Xe cũ Nissan Sunny rẻ nhất phân khúc B tại Việt Nam

Nissan Sunny tại Việt Nam nằm cùng phân khúc với Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mazda2 nhưng giá bán có phần rẻ hơn, đối với xe cũ Nissan Sunny cũng có mức giá dễ chịu hơn. Dù được đánh giá cao về vận hành và giá trị sử dụng nhưng Nissan Sunny với bị mất giá bởi thiết kế chưa phù hợp với gu thẩm mỹ của người Việt. Mẫu xe sedan Nissan Sunny – cái tên được đặt trong chiến dịch đặt tên tại Tokyo năm 1966, là hình ảnh gắn với sự tươi trẻ, năng động cho mẫu xe. Sunny còn có các tên gọi khác như Almera , Latio (Malaysia, Australia…), Versa (Bắc Mỹ) và Sunny tại Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ. Sunny có chiều dài tổng thể 4.425 mm, chiều rộng 1.695 mm, chiều cao 1.505 mm cùng chiều dài cơ sở 2.590 mm. Không “thon thả” như Toyota Vios hay trẻ trung năng động như Honda City, chiếc sedan của hãng Nissan mang đến cảm giác “dầy mình” và có phần hơi thô kệch. Lưới tản nhiệt hình thang ngược kết hợp cụm đèn halogen, đường gân chạy từ cụm đèn trước đến phần thân sau xe xuống phía trên cản sau. Cụm đèn hậu cũng được sắp xếp khá ngay ngắn. Không gian nội thất mới chính là điểm mạnh của Nissan Sunny với ghế được bọc da, mọi vị trí trên xe đều có cảm giác thoải mái. Hàng ghế sau rộng 636 mm vừa đủ cho hành khách. Hành khách phía sau còn có thêm tựa tay, khay để cốc và 2 cửa gió với núm điều khiển tốc gió để tăng thêm sự thoải mái. Vô- lăng bọc da trợ lực điện, tích hợp nút điều khiển âm thanh. Bảng đồng hồ sử dụng ánh sáng trắng, gồm 2 đồng hồ tròn tách biệt dễ nhìn, kính chiếu hậu giữa chống chói. Có thể nói đây là chiếc xe hạng B rộng rãi nhất phân khúc. Dưới nắp ca-pô là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng với dung tích 1,5 lít có công suất 99,3 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 134 Nm tại 4.000 vòng/ phút. Phiên bản hộp số tự động sử dụng 4 cấp số. Hệ thống an toàn trên xe tương đối đầy đủ so với các mẫu xe cùng phân khúc gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh theo tải trọng EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BAS, 2 túi khí cho hàng ghế trước. Cấu trúc thân xe Zone Body nổi tiếng của Nissan được các tổ chức an toàn quốc tế đánh giá cao. Với giá xe Nissan Sunny cũ hiện khoảng 300 – 350 triệu đồng tùy đời xe, Nissan Sunny XV đời 2013 – 2015 số tự động là lựa chọn hợp lý với những gia đình muốn tiết kiệm chi phí. Video: Chi tiết Nissan Sunny 2020 thế hệ mới.

