Nissan Sunny 2020 "giá mềm" sắp ra mắt tại Đông Nam Á

Theo đó, Nissan Sunny thế hệ mới hay Almera sẽ được ra mắt trên đất Thái vào tuần tới. Nissan Almera thế hệ thứ ba (N18) đang rất được mong đợi ra mắt tại Thái Lan hoặc Việt Nam trong tương lai gần, bởi phong cách thiết kế trẻ trung và ấn tượng khi được “lột xác” toàn diện so với thế hệ trước đó vốn gây nhàm chán, đặc biệt là ở thiết kế nội ngoại thất. Bước sang thế hệ mới, Nissan Sunny 2020 mới (hay còn gọi dưới cái tên ‘’Versa’’ tại thị trường Bắc Mỹ) đã chuyển qua sử dụng nền tảng khung gầm mới có tên gọi “Alliance’s Common Modular Family (CMF-B)” của Liên minh hai hãng xe Renault-Nissan. Nissan gọi đây là nền tảng “V-platform” vốn đã được sử dụng trên mẫu hatchback Nissan Micra 2019 thế hệ mới. Bên dưới nắp ca-pô xe là động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.6L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua 02 tùy chọn hộp số bao gồm sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT Xtronic. Nội thất Nissan Sunny mới được thiết kế năng động thể thao, bảng điều khiển trung tâm ‘’Gliding Wing’’ mới được lấy từ mẫu crossover Kicks. Trang bị chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm, màn hình cảm ứng với Apple CarPlay. Hy vọng Nissan Sunny sắp ra mắt tại Thái Lan sẽ đi kèm với gói trang bị an toàn Nissan Safety Shield 360 bao gồm: kiểm soát hành trình thông minh, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù và đèn pha hỗ trợ chùm tia cao,... tương tự như thị trường Bắc Mỹ. Tương tự thị trường Việt, tại Thái Lan phân khúc xe hạng B đang được thống lĩnh bởi những tên tuổi lớn như: Toyota Vios hay Honda City. Sau khi được bán ra, Nissan Sunny thế hệ mới được mong đợi sẽ tăng tính cạnh tranh với các ‘’đồng hương’’ Nhật Bản, đồng thời cải thiện doanh số bán ra so với trước đó. Tại Việt Nam, Nissan Sunny đang khá “chật vật” về doanh số bán ra bởi thiết kế nhàm chán, trên thực tế, đối tượng mua Sunny thường sử dụng để chạy dịch vụ vì tính thực dụng của nó, thay vì lựa chọn Sunny để làm phương tiện đi lại hay phục vụ cho gia đình. Cùng với Nissan Terra phiên bản máy dầu 2.3L Twin-turbo, Nissan Almera/Sunny thế hệ mới đang rất được mong đợi về nước. Giá xe Nissan Sunny 2020 hiện vẫn chưa được công bố mức bán ra chính thức. Video: Nissan Thái Lan ‘’nhá hàng’’ về Nissan Almera thế hệ mới.

