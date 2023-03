Nissan Kicks e-Power 2023 vén màn, từ 538 triệu đồng sắp về Việt Nam

Vào hồi tháng 7 năm ngoái, hãng Nissan đã giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Kicks e-Power ở thị trường Thái Lan. Sau nửa năm, hãng Nissan lại tiếp tục nâng cấp nhẹ cho mẫu SUV cỡ B này. Ở thị trường Thái Lan, Nissan Kicks e-Power 2023 mới sẽ vẫn có 4 phiên bản là E, V, VL và Autotech. Giá xe Nissan Kicks e-Power 2023 dao động từ 779.900 - 979.900 Baht (khoảng 538 - 676 triệu đồng). So với phiên bản cũ, Nissan Kicks e-Power 2023 tăng giá từ 21.000 - 31.000 Baht (14,5 - 21,5 triệu đồng). Để tương xứng với giá bán tăng nhẹ là những trang bị mới dành cho mẫu SUV hạng B này. Theo đó, mẫu xe SUV Nissan Kicks e-Power 2023 ở thị trường Thái Lan được bổ sung điều hòa tự động với hệ thống sưởi và sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên, sạc điện thoại không dây chỉ dành cho 2 bản cao cấp là VL và Autotech. Bên cạnh đó, hãng Nissan còn thay đổi bọc vô lăng sang loại mềm mượt hơn. Ngoài những thay đổi trên, Nissan Kicks e-Power 2023 không có gì khác so với phiên bản cũ. Xe vẫn đi kèm lưới tản nhiệt màu đen bóng, đèn pha LED tự động bật/tắt, điều chỉnh luồng sáng cao/thấp và chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn LED báo rẽ tuần tự, đèn sương mù LED, đèn hậu LED, cản trước/sau sơn cùng màu thân xe Vành hợp kim 17 inch, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tự động gập khi cửa khóa/tích hợp đèn báo rẽ, baga nóc cũng như anten vây cá mập. Bên trong Nissan Kicks e-Power 2023 tại thị trường Thái Lan là không gian nội thất màu đen với ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế sau gập 60:40, vô lăng chỉnh 4 hướng Tích hợp phím chức năng, màn hình màu TFT trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều khiển bằng giọng nói, ổ điện 12V, hệ thống âm thanh 6 loa, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, cần số điện tử và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Tuy nhiên, xe không có cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Trong khi đó, trang bị an toàn của Nissan Kicks e-Power 2023 tại thị trường Thái Lan gồm có 6 túi khí, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo khi người lái mất tập trung Cân bằng thân xe khi ôm cua, camera 360 độ, phát hiện vật thể di động xung quanh xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ đèn pha. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe vẫn là hệ truyền động e-Power thế hệ thứ hai như cũ, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, đóng vai trò máy phát điện để sạc pin cho xe. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện có công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm pin 2,06 kWh. Lượng xăng tiêu thụ của mẫu xe này là 26,3 km/lít (khoảng 3,8 lít/100 km) trong nội thành và 23,8 km/lít (4,2 lít/100 km) trên đường hỗn hợp. Cuối cùng là chế độ vận hành e-Pedal Step, cho phép người lái tăng/giảm tốc chỉ bằng bàn đạp ga. Hiện Nissan Kicks e-Power cũng đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản E và V cùng giá bán lần lượt 789 triệu và 858 triệu đồng. Giá bán này bị đánh giá là khá cao trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Đáng tiếc là hãng Nissan không công bố doanh số bán hàng của Kicks e-Power tại Việt Nam. Video: So sánh e-Power và Hybrid - Loại nào lợi và tiết kiệm hơn?

Vào hồi tháng 7 năm ngoái, hãng Nissan đã giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Kicks e-Power ở thị trường Thái Lan. Sau nửa năm, hãng Nissan lại tiếp tục nâng cấp nhẹ cho mẫu SUV cỡ B này. Ở thị trường Thái Lan, Nissan Kicks e-Power 2023 mới sẽ vẫn có 4 phiên bản là E, V, VL và Autotech. Giá xe Nissan Kicks e-Power 2023 dao động từ 779.900 - 979.900 Baht (khoảng 538 - 676 triệu đồng). So với phiên bản cũ, Nissan Kicks e-Power 2023 tăng giá từ 21.000 - 31.000 Baht (14,5 - 21,5 triệu đồng). Để tương xứng với giá bán tăng nhẹ là những trang bị mới dành cho mẫu SUV hạng B này. Theo đó, mẫu xe SUV Nissan Kicks e-Power 2023 ở thị trường Thái Lan được bổ sung điều hòa tự động với hệ thống sưởi và sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên, sạc điện thoại không dây chỉ dành cho 2 bản cao cấp là VL và Autotech. Bên cạnh đó, hãng Nissan còn thay đổi bọc vô lăng sang loại mềm mượt hơn. Ngoài những thay đổi trên, Nissan Kicks e-Power 2023 không có gì khác so với phiên bản cũ. Xe vẫn đi kèm lưới tản nhiệt màu đen bóng, đèn pha LED tự động bật/tắt, điều chỉnh luồng sáng cao/thấp và chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn LED báo rẽ tuần tự, đèn sương mù LED, đèn hậu LED, cản trước/sau sơn cùng màu thân xe Vành hợp kim 17 inch, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tự động gập khi cửa khóa/tích hợp đèn báo rẽ, baga nóc cũng như anten vây cá mập. Bên trong Nissan Kicks e-Power 2023 tại thị trường Thái Lan là không gian nội thất màu đen với ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế sau gập 60:40, vô lăng chỉnh 4 hướng T ích hợp phím chức năng, màn hình màu TFT trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều khiển bằng giọng nói, ổ điện 12V, hệ thống âm thanh 6 loa, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, cần số điện tử và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Tuy nhiên, xe không có cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Trong khi đó, trang bị an toàn của Nissan Kicks e-Power 2023 tại thị trường Thái Lan gồm có 6 túi khí, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo khi người lái mất tập trung Cân bằng thân xe khi ôm cua, camera 360 độ, phát hiện vật thể di động xung quanh xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ đèn pha. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe vẫn là hệ truyền động e-Power thế hệ thứ hai như cũ, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, đóng vai trò máy phát điện để sạc pin cho xe. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện có công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm pin 2,06 kWh. Lượng xăng tiêu thụ của mẫu xe này là 26,3 km/lít (khoảng 3,8 lít/100 km) trong nội thành và 23,8 km/lít (4,2 lít/100 km) trên đường hỗn hợp. Cuối cùng là chế độ vận hành e-Pedal Step, cho phép người lái tăng/giảm tốc chỉ bằng bàn đạp ga. Hiện Nissan Kicks e-Power cũng đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản E và V cùng giá bán lần lượt 789 triệu và 858 triệu đồng. Giá bán này bị đánh giá là khá cao trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Đáng tiếc là hãng Nissan không công bố doanh số bán hàng của Kicks e-Power tại Việt Nam. Video: So sánh e-Power và Hybrid - Loại nào lợi và tiết kiệm hơn?