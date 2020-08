Nissan Sunny tại Việt Nam bất ngờ giảm tới 20 triệu đồng

Nissan Việt Nam mới đây đãc triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách mua xe Nissan Terra, Navara, X-Trail và Sunny với quà tặng tiền mặt từ 10- 40 triệu đồng tùy từng mẫu xe, từng phiên bản, chưa kể các gói quà tặng phụ kiện đi kèm.

Cụ thể, mức giảm giá Nissan Sunny là 20 triệu cho ba phiên bản, bao gồm Nissan Sunny XV-Q 1.5L AT, Nissan Sunny XT-Q 1.5L AT và Nissan Sunny XL 1.5 MT. Sau khi khuyến mại, giá xe Nissan Sunny giảm xuống còn Sunny XV-Q 1.5L AT còn 498 triệu; Sunny XT-Q 1.5L AT còn 468 triệu và Sunny XL 1.5 MT còn 428 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua xe trong tháng này còn được khuyến mại thêm thảm trải sàn.

Bên cạnh việc đưa ra giá ưu đãi đặc biệt của Nissan Sunny, từ 01/08/2020 - 31/08/2020, Nissan Việt Nam vẫn tiếp tục đưa ra các gói quà tặng tiền mặt và phụ kiện hấp dẫn dành cho khách hàng lựa chọn các mẫu xe Nissan.

Cụ thể: với mẫu xe X-Trail khách hàng được tặng Tặng bộ phụ kiện gồm đầu AVN, thảm sản và cơ hội mua bộ phụ kiện “Luxury” với giá ưu đãi; khách mua các mẫu xe Sunny được tặng bộ thảm sàn; mua xe Navara được nhận Quà tặng tiền mặt từ 20-40 triệu đồng và bộ phụ kiện Premium, tùy theo lựa chọn của khách hàng; mua xe Terra nhận 10-20 triệu đồng và bộ phụ kiện camera hành trình, cửa sau tự động, đầu AVN…

