Nissan Sunny 2020 chính thức trình làng, chỉ từ 383 triệu đồng

Hãng xe Nissan đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng sedan cỡ B giá rẻ Sunny tại thị trường Thái Lan dưới tên gọi riêng là Almera. Trước đó, vào hồi tháng 4 đầu năm nay, Nissan Sunny 2020 mới đã ra mắt thị trường Mỹ dưới cái tên Versa. Theo hãng Nissan, Sunny 2020 dành cho thị trường Đông Nam Á sở hữu chiều dài 4.495 mm, rộng 1.740 mm, cao 1.460 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Như vậy, Nissan Sunny 2020 tại Đông Nam Á dài hơn 70 mm, rộng hơn 45 mm và ngắn hơn 40 mm so với Versa ở thị trường Mỹ. Riêng chiều dài cơ sở của mẫu sedan cỡ B này dài hơn 20 mm so với xe dành cho thị trường Mỹ. Mẫu xe sedan Nissan Sunny 2020 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, hiện đại, thể thao và sắc sảo hơn thế hệ cũ. Ngoại thất của mẫu sedan cỡ B này được thiết kế theo ý tưởng Emotional Geometry với lưới tản nhiệt V-Motion mạ crôm sáng bóng cùng cụm đèn pha LED, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình dấu tích ngược ấn tượng. Ngoài ra, xe còn có đèn sương mù LED nằm ngang trên cản trước. Vòng ra phía sau, sẽ thấy cụm đèn hậu được thiết kế hình dấu tích ngược, tạo sự tương đồng với thiết kế của dải đèn LED định vị ban ngày trên đầu xe. Đó là chưa kể đến chi tiết giả bộ khuếch tán bên dưới cản sau, mang đến vẻ thể thao cho xe. Sunny 2020 sở hữu bộ vành hợp kim 15 inch, nằm trong lốp 195/65 R15. Gương chiếu hậu của mẫu sedan cỡ B này có tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Bên trong Nissan Sunny 2020 là không gian nội thất phối 2 màu be-đen thanh lịch. Mặt táp-lô của xe, bệ tì tay và mặt cửa được bọc bằng chất liệu da mềm mại trong khi tay nắm cửa mạ crôm, tạo cảm giác sang trọng. Trong khi đó, vô lăng của mẫu sedan cỡ B này lại được thiết kế hình chữ D khá thể thao và chỉnh 4 hướng. Xung quanh nội thất còn có nhiều chi tiết ốp màu đen bóng. Những trang bị nội thất đáng chú ý của Nissan Sunny 2020 tại thị trường Thái Lan bao gồm màn hình đa thông tin MID 7 inch trong bảng đồng hồ, điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số, ghế bọc nỉ màu đen-xám nhã nhặn, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, ghế sau có 3 tựa đầu, hộc đựng đồ dưới bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước, mở cửa không cần chìa khóa và nút bấm khởi động máy. Về hệ thống thông tin giải trí, Nissan Sunny 2020 được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, kết nối Bluetooth rảnh tay và AUX/USB. Thêm nữa là hệ thống âm thanh 6 loa, ổ điện 12 V, cổng sạc USB cho 2 hàng ghế và phím chỉnh âm lượng/đàm thoại trên vô lăng. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, hãng xe ôtô Nissan cũng đã trang bị cho xe những tính năng tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bên cạnh đó là hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm phía trước, camera 360 độ và 6 túi khí. Nằm bên dưới nắp capô của Nissan Sunny 2020 tại Thái Lan là khối động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 152 Nm tại dải tua máy từ 2.400 - 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Xtronic CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Thái Lan, Nissan Sunny 2020 được chia thành 5 phiên bản là S, E, EL, V và VL. Giá xe Nissan Sunny 2020 dao động từ 499.000 - 639.000 Baht (khoảng 383 - 490 triệu đồng). Khi mua xe, khách hàng có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất, bao gồm cam, đỏ, bạc, xám, đen và trắng. Hiện chưa có thông tin Nissan Sunny 2020 bán tại Việt Nam.

