.0L tăng áp đơn và động cơ dầu EcoBlue 2.0L tăng áp kép, đi cùng hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 6 cấp và hộp số tự động 10 cấp cho phiên bản cao cấp nhất. Đây là lần đầu tiên Nissan Kicks được lên kế hoạch giới thiệu tại Việt Nam. Xe có thiết kế hướng tới tệp khách hàng trẻ tuổi. Trong khi nội thất có nhiều điểm chung với mẫu sedan hạng B Almera đang bán trong nước. Điểm đặc biệt ở mẫu xe này là động cơ hybrid khác biệt so với các đối thủ chỉ là thuần xăng. Nissan Kicks cũng sẽ gia nhập phân khúc SUV/Crossover hạng B. Phía tư vấn bán hàng đại lý thậm chí còn từng quảng cáo Nissan Kicks ra mắt ngay trong tháng 5. Tuy nhiên, đến nay đã sang tháng 6 nhưng xe vẫn chưa được giới thiệu. Xe vẫn đang được nhận đặt cọc với giá dự kiến từ khoảng 650 triệu đồng và nhiều khả năng được nhập từ Thái Lan. Ngoài những mẫu xe gần như chắc chắn ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 6 được giới thiệu trong bài, một số mẫu xe khác rất đáng chú ý cũng có thể trình làng trong thời gian tới như mẫu xe điện KIA EV6; các mẫu SUV 7 chỗ Nissan Terra 2022, Isuzu Mu-X 2022 hay phiên bản thể thao GR Sport của Toyota Fortuner và Corolla Cross. Video: Đánh giá chi tiết Honda HR-V 2022 sắp về Việt Nam.

