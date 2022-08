Nissan Kicks 2023 từ 780 triệu đồng tại Việt Nam, sắp về đại lý?

Nissan Kicks 2023 mới là một trong những mẫu xe sắp ra mắt được người dùng Việt Nam quan tâm nhất. Theo tin đồn trước đây, mẫu SUV hạng B này sẽ có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 2 bản đặc biệt, và giá bán khởi điểm từ 650 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý lại đưa thông tin khác về số phiên bản và giá xe Nissan Kicks 2023 tại Việt Nam. Theo thông tin mới nhất, mẫu SUV hạng B này tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là tiêu chuẩn và cao cấp. Giá xe Nissan Kicks 2023 ở bản tiêu chuẩn sẽ là 780 triệu đồng và bản cao cấp là 850 triệu đồng. Nếu giá bán này đúng thì Nissan Kicks 2023 tại Việt Nam sẽ đắt hơn một số đối thủ trong cùng phân khúc SUV hạng B như Kia Seltos (639 - 759 triệu đồng), Hyundai Creta (620 - 730 triệu đồng) hay MG ZS (519 - 619 triệu đồng). Nissan Kicks 2023 chỉ rẻ hơn Honda HR-V (826 - 871 triệu đồng) và Toyota Corolla Cross (730 - 920 triệu đồng). Như thông tin đã đưa, Nissan Kicks 2023 tại Việt Nam chính là xe ra mắt ở thị trường Thái Lan vào hồi tháng 7 năm nay. Điểm nhấn của mẫu SUV hạng B này chính là hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng mang tên e-Power. Như vậy, đây sẽ là mẫu xe hybrid thứ 2 trong phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam, sau Toyota Corolla Cross. Hệ truyền động e-Power của Nissan Kicks 2022 vẫn bao gồm động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, đóng vai trò làm máy phát điện để sạc pin cho xe. Nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện có công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. So với phiên bản cũ, mô-tơ điện này mạnh hơn 7 mã lực và 20 Nm. Ngoài ra, mẫu SUV hạng B này còn được bổ sung cụm pin 2,06 kWh mới thay vì loại 1,57 kWh cũ. Theo hãng Nissan, xe chỉ tiêu thụ lượng xăng 26,3 km/lít (khoảng 3,8 lít/100 km) trong nội thành. Trong khi đó, lượng xăng tiêu thụ trên đường hỗn hợp của mẫu xe dẫn động cầu trước này là 23,8 km/lít (4,2 lít/100 km). Ngoài khả năng tiết kiệm xăng, Nissan Kicks 2023 còn được trang bị khá ổn với hệ thống đèn LED từ trước ra sau, bao gồm đèn pha, đèn báo rẽ tuần tự, dải đèn định vị ban ngày, đèn sương mù, đèn hậu và đèn phanh. Thêm vào đó là đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ, vành hợp kim 17 inch và lốp 205/55 R17. Bên trong mẫu SUV hạng B này là không gian nội thất bọc da tổng hợp ở mặt táp-lô và tappi cửa, cần số mới gọn gàng, nút bấm khởi động máy, màn hình màu đa thông tin TFT 7 inch trong bảng đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí Nissan Connect với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa hay gương chiếu hậu kỹ thuật số, hiển thị hình ảnh do camera phía sau thu lại. hưa hết, Nissan Kicks 2023 còn sở hữu những trang bị an toàn đầy đủ với 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha tự động và hệ thống phát hiện, cảnh báo người hoặc vật thể di động ở khu vực xung quanh xe. Trong vài tháng qua, lịch ra mắt thị trường Việt Nam của mẫu SUV hạng B này liên tục bị lùi lại. Trong khi đó, những thị trường như Philippines và Indonesia đều đã đón nhận mẫu xe này. Vào hồi tháng 7 năm nay, Nissan Kicks 2023 cũng đã bị bắt gặp khi được vận chuyển trên đường phố Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhân viên tư vấn bán hàng, đến tháng 9 tới đây, Nissan Kicks 2023 dự kiến mới bắt đầu về đại lý. Video: Giới thiệu chi tiết Nissan Kicks e-POWER 2023.

